Rallye Dakar 2021: Zweiter Tagessieg hintereinander für Nasser Al-Attiyah

Am dritten Tag entwickelte sich die Rallye Dakar in Saudi-Arabien zu einem Duell. Mit seinem zweiten Tagessieg verkürzte Nasser Al-Attiyah (Toyota) seinen Rückstand auf Stephane Peterhansel (Mini Buggy) auf fünf Minuten. Carlos Sainz (Mini Buggy) verfuhr sich in der Wüste und verlor den Anschluss an das Spitzenduo.

Die dritte Etappe bestand aus einer großen Schleife rund um Wadi Al Dawasir. Am Rande der Rub al-Chali, der größten Sandwüste der Erde, prägten Dünen die Landschaft. Teilweise gab es auch schnelle Abschnitte. Die Strecke betrug 630 Kilometer. 403 Kilometer wurden auf Zeit gefahren.

Nach seinem gestrigen Tagessieg musste Al-Attiyah die Strecke eröffnen. Das sollte sich aber nicht als gravierender Nachteil herausstellen, denn seine Konkurrenz machte auch Fehler. Nach 88 Kilometern schlug Sainz den falschen Weg ein.

Erst nach zwei Kilometern bemerkte der Spanier seinen Irrtum und suchte wieder die richtige Route. Das kostete ihn rund eine halbe Stunde. Auch Yazeed Al-Rajhi mit Co-Pilot Dirk von Zitzewitz (Toyota) hatte Probleme und musste zweimal anhalten - Zeitverlust eine Dreiviertelstunde.

Früh hatte auch Peterhansel einen Reifenschaden, doch das konnte "Monsieur Dakar" nicht lange aufhalten. Al-Attiyah machte zwar das Tempo, aber Peterhansel hielt den Anschluss. Al-Attiyah blieb fehlerfrei und holte sich den zweiten Tagessieg in Folge.

Die Überraschung des Tages war Henk Lategan, der Toyota-Teamkollege von Al-Attiyah. Der Südafrikaner sicherte sich den zweiten Platz. Peterhansel wurde Dritter und verteidigte knapp die Führung im Gesamtklassement.

Einen guten Tag hatte auch Sebastien Loeb (BRX), der 13 Minuten auf Al-Attiyah einbüßte und Sechster wurde. Sainz verlor heute genau 31 Minuten ein und hat damit schon den Anschluss an Peterhansel und Al-Attiyah verloren.

In der Gesamtwertung verkürzte Al-Attiyah seinen Rückstand auf Peterhansel auf fünf Minuten. Neuer Dritter ist Mathieu Serradori (Century), denn Sainz ist auf Rang vier zurückgefallen. Jakub Przygonski und Timo Gottschalk (Toyota) halten weiterhin den fünften Platz.

Morgen geht es von Wadi Al Dawasir weiter nach Riad. Mit 813 Kilometern ist es die längste Etappe in diesem Jahr. Die Speziale beträgt 337 Kilometer. Wieder warten schwierige Dünengürtel auf die Teilnehmer.

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota 3:17.39 Stunden 2 Henk Lategan Brett Cummings Toyota +2:27 Minuten 3 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy +4:05 4 Yasir Seaidan Alexej Kuzmich Century +7:09 5 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +12:31 6 Sebastien Loeb Daniel Elena BRX +13:14 7 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +13:42 8 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century +16:05 9 Wei Han Min Liao SMG +17:49 10 Cyril Despres Michael Horn Peugeot +19:05

Gesamtwertung nach 3 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Mini Buggy 10:39.02 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +5:09 Minuten 3 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century +26:21 4 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +33:34 5 Jakob Przygonski Timo Gottschalk Toyota +44:22 6 Sebastien Loeb Daniel Elena BRX +45:49 7 Henk Lategan Brett Cummings Toyota +47:25 8 Yasir Seaidan Alexej Kuzmich Century +51:50 9 Khalid Al-Qassimi Xavier Panseri Peugeot +52:08 10 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +56:20

