Rallye Dakar 2021: Peterhansel festigt mit erstem Etappensieg seine Führung

"Monsieur Dakar" Stephane Peterhansel (Mini Buggy) ist auf dem Weg zu seinem 14. Gesamtsieg. Der Franzose eroberte auf der neunten Etappe seinen ersten Tagessieg in diesem Jahr. Damit vergrößerte Peterhansel seinen Vorsprung auf Nasser Al-Attiyah (Toyota) auf 17:50 Minuten.

Die neunte Etappe wurde in einer Schleife rund um Neom gefahren. Das Terrain im Norden Saudi-Arabiens war sehr abwechslungsreich. Insgesamt mussten 579 Kilometer bewältigt werden. Die gezeitete Speziale betrug 465 Kilometer.

Es entwickelte sich zu einem wahren Härtetest. Carlos Sainz hatte bereits nach 98 Kilometern einen Reifenschaden. Dabei verlor er schon 21 Minuten. Später gab es einen weiteren Reifenschaden. Zudem musste der Titelverteidiger an den Bremsen seines Mini Buggy arbeiten.

Auch für Al-Attiyah lief es schwierig. Nach rund 157 Kilometern hatte er schon knappe sechs Minuten auf Peterhansel eingebüßt. Nach 271 Kilometern betrug sein Zeitverlust schon zehn Minuten. Al-Attiyah attackierte, um den Rückstand nach zwei Reifenschäden in Grenzen zu halten.

Zunächst sah es danach aus, dass Matthieu Serradori der Mann des Tages sein würde. 100 Kilometer vor dem Ziel übernahm er erstmals die virtuelle Führung von Peterhansel. Aber nach 385 Kilometern blieb der Century stehen und Serradori musste sich vom Etappensieg verabschieden.

Somit ging der Tagessieg an Peterhansel. Es war sein erster in diesem Jahr. Al-Attiyah büßte am Dienstag zwölf Minuten auf den Franzosen ein. Das bedeutet, dass sich der Vorsprung von Peterhansel in der Gesamtwertung auf knapp 18 Minuten vergrößert hat.

Timo Gottschalk trotz Zeitverlust weiterhin Vierter

Drei Etappen sind in Saudi-Arabien noch zu absolvieren. Sainz hat als Dritter schon mehr als eine Stunde verloren. Die Vorentscheidung könnte somit gefallen sein. Jakub Przygonski und sein deutscher Beifahrer Timo Gottschalk büßten heute mit ihrem Toyota 37 Minuten ein.

Trotzdem verteidigte das Duo in der Gesamtwertung den vierten Platz. Fünfter ist weiterhin Nani Roma im neuen BRX1-Prototypen. Eine starke Etappe hatte Giniel de Villiers (Toyota) als Dritter. Auch Yazeed Al-Rajhi und Dirk von Zitzewitze (Toyota) waren als Vierte wieder vorne mit dabei.

Einen guten Tag hatte auch das südafrikanische Duo Bryan Baragwanath und Taye Perry (Century). Sie mussten sich an den vergangenen beiden Tagen mit technischen Problemen über die Marathon-Etappe schleppen und verloren dadurch zwölf Stunden. Mit dem heutigen fünften Platz untermauerten sie ihren Speed.

Morgen geht es von Neom weiter in südlicher Richtung nach Al-'Ula. 583 Kilometer durch eine hügelige, abwechslungsreiche Landschaft stehen auf dem Programm. Die Navigation wird wieder schwierig werden.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 9. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy 4:50.27 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +12:00 Minuten 3 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +12:19 4 Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz Toyota +12:44 5 Brian Baragwanath Taye Perry Century +13:51 6 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +16:37 7 Cyril Despres Michael Horn Peugeot +18:45 8 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +19:40 9 Benediktas Vanagas Filipe Palmeiro Toyota +19:56 10 Nani Roma Alexandre Winocq BRX +21:39

Gesamtwertung nach 9 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy 34:26.16 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +17:50 Minuten 3 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +1:02.25 Stunden 4 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +2:16.30 5 Nani Roma Alexandre Winocq BRX +2:42.38 6 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +3:01.13 7 Wladimir Wasiljew Dmitro Tsyro Mini 4x4 +3:10.17 8 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +3:36.01 9 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +3:40.09 10 Christian Lavieille Jean-Pierre Garcin Optimus +4:10.32

Mit Bildmaterial von X-raid.