Rallye Dakar 2021: Erneuter Tagessieg für Al-Attiyah, aber Peterhansel bleibt dran

Das Duell zwischen Nasser Al-Attiyah (Toyota) und Stephane Peterhansel (Mini Buggy) spitzte sich auf der vierten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien zu. Al-Attiyah fuhr auch am Mittwoch volle Attacke und sicherte sich seinen dritten Tagessieg in Folge. Aber Peterhansel hielt den Anschluss und verteidigte die Führung in der Gesamtwertung.

Mit 813 Kilometern war die vierte Etappe von Wadi Al Dawasir nach Riad die längste in diesem Jahr. Die gezeitete Speziale betrug 337 Kilometer. Wieder prägte Sand das Terrain. Es war eine schnelle Prüfung.

Al-Attiyah eröffnete den Tag, gefolgt von seinem Toyota-Teamkollegen Henk Lategan. Peterhansel raste als Dritter los. Im Gegensatz zu den Motorradfahrern war es kein Nachteil, die Strecke zu eröffnen.

Al-Attiyah und Lategan machten von Beginn an das Tempo, während Peterhansel in deren Staub den Anschluss halten konnte. Dieses Trio geriet auch in keine groben Probleme und dominierte den Tag.

Nach zwei Stunden und 35 Minuten sicherte sich Al-Attiyah den dritten Tagessieg hintereinander. Peterhansel büßte lediglich elf Sekunden auf seinen großen Konkurrenten ein. Lategan, der seine erste Dakar bestreitet, belegte mit eineinhalb Minuten Rückstand den dritten Rang.

"Es war keine einfache Etappe", kommentiert Al-Attiyah. "Eine Minute haben wir durch einen Fehler verloren. Es ist schwierig, einen Vorsprung herauszufahren. Es war gut, dass Henk hinter mir war. Ich brauche einen schnellen Fahrer, der mir hilft."

Sebastien Loeb (BRX) hatte ebenfalls einen problemlosen Tag und wurde Vierter. Carlos Sainz (Mini Buggy) verfuhr sich diesmal nicht und büßte nur drei Minuten ein. Jakub Przygonski und der Deutsche Timo Gottschalk (Toyota) kamen auch gut durch die Etappe.

Peterhansel verteidigt Führung

Für die Gesamtwertung bedeutet das, dass Peterhansel seine Führung verteidigen konnte. Al-Attiyah liegt 4:58 Minuten dahinter. Sainz konnte keinen Boden gutmachen. Sein Rückstand auf das Spitzenduo beträgt 36 Minuten.

Stephane Peterhansel liegt weiter in der Gesamtwertung an der Spitze Foto: Red Bull

Keinen einfachen Tag hatte Dirk von Zitzewitz, der Beifahrer von Yazeed Al-Rajhi. Schon nach 30 Kilometern mussten sie wegen eines technischen Problems an ihrem Toyota Hilux anhalten. Das Duo musste auf den Assistenztruck warten.

Nach seinem gestrigen Überschlag ist die Rallye für Bernhard ten Brinke (Toyota) vorbei. Seine niederländischen Landsleute Tim und Tom Coronel haben ihm geholfen, das Biwak zu erreichen. Ten Brinke begann zwar die heutige Verbindungsstrecke, musste dann aber aufgeben.

Morgen geht es von Riad weiter nach Buraida. Die Speziale beträgt 419 Kilometer. Es ist eine der schwierigsten Etappen der Rallye. Das Gelände ist einerseits von großen Dünengürteln gesäumt, andererseits von steinigen Abschnitten.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 4. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota 2:35.59 Stunden 2 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy +0:11 Minuten 3 Henk Lategan Brett Cummings Toyota +1:30 4 Sebastien Loeb Daniel Elena BRX +2:36 5 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +2:56 6 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +5:05 7 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +7:22 8 Wladimir Wasiljew Dmitro Tsyro Mini 4x4 +10:45 9 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +10:54 10 Eric van Loon Sebastien Delaunay Toyota +11:07

Gesamtwertung nach 4 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy 13:15.12 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +4:58 Minuten 3 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +36:19 4 Sebastien Loeb Daniel Elena BRX +48:14 5 Henk Lategan Brett Cummings Toyota +48:44 6 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +49:16 7 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century +51:58 8 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +59:19 9 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +1:08.51 Stunden 10 Nani Roma Alexandre Winocq BRX +1:17.50

Mit Bildmaterial von Red Bull.