Rallye Dakar 2021: Price holt Tagessieg, Howes die Gesamtführung

Toby Price (KTM) sicherte sich den Tagessieg auf der dritten Etappe der Rallye Dakar vor Kevin Benavides (Honda) und Matthias Walkner (KTM). Das Gesamtklassement wurde wieder auf den Kopf gestellt. Neuer Führender ist der US-Amerikaner Skyler Howes (KTM).

Die dritte Etappe bestand aus einer großen Schleife rund um Wadi Al Dawasir. Am Rande der Rub al-Chali, der größten Sandwüste der Erde, prägten Dünen die Landschaft. Teilweise gab es auch schnelle Abschnitte. Die Strecke betrug 630 Kilometer. 403 Kilometer wurden auf Zeit gefahren.

Es zeigte sich von Beginn an ein ähnliches Bild wie an den Vortagen. Die ersten Starter verloren Zeit, während die hinteren Fahrer Zeit gutmachen konnten. So büßte das Honda-Duo Joan Barreda und Ricky Brabec, die die Strecke eröffnen mussten, kontinuierlich Zeit ein.

Dafür setzte sich mit Kevin Benavides ein anderer Honda-Fahrer in Szene. Nach 183 Kilometern führte der Argentinier das virtuelle Zwischenklassement vor Price, der als 29. gestartet war, an. Einen guten Tag hatte auch Walkner, der die Top 3 komplettierte.

Nachdem der Österreicher wegen eines Kupplungsschadens am Vortag zweieinhalb Stunden verloren hatte, griff er heute im Staub der anderen Fahrer an. Den Tagessieg machten sich Kevin Benavides und Price in einem engen Fernduell aus.

Auf den letzten Kilometern überholte Price noch Kevin Benavides und sicherte sich nach drei Stunden und 38 Minuten den Tagessieg. Walkner wurde mit zweieinhalb Minuten Rückstand Dritter. Brabec und Barreda verloren heute etwas mehr als 20 Minuten.

Skyler Howes erstmals in Führung

Die Gesamtwertung wurde wieder auf den Kopf gestellt. Neuer Führender ist KTM-Privatier Howes. Kevin Benavides ist mit 33 Sekunden Rückstand Zweiter. Als Dritter folgt Xavier de Soultrait (Husqvarna). Price verbesserte sich auf Rang vier.

Barreda ist auf den achten Platz zurückgefallen und Brabec ist nur noch 13. Der Rückstand des Vorjahressiegers beträgt zwölf Minuten. Insgesamt gesehen sind die Zeitabstände in der Gesamtwertung noch sehr eng beisammen.

Der Deutsche Sebastian Bühler (Hero) belegte heute Rang 21. In der Gesamtwertung ist er 24. Walkner konnte einige Positionen gutmachen und rückte auf Position 39 nach vor. Sein Rückstand auf die Spitze beträgt nun genau zwei Stunden.

Morgen geht es von Wadi Al Dawasir weiter nach Riad. Mit 813 Kilometern ist es die längste Etappe in diesem Jahr. Die Speziale beträgt 337 Kilometer. Wieder warten schwierige Dünengürtel auf die Teilnehmer.

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Toby Price KTM 3:33.23 Stunden 2 Kevin Benavides Honda +1:16 Minuten 3 Matthias Walkner KTM +2:36 4 Skyler Howes KTM +6:16 5 Sam Sunderland KTM +8:24 6 Xavier de Soultrait Husqvarna +8:50 7 Franco Caimi Yamaha +10:04 8 Daniel Sanders KTM +11:22 9 Rui Goncalves Sherco +12:19 10 Ignacio Cornejo Honda +13:09

Gesamtwertung nach 3 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Skyler Howes KTM 12:04.48 Stunden 2 Kevin Benavides Honda +0:33 Minuten 3 Xavier de Soultrait Husqvarna +1:28 4 Toby Price KTM +1:52 5 Sam Sunderland KTM +5:27 6 Ross Branch Yamaha +7:14 7 Luciano Benavides Husqvarna +7:56 8 Joan Barreda Honda +9:02 9 Adrien van Beveren Yamaha +9:09 10 Ignacio Cornejo Honda +9:24

Mit Bildmaterial von KTM.