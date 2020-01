Rallye Dakar 2020: Quintanilla verkürzt Rückstand auf Brabec

Die zwölfte Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien brachte noch einmal Schwung ins Gesamtklassement. Pablo Quintanilla (Husqvarna) sicherte sich den Tagessieg und verkürzte seinen Rückstand auf Ricky Brabec (Honda) auf unter 14 Minuten. Matthias Walkner (KTM) wurde am Donnerstag Zweiter und rückte in der Gesamtwertung dem Podest wieder näher.

Der elfte Tag war der zweite Teil der Marathonetappe. Von Shubaytah nach Haradh mussten 744 Kilometer zurückgelegt werden. Die gezeitete Speziale betrug 379 Kilometer. Und wie am Vortag war es wieder ein entscheidender Tag für die Gesamtwertung. Die drei Honda-Fahrer Joan Barreda, Brabec und Kevin Benavides eröffneten den Tag, aber die Verfolger griffen an.

97 Motorräder waren einen Tag vor dem Ziel noch im Rennen. Von Beginn an fuhr Quintanilla Attacke und führte das virtuelle Ergebnis nach den ersten Checkpunkten an. Auch Walkner war gut unterwegs. Nach 103 Kilometer hatte der Österreicher nur eine Minute Rückstand auf Quintanilla. In diesem Ton ging es auch weiter.

Honda-Fahrer büßen mehrere Minuten ein

Die Honda-Fahrer verloren auf der anderen Seite Zeit. Nach 162 Kilometern hatte Brabec schon neun Minuten auf Quintanilla eingebüßt. Auch für Barreda lief es nicht gut. Bei Kilometer 217 betrug sein Zeitverlust auf den Chilenen schon 14 Minuten. Das Duell um den Tagessieg lautete Quintanilla gegen Walkner. Nach 324 Kilometern hatte Walkner knapp die Nase vorne.

Bis Haradh drehte sich das Blatt wieder um. Nach einer Fahrtzeit von etwas mehr als vier Stunden sicherte sich Quintanilla seinen zweiten Tagessieg in diesem Jahr. Walkner musste sich um neun Sekunden (!) geschlagen geben und belegte heute den zweiten Platz. Luciano Benavides (KTM) folgte als Dritter.

Honda-Fahrer Ricky Brabec ist auf dem Weg zum Gesamtsieg Foto: HRC

Brabec büßte 11:48 Minuten ein und wurde nur Zehnter. Barreda verlor fast 15 Minuten. Das heutige Ergebnis hatte Auswirkungen auf das Gesamtklassement, aber Brabec ist immer noch vorne. Der US-Amerikaner hat für die letzte Etappe am Freitag noch einen Vorsprung von 13:56 Minuten auf Quintanilla.

Neuer Dritter ist Toby Price (KTM) mit einem Rückstand von 22:34 Minuten. Und Walkner verbesserte sich auf den vierten Platz. Auf seinen Teamkollegen Price und somit einen Podestplatz fehlen dem Österreicher rund sieben Minuten. Barreda ist durch den heutigen Zeitverlust vom dritten auf den fünften Platz zurückgefallen.

Am Freitag geht die Rallye Dakar mit der zwölften Etappe von Haradh nach Al-Qiddiya zu Ende. 347 gezeitete Kilometer müssen noch bewältigt werden. Bringt Brabec seinen Vorsprung ins Ziel, wäre er der erste US-Amerikaner mit einem Gesamtsieg. Die KTM-Siegesserie, die seit 2001 anhält, wäre auch zu Ende.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 11. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Pablo Quintanilla Husqvarna 4:09:22 Stunden 2 Matthias Walkner KTM +00:09 Minuten 3 Luciano Benavides KTM +02:48 4 Ignacio Cornejo Honda +02:53 5 Toby Price KTM +05:49 6 Jamie McCanney Yamaha +06:22 7 Franco Caimi Yamaha +07:05 8 Andrew Short Husqvarna +08:11 9 Kevin Benavides Honda +08:48 10 Ricky Brabec Honda +11:48

Gesamtwertung nach 11 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Ricky Brabec Honda 38:33:28 Stunden 2 Pablo Quintanilla Husqvarna +13:56 Minuten 3 Toby Price KTM +22:34 4 Matthias Walkner KTM +29:53 5 Joan Barreda Honda +30:09 6 Ignacio Cornejo Honda +32:36 7 Luciano Benavides KTM +35:18 8 Franco Caimi Yamaha +1:39:14 Stunden 9 Skyler Howes Husqvarna +1:59:29 10 Andrew Short Husqvarna +2:06:36

Mit Bildmaterial von Husqvarna.