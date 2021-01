Rallye Dakar 2021: Sainz gewinnt 6. Etappe, Peterhansel verteidigt Führung

Die erste Dakar-Woche ist mit der sechsten Etappe zu Ende gegangen. In der Gesamtwertung führt Stephane Peterhansel (Mini Buggy) knappe sechs Minuten vor Nasser Al-Attiyah (Toyota). Carlos Sainz (Mini Buggy) feierte am Freitag den Tagessieg und ist Gesamtdritter. Sebastien Loeb (BRX) kann sich von einem Top-10-Ergebnis verabschieden.

Die sechste Etappe von Al Qaisumah nach Ha'il in Saudi-Arabien begann mit Verspätung und wurde verkürzt. "Da viele Teilnehmer Schwierigkeiten hatten, die fünfte Etappe zu beenden, wurde entschieden, den Start um eineinhalb Stunden zu verzögern", hieß es in einem Statement des Veranstalters.

Außerdem wurde der gezeitete Abschnitt von 448 auf 348 Kilometer reduziert. Trotzdem war es in den Dünen nicht einfach. Auch die Navigation war wieder gefragt. Es war der letzte Härtetest vor dem morgigen Ruhetag.

Routinier Giniel de Villiers (Toyota) musste heute die Strecke eröffnen, aber der Südafrikaner büßte von Beginn an Zeit ein. Das Tempo machte Sainz, der als Neunter losfuhr. Bis zur Zwischenzeit bei Kilometer 238 lag der Vorjahressieger fast vier Minuten vor Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

Stephane Peterhansel beendete die erste Woche als Gesamtführender Foto: X-raid

Weiter vorne auf der Strecke hielt Peterhansel seinen schärfsten Rivalen in Schach. Al-Attiyah hatte immer rund zwei Minuten Rückstand, aber auf den letzten Kilometern schloss er doch noch auf und machte in der Wertung 18 Sekunden auf Peterhansel gut.

Nach zum Teil komplizierten Tagen und Kritik an der schwierigen Navigation, lief es diesmal für Sainz reibungslos. Nach drei Stunden und 38 Minuten sicherte er sich seinen zweiten Tagessieg in diesem Jahr.

Peterhansel hat zwar noch keine Etappe für sich entschieden, aber "Monsieur Dakar" verteidigte auch heute die Gesamtführung. Seit der zweiten Etappe liegt Peterhansel an der Spitze des Gesamtklassements. Al-Attiyah hat aber nur knappe sechs Minuten Rückstand.

Sainz hat in der ersten Woche 40 Minuten verloren und hält Platz drei. Die weiteren Fahrer haben in der Gesamtwertung schon über eine Stunde Rückstand. Einen guten Tag erlebten die beiden deutschen Beifahrer.

#305 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Sebastien Loeb, Daniel Elena Foto: A.S.O.

Al-Rajhi und Dirk von Zitzewitz kamen ohne Reifenschaden durch und belegten im Tagesergebnis den zweiten Platz. Jakub Przygonski und Timo Gottschalk (Toyota) folgten an der fünften Stelle. Im Gesamtklassement sind Przygonski/Gottschalk Vierte.

Loeb musste heute jegliche Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis endgültig abschreiben. Nach rund 100 Kilometern brach eine Radhaufhängung am neuen BRX-Prototypen von Prodrive. Loeb musste auf den Assistenztruck warten.

Pech hatte auch Mathieu Serradori, der ein Hinterrad verlor und ebenfalls auf den Assistenztruck warten musste. Orlando Terranova hatte ein technisches Problem mit seinem Mini JCW. Das bedeutete für den Argentinier den Ausfall.

Am Samstag steht in Ha'il der einzige Ruhetag der Rallye auf dem Programm, bevor es am Sonntag mit der Marathonetappe weitergeht.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 6. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 13:38.27 Stunden 2 Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz Toyota +4:03 Minuten 3 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +7:16 4 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy +7:34 5 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +14:21 6 Brian Baragwanath Taye Perry Century +19:16 7 Nani Roma Alexandre Winocq BRX +22:20 8 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +25:45 9 Cyril Despres Michael Horn Peugeot +26:11 10 Wladimir Wasiljew Dmitro Tsyro Mini 4x4 +1:17.50

Gesamtwertung nach 6 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy 22:14.03 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +5:53 Minuten 3 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +40:39 4 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +1:11.36 Stunden 5 Nani Roma Alexandre Winocq BRX +1:36.55 6 Brian Baragwanath Taye Perry Century +1:50.32 7 Wladimir Wasiljew Dmitro Tsyro Mini 4x4 +2:05.47 8 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +2:07.21 9 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +2:12.12 10 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +2:29.07

Mit Bildmaterial von X-raid.