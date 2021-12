Neuer Motor, größere Reifen: Toyota greift mit neuem Hilux nach Dakar-Sieg

Toyota hat den Hilux für die Rallye Dakar in Saudi-Arabien komplett überarbeitet und an das neue T1+ Reglement angepasst. Außerdem verfügt der GR DKR Hilux T1+ über einen neuen V6-Turbomotor. Das Fahreraufgebot ist unverändert und wird von Nasser Al-Attiyah angeführt, der 2019 den ersten und bisher einzigen Dakar-Sieg für Toyota erobert hat.

Audi hat für das neue Hybridfahrzeug vom Reglement einige Zugeständnisse erhalten. Diese umfassen ein größeres Chassis, Buggy-Reifen, mehr Federweg als bisher für Allradler und ein System, um den Luftdruck der Reifen vom Cockpit aus steuern zu können.

Deshalb wurden auch die Regeln für die übrigen 4x4-Fahrzeuge mit Verbrennermotor angepasst. Toyota hat darauf reagiert und den Hilux modifiziert. Deswegen unterscheidet sich das Fahrzeug deutlich von jenem, das noch bei der Dakar 2021 gefahren ist.

Der Federweg wurde von 280 Millimeter auf 350 erweitert. Die Reifengröße änderte sich von 32 Zoll auf 37. Auch die Breite des Reifens vergrößerte sich von 245 Millimeter auf 320. Bei der vergangenen Dakar hatte Toyota rund 50 Reifenschäden.

Die nun größeren Reifen sollen für das Terrain in Saudi-Arabien besser geeignet sein. Toyota arbeitet weiterhin eng mit BF Goodrich zusammen. Die 4x4-Fahrzeuge dürfen aber selbst nach T1+ Reglement kein vom Cockpit aus bedienbares Reifendrucksystem verwenden.

Die Reifenprobleme sollen dank größerer Reifen der Vergangenheit angehören Foto: Toyota

Neuer V6-Turbomotor ersetzt alten V8-Sauger

Herzstück des überarbeiteten Autos ist ein neuer Motor. Bisher wurde der Hilux von einem V8-Saugmotor mit fünf Litern Hubraum angetrieben. Das neue Triebwerk stammt vom neuen Toyota Land Cruiser 300 GR Sport und wurde für den Rallye-Einsatz modifiziert.

Es handelt sich um einen V6-Motor mit zwei Turboladern. Die Leistung beträgt laut Toyota 298 kW (405 PS). Das Drehmoment liegt bei rund 660 Newtonmetern. Beim Einbau setzt Toyota weiterhin auf das Konzept des Mittelmotors, das man seit 2016 verfolgt.

Herzstück des Hilux ist ein neuer V6-Biturbomotor Foto: Toyota

Getestet wurde das Fahrzeug hauptsächlich in Südafrika. Man nahm dort auch an Rennen der nationalen Rally-Raid-Meisterschaft (SACCS) teil. Bei der Dakar werden vier neue Toyota Hilux am Start stehen. Das Ziel ist natürlich der Gesamtsieg.

Nasser Al-Attiyah interessiert nur der Gesamtsieg

Neben Al-Attiyah greifen die Südafrikaner Giniel de Villiers, Henk Lategan und Shameer Variawa ins Lenkrad. Alle vier Fahrer lobten vor allem die Fahrbarkeit des neuen Motors. Die Zuverlässigkeit soll bei den Tests kein Problem gewesen sein.

"Ich bin weiterhin vom neuen Auto beeindruckt", lobt Al-Attiyah. "Besonders beeindruckt bin ich von den größeren Reifen, wodurch wir durch schwieriges Terrain fahren können. Der Motor hat exzellentes Drehmoment und Leistung."

Nasser Al-Attiyah will seinen insgesamt vierten Dakar-Sieg erobern Foto: Red Bull Contentpool

Für Al-Attiyah, der die Dakar mit Volkswagen, X-raid Mini und Toyota gewonnen hat, ist die Zielsetzung klar: "Jetzt ist es an der Zeit, wieder zu gewinnen. Nach zuletzt zwei zweiten Plätzen zählt nur der erste Platz."

2021 gewann Al-Attiyah noch mit dem alten Hilux den Cross-Country-Weltcup. Es war sein fünfter Weltcuptitel.

