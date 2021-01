Rallye Dakar 2021: Sainz schlägt Peterhansel um wenige Sekunden

Am Sonntag startete die 43. Ausgabe der Rallye Dakar mit der ersten langen Etappe richtig durch. Dank späterer Startposition holte sich Titelverteidiger Carlos Sainz den Tagessieg, knapp gefolgt von seinem Mini-Teamkollegen Stephane Peterhansel. Toyota-Speerspitze Nasser Al-Attiyah verlor wegen schwieriger Navigation zwölf Minuten.

64 Autos nahmen die erste Etappe in Saudi-Arabien in Angriff. Von Dschidda aus mussten in südlicher Richtung 677 Kilometer nach Bisha zurückgelegt werden. Die gezeitete Speziale betrug 277 Kilometer.

Das Terrain war zunächst von Schluchten und ausgetrockneten Flussbetten geprägt. Bei den Abzweigungen war die Navigation wichtig, um in den richtigen Canyon abzubiegen. Es wechselten sich kurvige, langsame Passagen mit sandigen, schnellen Abschnitten auf weiten Plateaus ab.

Al-Attiyah eröffnete den Tag. In Abständen von drei Minuten wurden die Autos auf die Jagd geschickt. Bereits im Laufe der ersten 100 Kilometer zeigte sich, dass die hinteren Starter bei der Navigation im Vorteil waren.

Al-Attiyah verliert von Beginn an Zeit

Sainz, der im Prolog einen Reifenschaden erlitten hatte, stand als 28. an der Startlinie. Nach 92 Kilometern führte der Titelverteidiger das virtuelle Klassement an. Auf der anderen Seite bereitete die schwierige Navigation Al-Attiyah an der Spitze des Feldes Mühe.

Nach 177 Kilometern hatte der Katari schon mehr als zehn Minuten verloren. Gleichzeitig lieferten sich die Teamkollegen Peterhansel und Sainz ein Fernduell. 100 Kilometer vor dem Ziel trennten sie nur neun Sekunden im virtuellen Zwischenklassement.

Schwierige Navigation an der Spitze des Feldes kostete Nasser Al-Attiyah Zeit Foto: Red Bull

Als Peterhansel das Ziel erreichte, hielt der Dakar-Rekordsieger Platz eins, aber es musste auf Sainz gewartet werden. Als der Vorjahressieger schließlich die letzte Zeitkontrolle erreichte, blieb die Uhr bei 3 Stunden, 5 Minuten und 56 Sekunden stehen.

Damit absolvierte Sainz die Strecke um 25 Sekunden schneller als Peterhansel und sicherte sich den Etappensieg. Dritter wurde Ex-WRC-Fahrer Martin Prokop, der einen Ford Raptor fährt. Bester Toyota im Ziel war Giniel de Villiers als Siebter.

Auch Loeb lässt viel Zeit in der Wüste liegen

Al-Attiyah verlor gleich zum Auftakt rund zwölf Minuten auf Sainz und Peterhansel. Keinen optimalen Einstand erlebte das neue BRX-Team. Sebastien Loeb büßte 24 Minuten ein. Besser lief es für seinen Teamkollegen Nani Roma, der Achter wurde.

Die beiden deutschen Co-Piloten fielen etwas zurück. Timo Gottschalk (Beifahrer von Jakub Przygonski in einem Toyota) ist nur noch Neunter, weil er teilweise die Strecke eröffnen musste. Dirk von Zitzewitz (Beifahrer von Yazeed Al-Rajhi in einem Toyota) büßte durch drei Reifenschäden knapp 20 Minuten ein.

Sebastien Loeb ist auf den 22. Platz zurückgefallen Foto: Red Bull

Für die Gesamtwertung bedeutet das heutige Ergebnis (inklusive Prolog), dass Sainz acht Sekunden vor Peterhansel führt. Prokop ist mit knapp drei Minuten Rückstand Dritter. Das SRT-Duo Mathieu Serradori und Yasir Seaidan komplettiert die Top 5.

Mit zwölf Minuten Rückstand ist Al-Attiyah auf Platz zehn zurückgefallen. Dafür hat der Toyota-Pilot morgen eine bessere Ausgangsposition, während Sainz und Peterhansel die zweite Etappe an der Spitze eröffnen müssen.

Am Montag geht es von Bisha nach Wadi Al Dawasir weiter. 685 Kilometer müssen bewältigt werden, wobei die gezeitete Speziale mit 457 Kilometer deutlich umfangreicher ist als heute. Es warten die ersten Dünengürtel auf die Teilnehmer.

Ergebnis der 1. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 3:05.56 Stunden 2 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy +0:25 Minuten 3 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +3:18 4 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century +6:33 5 Yasir Seaidan Fabian Lurquin Century +8:10 6 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +8:13 7 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +8:59 8 Nani Roma Alexandre Winocq BRX +9:39 9 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +9:46 10 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +12:34

Gesamtwertung nach der 1. von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 3:12.20 Stunden 2 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy +0:8 Minuten 3 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +2:59 4 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century +6:13 5 Yasir Seaidan Fabian Lurquin Century +7:53 6 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +7:53 7 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +8:43 8 Nani Roma Alexandre Winocq BRX +9:22 9 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +9:22 10 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +11:58

