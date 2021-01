Rallye Dakar 2021: Dritter Tagessieg für Barreda, Price führt bei Halbzeit

Dank etwas weiter hinterer Startposition hat Honda-Ass Joan Barreda auch die sechste Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gewonnen. Für den Spanier war es der bereits dritte Tagessieg in diesem Jahr. In der Gesamtwertung führt Toby Price (KTM) knapp vor dem Honda-Duo Kevin Benavides und Ignacio Cornejo.

Die sechste Etappe von Al Qaisumah nach Ha'il begann mit Verspätung und wurde verkürzt. "Da viele Teilnehmer Schwierigkeiten hatten, die fünfte Etappe zu beenden, wurde entschieden, den Start um eineinhalb Stunden zu verzögern", hieß es in einem Statement des Veranstalters.

Außerdem wurde der gezeitete Abschnitt von 448 auf 348 Kilometer reduziert. Trotzdem war es in den Dünen nicht einfach. Auch die Navigation war wieder gefragt. Es war der letzte Härtetest vor dem morgigen Ruhetag.

Kevin Benavides eröffnete den Tag. Der Honda-Fahrer hat sich zwar am Donnerstag den Etappensieg gesichert. Bei einem Sturz hatte er sich aber auch die Nase gebrochen. Das Tempo machten heute andere Fahrer.

Nach 100 Kilometern führte Barreda das virtuelle Klassement vor Price an. Dann wechselte bei der nächsten Zwischenzeit die Führung zu Price, aber nach 202 Kilometern lag wieder Barreda vorne. Auch Titelverteidiger Ricky Brabec (Honda) war in dieser Spitzengruppe dabei.

Die Gesamtwertung führt bei Halbzeit KTM-Ass Toby Price an Foto: KTM

Dann schlug Brabec vor Kilometer 265 den falschen Weg ein und verlor etwas mehr als drei Minuten auf Barreda. Nach drei Stunden und 45 Minuten sicherte sich Barreda seinen dritten Tagessieg in diesem Jahr. Die spätere Startposition hat dem Spanier wieder in die Karten gespielt.

Yamaha-Fahrer Ross Branch belegte mit nur 13 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Auf Rang drei folgte Dakar-Rookie Daniel Sanders (KTM). Brabec wurde Vierter und der Österreicher Matthias Walkner (KTM) komplettierte die Top 5.

Bei Halbzeit der Rallye ist das Rennen bei den Motorrädern weiterhin komplett offen. Price führt die Gesamtwertung zwei Minuten vor Kevin Benavides und drei vor Cornejo an. Die ersten sieben Fahrer befinden sich innerhalb von zehn Minuten.

Am Samstag steht der einzige Ruhetag der Rallye auf dem Programm, bevor es am Sonntag mit der Marathonetappe weitergeht.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 6. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Joan Barreda Honda 3:45.27 Stunden 2 Ross Branch Yamaha +0:13 Minuten 3 Daniel Sanders KTM +0:53 4 Ricky Brabec Honda +2:24 5 Matthias Walkner KTM +3:14 6 Adrien van Beveren Yamaha +3:33 7 Toby Price KTM +3:54 8 Joaquim Rodrigues Hero +4:35 9 Sam Sunderland KTM +5:54 10 Pablo Quintanilla Husqvarna +6:28

Gesamtwertung nach 6 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Toby Price KTM 24:04.43 Stunden 2 Kevin Benavides Honda +2:16 Minuten 3 Ignacio Cornejo Honda +2:57 4 Ross Branch Yamaha +3:41 5 Xavier de Soultrait Husqvarna +3:41 6 Sam Sunderland KTM +4:23 7 Joan Barreda Honda +6:25 8 Skyler Howes KTM +10:12 9 Lorenzo Santolino Sherco +13:46 10 Pablo Quintanilla Husqvarna +15:13

Mit Bildmaterial von Honda.