Mehrere Strafen in Etappe 3: Kevin Benavides erbt Tagessieg von Quintanilla

Die dritte Etappe der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien ist ursprünglich mit einem Tagessieg für Honda-Fahrer Pablo Quintanilla zu Ende gegangen. Aber wenige Stunden nachdem die Topfahrer die Ziellinie überquert hatten, verteilte die FIM-Rennleitung einige Strafen, weil es in Zonen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen Übertretungen gegeben hat.

Das betraf vor allem Quintanilla. Der Chilene erhielt eine Zeitstrafe von sechs Minuten. Dadurch verlor er den Tagessieg und fiel auf den sechsten Platz zurück. Noch dicker erwischte es Joan Barreda Bort (Hero), der im ersten Ergebnis Zweiter gewesen ist.

Der Spanier erhielt zwölf Strafminuten! Schon am Vortag wurden ihm acht Strafminuten aufgebrummt, weil er in einer Geschwindigkeitsbegrenzung zu schnell gefahren war. Barredas Strafen summieren sich also bereits auf 20 Minuten.

Somit erbte Titelverteidiger Kevin Benavides (KTM) den Etappensieg. Sein Vorsprung auf Ricky Brabec betrug 1:11 Minuten. Es hätte aber auch knapper sein können, denn der Honda-Fahrer hat heute eine Strafminute (auch wegen Speedings) erhalten.

Als neuer Dritter wird Adrien van Beveren (Honda) geführt. Zwei Fahrer tauchen ebenfalls neu in den Top 10 auf. Toby Price (KTM) und Skyler Howes (Honda) hatten angehalten, als Sebastian Bühler bei Kilometer 320 von seiner Hero gestürzt war.

Sie leisteten ihrem Kollegen Erste Hilfe. Diese Zeit bekamen Price und Howes von der Rennleitung gutgeschrieben. Bühler ist per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Deutsche konnte ersten Informationen nach alles bewegen, hatte aber Schmerzen im unteren Rumpfbereich.

"Bang Bang" Barreda hat schon 20 Strafminuten ausgefasst Foto: Hero

Howes taucht im neuen Tagesergebnis auf Platz vier auf, gefolgt von Ross Branch (Hero). Price wird nun als Neunter geführt. Die Strafen haben auch Auswirkungen auf die Gesamtwertung, wobei Quintanilla im Spitzenfeld den meisten Boden verloren hat.

Branch führt weiterhin die Gesamtwertung an. Aber da der Fahrer aus Botswana ebenfalls eine Strafminute erhalten hat, schrumpfte sein Vorsprung auf Jose Ignacio Cornejo (Honda) auf 3:11 Minuten. Als Dritter liegt Brabec knappe fünf Minuten zurück.

Quintanilla ist zwar weiterhin Vierter, aber sein Rückstand ist auf 16 Minuten angewachsen. Kevin Benavides ist als bester KTM-Fahrer Sechster und liegt 20 Minuten zurück. Barreda ist aus den Top 10 geflogen.

In der "Malle Moto"-Wertung (Original by Motul) eroberte Tobias Ebster (KTM) seinen dritten Etappensieg hintereinander. Damit führt er diese Klasse mit bereits 38 Minuten Vorsprung an. In der Gesamtwertung verbesserte sich der Österreicher auf Platz 26.

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

01. Kevin Benavides (KTM) - 4:39:28 Stunden

02. Ricky Brabec (Honda) +1:11

03. Adrien van Beveren (Honda) +2:51

04. Skyler Howes (Honda) +2:57

05. Ross Branch (Hero) +3:18

06. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +3:34

07. Pablo Quintanilla (Honda) +4:14

08. Stefan Svitko (KTM) +5:04

09. Toby Price (KTM) +6:36

10. Martin Michek (KTM) +7:32

Gesamtwertung nach 3 von 12 Etappen (Top 10):

01. Ross Branch (Hero) - 14:32:51 Stunden

02. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +3:11 Minuten

03. Ricky Brabec (Honda) +5:08

04. Pablo Quintanilla (Honda) +16:16

05. Adrien van Beveren (Honda) +20:16

06. Kevin Benavides (KTM) +20:32

07. Toby Price (KTM) +22:57

08. Daniel Sanders (GasGas) +24:13

09. Luciano Benavides (Husqvarna) +27:00

10. Martin Michek (KTM) +27:12

Mit Bildmaterial von KTM.