Porsches Paris-Dakar-Sieger Rene Metge im Alter von 82 Jahren verstorben

Eine Legende des Rally-Raid-Sports und ein Allrounder am Steuer von Automobilen ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Am 3. Januar 2024 hat Rene Metge seine letzte Reise angetreten. Der Franzose hat in der Geschichte des Motorsports einige Kapitel geschrieben, darunter auch für Porsche.

Metge wurde am 23. Oktober 1941 in Montrouge, südlich von Paris, geboren. Im Jahr 1973 begann er seine Karriere im Motorsport und fuhr in seiner Heimat in diversen Serien und Klassen. Metge entwickelte sich zu einem wahren Allrounder.

Im Jahr 1979 wurde die Rallye Dakar zum ersten Mal in Afrika ausgetragen. Bei der dritten Ausgabe im Jahr 1981 fuhr Metge mit seinem Beifahrer Bernard Giroux zum Gesamtsieg. Die beiden Franzosen steuerten damals einen Range Rover von Paris nach Dakar.

Für 1984 hatte Porsche den 953 entwickelt, einen stark modifizierten 911er für die Anforderungen der Rallye. Drei Fahrzeuge wurden an den Start gebracht. Metge und Beifahrer Dominique Lemoyne eroberten den Sieg.

Mit dem 953 testete Porsche damals den Allradantrieb. Dieser wurde dann im 959, der ursprünglich für die Gruppe B entwickelt werden sollte, eingesetzt. Der 959 war 1985 bereit für die Paris-Dakar. Im ersten Jahr gab es trotzdem noch technische Probleme.

Aber 1986 feierte Porsche mit Metge/Lemoine und Jacky Ickx/Claude Brasseur bei der Paris-Dakar einen Doppelsieg. Metge hat in der Geschichte der Rallye die bisher einzigen Gesamtsiege für Porsche erobert. Jüngst hat Porsche einen 959 von damals komplett von Grund auf restauriert.

Die Rallye im Jahr 1986 wurde vom Tod des Gründers und Rallye-Direktors Thierry Sabine überschattet. Sein Helikopter ist in Mali in einen Sandsturm geraten und abgestürzt. Metge sprang ein und fungierte 1987 und 1988 als Direktor der Rallye.

Parallel zur Paris-Dakar bestritt er auch Rundstreckenrennen. 1977, 1979, 1982, 1984, 1986 und 1987 trat Metge bei den berühmten 24 Stunden von Le Mans an. 1982 belegte er mit seinen Landsleuten Dany Snobeck und Francois Servanin mit einem Porsche 935-K3 den fünften Platz.

Als die Rallye Dakar nach der Absage im Jahr 2008 schließlich Afrika Richtung Südamerika verließ, organisierte Metge mit seinem Freund Jean-Louis Schlesser das Africa Eco Race. Es findet Anfang 2024 zum 15. Mal statt.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.