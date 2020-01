Rallye Dakar 2020: Tagessieg für de Villiers, Terranova übernimmt Spitze

Die Rallye Dakar in Saudi-Arabien gestaltete sich schon am zweiten Tag zu einem Härtetest. Viele Topfahrer büßten durch die schwierige Navigation viel Zeit ein. Schließlich sicherte sich Routinier Giniel de Villiers (Toyota) den Tagessieg. Das Gesamtklassement wurde auf den Kopf gestellt. Neuer Spitzenreiter ist der Argentinier Orlando Terranova (Mini).

Die zweite Etappe führte in nördlicher Richtung von Al-Wadschh nach Neom. 400 Kilometer mussten bewältigt werden, wobei die gezeitete Speziale 367 Kilometer umfasste. Erstmals wurde das Roadbook erst kurz vor dem Start ausgegeben. Und es zeigte sich ähnlich wie bei den Motorrädern, dass für die ersten Autos die Navigation sehr schwierig war.

Vaidotas Zala (Mini) und Stephane Peterhansel (Mini Buggy) eröffneten den Tag. Gestartet wurde in Abständen von drei Minuten. Aber beide verloren Zeit auf die späteren Starter. Nach 100 Kilometern hatte Peterhansel im virtuellen Klassement schon neun Minuten auf Yazeed Al-Rajhi (Toyota) verloren, der nach den technischen Problemen gestern eine fulminante Aufholjagd startete.

Al-Rajhi gibt den Tagessieg noch aus der Hand

Zunächst war auch Fernando Alonso im Spitzenfeld dabei, aber bei Kilometer 160 stand der Toyota für rund 20 Minuten still. Laut ersten Informationen hatte der Spanier einen großen Stein getroffen und dabei ein Rad und die Radaufhängung beschädigt. Alonso und Co-Pilot Marc Coma mussten sich als Mechaniker betätigen.

Orlando Terranova ist der neue Gesamtführende nach Tag zwei Foto: X-raid

Toyota bestimmte dennoch das Tempo. Bei Halbzeit der Speziale führte Lokalmatador Al-Rajhi das Klassement vier Minuten vor Nasser Al-Attiyah an. Mit Fortdauer der Etappe fuhr Al-Rajhi allen auf und davon. Bei Kilometer 264 hatte er sechs Minuten Vorsprung auf de Villiers. Stephane Peterhansel (Mini Buggy) und Al-Attiyah hatten bis dahin schon 16 beziehungsweise 17 Minuten eingebüßt.

Auf den letzten Kilometern machte Al-Rajhi noch einen entscheidenden Fehler und der Tagessieg glitt dem Lokalmatador aus den Händen. Keine großen Probleme hatte de Villiers mit seinem neuen Co-Piloten Alex Haro Bravo. Das Toyota-Duo sicherte sich den Etappensieg. Im Ziel hatte der Südafrikaner knapp vier Minuten Vorsprung auf Terranova.

Die Gesamtwertung wurde mit dem heutigen Ergebnis wieder komplett durchgemischt. Neuer Spitzenreiter ist nun Terranova, der den allradgetriebenen Mini von X-raid fährt. Der Argentinier hat rund fünf Minuten Vorsprung auf Carlos Sainz (Mini Buggy). Al-Attiyah verbesserte sich auf Rang drei und liegt etwas mehr als sechs Minuten zurück. Peterhansel hat schon 13 Minuten Rückstand.

Morgen wird in einer Schleife rund um Neom gefahren. Es geht an die Grenze zu Jordanien und das Terrain ändert sich, denn es geht hoch in die Berge auf bis zu 1.400 Meter oberhalb der Seehöhe. Die Speziale beträgt am Dienstag 414 Kilometer.

Ergebnis der 2. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota 3:37:20 Stunden 2 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +03:57 Minuten 3 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +05:42 4 Mathieu Serradori Fabian Lurquin SRT Buggy +09:39 5 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +11:46 6 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +13:05 7 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +13:31 8 Benediktas Vanagas Filipe Palmeiro Toyota +16:08 9 Yasir Seaidan Kuzmich Alexy Mini 4x4 +16:44 10 Jerome Pelichet Pascal Larroque Optimus +16:47

Gesamtwertung nach 2 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 7:07:36 Stunden 2 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +04:43 Minuten 3 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +06:07 4 Mathieu Serradori Fabian Lurquin SRT Buggy +07:22 5 Vaidotas Zala Saulius Jurgelenas Mini 4x4 +08:11 6 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +12:04 7 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +12:35 8 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +13:17 9 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +16:05 10 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +21:23

Mit Bildmaterial von Toyota.