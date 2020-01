Rallye Dakar 2020: Brabec und Honda dominieren Tag 3, KTM verliert Zeit

Honda übernahm an Tag drei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien das Kommando. Ricky Brabec sicherte sich souverän vor seinen Teamkollegen Ignacio Cornejo und Joan Barreda den Tagessieg. In dieser Reihenfolge sind Brabec, Cornejo und Barreda auch in der Gesamtwertung auf den ersten drei Plätzen. Mit Kevin Benavides gibt es sogar eine Vierfachführung für Honda im Gesamtklassement. Die starken KTM-Fahrer haben am Dienstag allesamt Zeit verloren.

Die dritte Etappe wurde im Norden des Landes in einer Schleife rund um Neom gefahren. Teilweise ging es ins Gebirge hoch auf 1.400 Meter. Es war der höchste Punkt der Rallye. Knapp 500 Kilometer mussten bewältigt werden. Die gezeitete Speziale betrug 414 Kilometer. Es war der zweite Teil des "Super-Marathons". Das Roadbook wurde wieder kurz vor dem Start ausgegeben.

Einige Fahrer steckten am Dienstag in Schwierigkeiten. Schon nach drei Kilometern stürzte Adrien van Beveren von seiner Yamaha. Der Franzose verlor zwar nicht das Bewusstsein, aber er benötigte ärztliche Hilfe. Van Beveren wurde schließlich per Helikopter zurück ins Biwak geflogen. Er hat sich ein Schlüsselbein gebrochen und die Hüfte geprellt.

Auch Olaf Harmsen (KTM) und Martien Jimmink (Husqvarna) mussten nach Stürzen mit dem Helikopter ins Biwak gebracht werden. Technische Probleme hatte Routinier Paulo Goncalves, der für das Hero-Team fährt. Der Motor seines Motorrades streikte und der Portugiese versuchte den Schaden zu reparieren und wartete auf den Assistenztruck.

Ross Branch eröffnete nach seinen gestrigen Tagessieg die heutige Etappe, aber es lief nicht gut für den KTM-Fahrer. Bei Kilometer 90 stürzte der Mann aus Botswana und verletzte sich eine Schulter. Branch biss aber die Zähne zusammen und fuhr mit großem Zeitverlust weiter. Die knifflige Navigation bereitete vielen Fahrern auch heute Schwierigkeiten.

Honda setzt sich mit vier Fahrern an die Spitze

Sehr gut unterwegs war Brabec, der etwas weiter hinten startete und sich an den Spuren orientieren konnte. Nach 200 Kilometern führte das Honda-Trio Brabec, Kevin Benavides und Cornejo das virtuelle Klassement an. Bei Kilometer 251 hatte Sam Sunderland (KTM), der den Tag als Gesamtführender begonnen hatte, schon zehn Minuten verloren.

Brabec fuhr souverän weiter. Bei Kilometer 350 betrug sein virtueller Vorsprung schon etwas mehr als sieben Minuten. Nach einer Fahrzeit von vier Stunden und acht Minuten erreichte Brabec das Ziel und durfte sich über den Tagessieg freuen. Neun Minuten betrug sein Vorsprung auf Cornejo und 13 auf Barreda. Honda war mit drei Fahrern vorne.

Aufgrund der größeren Zeitabstände spiegelt dieses Tagesergebnis auch die neue Gesamtwertung wieder. Brabec, Cornejo und Barreda belegen die ersten drei Plätze, wobei Brabec 15 Minuten Vorsprung auf seine beiden Teamkollegen hat. Vor allem KTM hat am Dienstag Federn lassen müssen. Matthias Walkner, Sunderland und Toby Price büßten allesamt viel Zeit ein.

Walkner der beste KTM-Fahrer

Walkner verlor heute 20 Minuten auf Brabec. In der Gesamtwertung ist der Österreicher auf den fünften Platz zurückgefallen. Sein Rückstand beträgt knapp 18 Minuten. Sunderland liegt in der Gesamtwertung nun schon 34 Minuten zurück und Price deren 38. Price hatte zudem das Pech, dass er sich einen knappen Kilometer vor dem Ziel erneut verfahren hatte.

Morgen geht es von Neom weiter ins Landesinnere nach Al-'Ula. Nach dem steinigen Terrain heute wird es wieder auf Sand weitergehen. 672 Kilometer müssen bewältigt werden, davon 453 auf Zeit.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Ricky Brabec Honda 4:08:23 Stunden 2 Ignacio Cornejo Honda +09:39 Minuten 3 Joan Barreda Honda +13:16 4 Luciano Benavides KTM +17:54 5 Kevin Benavides Honda +18:51 6 Matthias Walkner KTM +20:07 7 Pablo Quintanilla Husqvarna +24:18 8 Jaume Betriu KTM +30:42 9 Lorenzo Santolino Sherco +32:57 10 Sebastien Lagut KTM +32:58

Gesamtwertung nach 3 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Ricky Brabec Honda 11:17:56 Stunden 2 Ignacio Cornejo Honda +15:02 Minuten 3 Joan Barreda Honda +15:14 4 Kevin Benavides Honda +16:12 5 Matthias Walkner KTM +17:56 6 Luciano Benavides KTM +19:44 7 Pablo Quintanilla Husqvarna +21:25 8 Sam Sunderland KTM +34:38 9 Toby Price KTM +38:23 10 Xavier de Soultrait Yamaha +54:00

Mit Bildmaterial von HRC.