Rallye Dakar 2020: Titelverteidiger Toby Price gewinnt Auftaktetappe

Der Startschuss für die 42. Ausgabe der Rallye Dakar, die erstmals in Saudi-Arabien stattfindet, ist gefallen. KTM-Fahrer Toby Price, der im Vorjahr seinen zweiten Gesamtsieg gefeiert hat, startete fulminant und sicherte sich den ersten Etappensieg. Im Spitzenfeld dominierten zum Auftakt KTM und Honda. Ricky Brabec (Honda) und Matthias Walkner (KTM) folgten als Zweiter und Dritter.

Die erste Etappe führte die Teilnehmer von Dschidda in nördlicher Richtung nach Al-Wadschh. Insgesamt mussten gleich zum Auftakt 752 Kilometer entlang des Roten Meeres zurückgelegt werden. Der gewertete Abschnitt umfasste 319 Kilometer und fand auf Sand, Erde und teilweise steinigem Boden statt. 144 Motorräder brachen zum großen Abenteuer auf.

In der Anfangsphase setzte sich Honda-Fahrer Brabec an die Spitze des virtuellen Klassements. Bei Halbzeit war es dann Titelverteidiger Price, der die Wertung anführte. Der Australier war in guter Form, denn bei Kilometer 254 hatte er schon etwas mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung auf Brabec.

Brabec war einer der ersten Fahrer, die das Ziel erreichten, während die KTM-Fraktion etwas später eintraf. Als Price über die Linie kam, hatte er die Bestzeit aufgestellt. Der Australier benötigte für den gewerteten Abschnitt drei Stunden und 19 Minuten. Damit war Price um zwei Minuten schneller als Brabec.

Hinter dem Honda-Fahrer folgte Walkner mit 2:40 Minuten Rückstand auf dem dritten Platz. KTM und Honda dominierten zum Auftakt die Spitzenwertung. Kevin Benavides (Honda) und Sam Sunderland (KTM) rundeten die Top 5 ab. Pablo Quintanilla belegte mit der Husqvarna Platz sechs. Keinen guten Tag erwischte Joan Barreda (Honda), der am Sonntag fast acht Minuten einbüßte.

Am Montag geht es weiter nach Neom. 400 Kilometer müssen bewältigt werden.

Ergebnis der 1. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Toby Price KTM 3:19:33 Stunden 2 Ricky Brabec Honda +02:05 Minuten 3 Matthias Walkner KTM +02:40 4 Kevin Benavides Honda +04:31 5 Sam Sunderland KTM +05:15 6 Pablo Quintanilla Husqvarna +05:36 7 Joan Barreda Honda +07:51 8 Luciano Benavides KTM +08:56 9 Andrew Short Husqvarna +09:03 10 Adrien van Beveren Yamaha +09:52

Mit Bildmaterial von KTM.