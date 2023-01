Neuer Plan für die Dakar-Route: Die Etappen 7 und 8 sind Marathon-Stage!

Audio-Player laden

Starke Regenfälle haben aktuell großen Einfluss auf die Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Deshalb mussten schon die Pläne für die sechste Etappe verändert werden, die schließlich von Ha'il nach Riad führte. Als die Teilnehmer das Biwak in der Hauptstadt erreichten, schüttete es in Strömen.

Veranstalter A.S.O. musste auch die Pläne für die Etappen sieben und acht verändern. Diese beiden Tage formen nun eine Marathon-Etappe. Für die zweite Woche der Rallye ist bereits ein Marathon im "Empty Quarter" vorgesehen.

Die Routen der Etappen sieben und acht werden nun in umgekehrter Reihenfolge gefahren. Die Distanz wurde auch etwas verkürzt, um eine vernünftige Verbindungsstrecke an jedem Tag zu ermöglichen.

Am Samstag wird die siebte Etappe von Riad nach Ad-Dawadimi geführt. Die gewertete Speziale wird 333 Kilometer umfassen. Da die Teilnehmer in der ersten Woche keine Marathonetappe erwartet haben, kommt man ihnen etwas entgegen.

Das verregnete Biwak in Riad am späten Freitagnachmittag Foto: smg/Dirnbeck

Normalerweise sind die Fahrer bei einem Marathon auf sich alleine gestellt und dürfen am Abend des ersten Teils keinerlei Hilfe ihres Teams und ihrer Mechaniker in Anspruch nehmen. Nun machen die Veranstalter eine Ausnahme.

Im Ziel von Etappe sieben wird eine Zone eingerichtet, in der die Teilnehmer Unterstützung vom Team erhalten und Reparaturen durchgeführt werden dürfen. Aber pro Fahrzeug ist die Aufenthaltszeit in dieser Zone auf maximal zwei Stunden begrenzt.

Anschließend fahren die Teilnehmer nach Ad-Dawadimi, wo die Fahrzeuge auf einem Parkplatz abgestellt werden. Die achte Etappe führt am Sonntag zurück nach Riad. Es wird sich um jene Schleife in der Nähe von Ad-Dawadimi handeln, die ursprünglich für Etappe sieben geplant war.

Die gewertete Speziale dieser Schleife wurde um 128 Kilometer verkürzt. Sie umfasst nun 345 Kilometer. Wenn diese bewältigt sind, geht es zurück Richtung Riad ins dortige Biwak. Der Ruhetag in der Hauptstadt wird wie geplant am Montag (9. Januar) stattfinden.

Freitagabend wurde die siebte Etappe für Motorräder abgesagt. Weiter geht es mit Etappe acht am Sonntag.

Auto-Gesamtwertung nach 6 von 14 Etappen (Top 10):

01. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) - 24:00:48 Stunden

02. Lategan/Cummings (Toyota) +1:06:50 Stunden

03. Moraes/Gottschalk (Toyota) +1:13:19

04. de Villier/Murphy (Toyota) +1:44:38

05. Ekström/Bergkvist (Audi) +1:46:55

06. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) +1:57:10

07. Dumas/Delfino (Rebellion) +2:13:07

08. Prokop/Chytka (Ford) +2:20:30

09. Baragwanath/Cremer (Century)+2:49:27

10. Han/Li (Hanwei) +3:04:31

Motorrad-Gesamtwertung nach 6 von 14 Etappen (Top 10):

01. Skyler Howes (Husqvarna) - 26:31:52 Stunden

02. Toby Price (KTM) +3:31 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +7:01

04. Joan Barreda (Honda) +10:57

05. Mason Klein (KTM) +12:20

06. Pablo Quintanilla (Honda) +12:22

07 Adrien van Beveren (Honda) +12:46

08. Daniel Sanders (GasGas) +19:54

09. Luciano Benavides (Husqvarna) +24:07

10. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +24:23

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.