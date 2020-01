Rallye Dakar 2020: Sainz baut mit drittem Tagessieg seine Führung aus

Der Dreikampf setzte sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien auch im Laufe der siebten Etappe fort. Carlos Sainz (Mini Buggy) gewann die längste gezeitete Speziale und führt nun zehn Minuten vor Nasser Al-Attiyah (Toyota). Stephane Peterhansel (Mini Buggy) hat als Dritter wieder etwas Zeit verloren.

Nach dem Ruhetag startete die Rallye am Sonntag in die zweite Woche. Von Riad nach Wadi Al-Dawasir mussten insgesamt 741 Kilometer zurückgelegt werden. Die Speziale betrug 546 Kilometer. Somit war es der längste gezeitete Abschnitt in diesem Jahr. Große Dünengebiete mussten bewältigt werden.

Peterhansel stand als Erster an der Startlinie. In Abständen von drei Minuten folgten Sainz und Al-Attiyah. Vor allem Toyota rechnete sich in den Dünen etwas aus. Al-Attiyah gab von Beginn an Gas und setzte sich in der Anfangsphase an die Spitze des virtuellen Klassements. Die Zeitabstände der drei Spitzenfahrer war wieder sehr eng.

Bei Kilometer 161 führte Al-Attiyah wenige Sekunden vor Peterhansel. Stark unterwegs war Lokalmatador Yasir Seaidan, der einen allradgetriebenen Mini fährt. Der Saudi konnte das Tempo von Al-Attiyah halten und übernahm bei Kilometer 214 kurzfristig die Führung. Aber je länger die Etappe dauerte, desto mehr schwang das Pendel in Richtung des Mini Buggy um.

Al-Attiyah verliert in der zweiten Hälfte ein wenig Zeit

Nach 321 Kilometern führte Sainz das Zwischenklassement an. Auch beim Checkpunkt nach 431 Kilometern lag der Spanier knapp vor Al-Attiyah und Peterhansel. In diesem Ton ging es bis zum Ziel weiter. Nach einer Fahrzeit von vier Stunden und 16 Minuten sicherte sich Sainz seinen dritten Tagessieg und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus.

Nasser Al-Attiyah kämpft als Einziger gegen die beiden Mini Buggy Foto: Red Bull Contentpool

Al-Attiyah hatte im Ziel 2:12 Minuten Rückstand und Peterhansel 2:53. In der Gesamtwertung hat Sainz somit genau zehn Minuten Vorsprung auf Al-Attiyah. Peterhansel hat wieder etwas Boden eingebüßt und liegt als Dritter etwas mehr als 19 Minuten hinter seinem Teamkollegen Sainz. Die restlichen Fahrer haben schon großen Rückstand.

Yazeed Al-Rajhi (Toyota) ist in der Gesamtwertung Vierter. Sein Rückstand beträgt aber schon fast eine dreiviertel Stunde. Ansonsten ist nur noch Orlando Terranova (Mini) mit 56 Minuten Rückstand innerhalb von einer Stunde zu Sainz. Pech hatte heute Mathieu Serradori (SRT Buggy), der in der Anfangsphase feststeckte und in der Gesamtwertung auf Platz acht zurückgefallen ist.

Mit Platz sechs im Tagesergebnis zeigte auch heute wieder Dakar-Rookie Fernando Alonso (Toyota) eine solide Leistung. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister und Le-Mans-Sieger verlor über die 500 Kilometer weniger als acht Minuten auf Sainz. Und auch Jakub Przykonski und Co-Pilot Timo Gottschalk (Mini) waren nach den technischen Problemen am Freitag wieder in den Top 10 dabei.

Am Montag steht eine Schleife rund um Wadi Al-Dawasir auf dem Programm.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 7. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 4:16:11 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +02:12 Minuten 3 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +02:53 4 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +02:58 5 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +07:36 6 Fernando Alonso Marc Coma Toyota +07:49 7 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +10:19 8 Jakub Przygonski Timo Gottschalk Mini 4x4 +11:41 9 Orlando Terranova Bernhard Graue Mini 4x4 +12:04 10 Yasir Seaidan Kuzmich Alexy Mini 4x4 +13:32

Gesamtwertung nach 7 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 27:49:14 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +10:00 Minuten 3 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +19:13 4 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +44:24 5 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +55:58 6 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +1:05:58 Stunden 7 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +1:15:56 8 Mathieu Serradori Fabian Lurquin SRT Buggy +1:21:57 9 Yasir Seaidan Kuzmich Alexy Mini 4x4 +2:13:43 10 Wei Han Min Liao Hanwei +3:08:30

Mit Bildmaterial von X-raid.