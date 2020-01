Rallye Dakar 2020: Abbruch der zehnten Etappe, Alonso überschlägt sich

Die geplante 534 Kilometer lange zehnte Etappe der Rallye Dakar 2020 musste aufgrund heftiger Winde nach 345 Kilometern abgebrochen werden. Die Teilnehmer fuhren direkt vom vierten Checkpoint ins Biwak.

Allerdings hatte der erste Teil der Marathonetappe womöglich vorentscheidenden Charakter, denn Nasser Al-Attiyah (Toyota) verlor durch Navigationspanne mehr als 17 Minuten auf Etappensieger und Gesamtspitzenreiter Carlos Sainz (Mini-Buggy). Gleichzeitig verlor Fernando Alonso (Toyota) mehr als eine Stunde durch eine Doppelrolle.

Etappe 10 ging über insgesamt 608 Kilometer, wovon eigentlich nur 71 Verbindungsetappe hätten sein sollen. Nun wurde fast die Hälfte der Strecke ohne Zeitmessung zurückgelegt. Durch den vorzeitigen Abbruch entging den Teilnehmern eine weitläufige Dünensektion bei der Überfahrt des Ghawar Ölfeldes, dem größten der Welt. Zuvor stand ein Mix aus Sand, festem Untergrund und sogar einem Asphaltstück auf dem Programm.

Glück im Unglück für Alonso

Gleich zu Beginn ereignete sich ein Drama um Fernando Alonso und Marc Coma. Schon auf dem Weg zum ersten Checkpoint legte der Toyota Hilux eine 720-Grad-Drehung um die Längsachse hin. Alonso hatte eine Düne im falschen Winkel und etwas zu schnell angefahren. Sein Glück war, dass der Bolide mit dem Dach kaum den Boden berührte und wieder auf allen Vieren zum Stehen kam.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister und Le-Mans-Sieger fuhr sofort weiter, musste aber wenig später für Reparaturen anhalten. Dabei bauten er und Beifahrer Coma unter anderem die Windschutzscheibe aus. Alonso verlor eine Stunde und 17 Minuten. In der Gesamtwertung ging es von Position zehn auf Rang 14 zurück.

Besonders bitter: Da es sich um eine Marathonetappe handelt, darf sein Team am Abend nicht Hand am Toyota anlegen. Es darf ihn lediglich bei eigenen Reparaturen am Fahrzeug beraten.

Siegchance für Al-Attiyah dahin?

Etwas weniger verlor Al-Attiyah, was aber trotzdem nicht minder ärgerlich war: Durch einen Navigationsfehler kurz vor der Abbruchstelle verloren der Katari und Beifahrer Mathieu Baumel eine Viertelstunde. Gepaart mit den zwei Minuten, die er bis dahin auf Sainz eingebüßt hatte, büßte er damit 17 Minuten auf einer einzigen Etappe ein.

Sainz hat damit in der Gesamtwertung nun alle Trümpfe in der Hand und führt mit 18:10 Minuten vor Al-Attiyah, der nun von Stephane Peterhansel (Mini-Buggy) bedrängt wird. Allerdings muss Sainz den zweiten Teil der Marathonetappe, den Rückweg nach Haradh, nun eröffnen.

Der spanische Routiner führte vom Start weg die Etappe an. Al-Attiyah lag zunächst auf der zweiten Position. Nach dessen Navigationsfehler wäre Peterhansel der erste Kandidat gewesen, den zweiten Platz zu übernehmen. Doch der Dakar-Rekordsieger verlor seinerseits knapp zehn Minuten auf dem letzten Teilstück und wurde nur Zehnter der Tageswertung.

Nächster Kandidat wäre Yazeed Al Rajhi (Toyota) gewesen. Doch der Lokalmatador verfehlte den dritten Checkpoint und kam nur als Fünfter im Ziel an. So war es letztlich Kuba Przygonski (Mini), der den zweiten Platz der Tageswertung vor Giniel de Villiers (Toyota) holte. Überraschend Vierter wurde Pierre Lachaume (Peugeot).

Der zweite Teil der Marathoetappe führt am Donnerstag zurück nach Haradh. Sollten es die Bedingungen diesmal zulassen, werden die heute weggefallenen Kilometer in den Dünen für ein Spektakel sorgen. Auf den 379 Wertungskilometern geht es fast ausschließlich auf Sand zur Sache. Gut möglich, dass das Klassement hier noch einmal durcheinander gewürfelt wird.

Ergebnis der 10. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 2:03:43 Stunden 2 Jakub Przygonski Timo Gottschalk Toyota +03:05 Minuten 3 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +04:26 4 Pierre Lachaume Jean Michel Polato Peugeot 2008 DKR +06:10 5 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +06:30 6 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +06:40 7 Erik van Loon Sebastien Delaunay Toyota +07:49 8 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +07:58 9 Wei Han Min Liao Geely Buggy +08:26 10 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +11:48

Gesamtwertung nach 10 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 37:15:37 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +18:10 Minuten 3 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +18:26 4 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +40:46 5 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +57:39 6 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +1:02:23 Stunden 7 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +1:15:39 8 Mathieu Serradori Fabian Lurquin SRT Buggy +1:37:21 9 Yasir Seaidan Kuzmich Alexy Mini 4x4 +2:49:28 10 Pierre Lachaume Jean Michel Polato Peugeot 2008 DKR +3:28:16

Mit Bildmaterial von X-raid.