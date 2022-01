Rallye Dakar 2022: Sanders im Prolog vor Quintanilla Schnellster, Walkner Fünfter

Der Startschuss für die 44. Ausgabe der Rallye Dakar, der dritten in Saudi-Arabien, ist gefallen. Am Neujahrstag 2022 gab es einen kurzen gezeiteten Abschnitt, der in erster Linie die Startreihenfolge für die erste Etappe am Sonntag festlegte. GasGas-Talent Daniel Sanders markierte im Prolog die Bestzeit.

144 Motorräder standen am Samstag in Dschidda an der Startlinie. Auf dem Weg Richtung Norden nach Ha'il mussten insgesamt 614 Kilometer zurückgelegt werden. Der 18,82 Kilometer kurze gezeitete Abschnitt befand sich relativ am Anfang der Strecke.

Das Terrain war größtenteils von Sand geprägt. Bevor das Rennen am Sonntag richtig beginnt, hatten die Fahrer die Möglichkeit, einen ersten Rhythmus aufzubauen. Das Feld der Motorräder wurde in umgekehrter Reihenfolge losgeschickt, die Topfahrer kamen zum Schluss.

Sanders absolvierte den gezeiteten Abschnitt als Schnellster. Hinter dem Australier folgte Honda-Neuling Pablo Quintanilla. Ross Branch sorgte als Dritter mit der Yamaha für drei Marken auf den vorderen Plätzen.

Das KTM-Duo Kevin Benavides und Matthias Walkner rundete die Top 5 ab. Ricky Brabec (Honda) büßte knappe vier Minuten ein und belegte Platz zwölf, wodurch der US-Amerikaner für morgen keine optimale Startposition hat.

Die Startrampe erreichten die Fahrer nach der langen Verbindungsetappe im Biwak in Ha'il. Die Top 15 Motorräder dürfen sich später am Tag ihre Startposition für die erste richtige Etappe am nächsten Tag aussuchen. Je weiter hinten man startet, desto besser.

Die Zeiten des Prologs zählen für die Gesamtwertung und werden morgen auf das Ergebnis der ersten Etappe addiert. Bei den Motorrädern und Quads wurden die Prologzeiten mit dem Faktor fünf multipliziert. Deshalb die "lange" Fahrzeit für die knappen 19 Kilometer.

Morgen steht eine Schleife nördlich von Ha'il auf dem Programm. Die Gesamtdistanz beträgt 514 Kilometer, wobei der gewertete Abschnitt 333 Kilometer umfasst.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis des Prologs (Top 15):

01. Daniel Sanders (GasGas) - 55:30 Minuten

02. Pablo Quintanilla (Honda) +1:00 Minute

03. Ross Branch (Yamaha) +1:55

04. Kevin Benavides (KTM) +2:00

05. Matthias Walkner (KTM) +2:35

06. Adrian van Beveren (Yamaha) +2:40

07. Sam Sunderland (GasGas) +2:55

08. Toby Price (KTM) +2:55

09. Joan Barreda Bort (Honda) +3:00

10. Andrew Short (Yamaha) +3:00

11. Joaquim Rodrigues (Hero) +3:05

12. Ricky Brabec (Honda) +3:55

13. Luciano Benavides (Husqvarna) +4:05

14. Martin Michek (KTM) +4:15

15. Bradley Cox (KTM) +5:30

Mit Bildmaterial von GasGas.