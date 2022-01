Rallye Dakar 2022: Sebastien Loeb besiegt Nasser Al-Attiyah in Etappe 2

In der Anfangsphase der Rallye Dakar 2022 in Saudi-Arabien kristallisiert sich ein Duell zwischen Sebastien Loeb (BRX) und Nasser Al-Attiyah (Toyota) heraus. Loeb sicherte sich den Sieg auf der zweiten Etappe, aber Al-Attiyah blieb in der Gesamtwertung vorne. Sein Vorsprung auf Loeb schrumpfte auf unter zehn Minuten.

Ursprünglich hätte die zweite Etappe der erste Teil einer Marathonetappe sein sollen. Das musste kurzfristig geändert werden. Regenfälle hatten das Biwak in Al-Artawiyah überschwemmt. Deshalb durften die Teilnehmer das Biwak in Al-Qaisumah ansteuern.

Die Marathonetappe war gestrichen. Montagabend waren die Teilnehmer nicht auf sich alleine gestellt, sondern es gab das normale Service ihrer Teams. Das Terrain war von Sand geprägt und die Navigation war schwierig. Trotzdem fuhren die beiden Topfahrer in ihrer eigenen Liga.

Insgesamt mussten am Montag fast 800 Kilometer zurückgelegt werden. Der gezeitete Abschnitt betrug 338,43 Kilometer. Al-Attiyah musste die Etappe eröffnen und hatte demnach einen kleinen Nachteil, da er mit Co-Pilot Matthieu Baumel die Navigationsarbeit machen musste.

Loeb hält den Druck auf Al-Attiyah hoch

Loeb fuhr auf der Strecke die Lücke zu und führte bereits beim ersten Checkpunkt das virtuelle Klassement einige Sekunden vor Al-Attiyah an. Dieses Bild zeigte sich auch bei den Kilometern 79 und 118. Nach 199 Kilometern betrug Loebs Vorsprung bereits knappe zwei Minuten.

Bis zum Ziel baute sich der Rallye-Rekordweltmeister mit seinem neuen Beifahrer Fabian Lurquin einen Vorsprung von 3:28 Minuten auf Al-Attiyah auf. In der Gesamtwertung verkürzte Loeb seinen Rückstand auf Al-Attiyah auf 9:16 Minuten.

"Es war ein echtes Match, Nasser hat hart attackiert", sagt Loeb. "Er hat die Strecke eröffnet und war trotzdem sehr schnell. Ich bin über 340 Kilometer fast so wie in der WRC gefahren. Am Ende habe ich ihn eingeholt und bin ihm durch die Dünen gefolgt."

Nasser-Al-Attiyah verteidigte die Führung im Gesamtergebnis Foto: Red Bull Contentpool

"Es ist etwas einfacher, wenn man hinter einem Auto ist. Zum Schluss war es sehr steinig. Ich versuchte ihn zu überholen, damit ich keinen Plattfuß riskiere. Gestern hatte ich zwei Reifenschäden, deshalb war es wichtig, die Etappe gut zu beenden."

Für Loeb war es der 15. Etappensieg in seiner Karriere. Damit zog er mit seinen französischen Landsleuten Jean-Louis Schlesser und Bruno Saby gleich. Für Prodrive war es der Premierensieg bei der Rallye-Dakar.

In der Gesamtwertung haben sich Al-Attiyah und Loeb bereits vom Rest des Feldes abgesetzt. Lucio Alvarez, der einen Toyota Hilux vom Overdrive-Team fährt, liegt als Dritter bereits 40 Minuten zurück.

Audi meldet sich mit Topzeiten zurück

Nach dem schwierigen Vortag zeigte Audi das Potenzial des neuen RS Q e-tron. Carlos Sainz beendete die zweite Etappe mit lediglich sechs Minuten Rückstand. Mit knapp zweieinhalb Stunden Rückstand spielt Sainz in der Gesamtwertung derzeit keine tragende Rolle.

Und auch Stephane Peterhansel drückte mit seinem reparierten Audi aufs Tempo und fuhr im Tagesergebnis auf Platz vier. Mit mehr als 23 Stunden Rückstand geht es für Peterhansel nur noch um Einzelergebnisse und wichtige Testkilometer mit dem neuen Audi.

Carlos Sainz und Stephane Peterhansel zeigten das Potenzial des Audi Foto: Audi

Der Pole Jakub Pryzigonski und sein deutscher Co-Pilot Timo Gottschalk verteidigten ihren Platz in den Top 10. Das Duo mit dem Mini Buggy beendete den Tag zwar knapp außerhalb der Top 10. In der Gesamtwertung sind Pryzigonski/Gottschalk auf Rang neun.

"Eine teils schnelle, schön zu fahrende Wertungsprüfung", berichtet Gottschalk. "Es gab viele Dünen mit nassem, schweren Sand. Wir sind nicht ganz happy mit der Leistung unseres Autos, die Zeiten passen überhaupt nicht, obwohl wir ein gutes Tempo anschlagen. Das werden wir uns jetzt im Detail ansehen, woran es liegen kann."

Für Dirk von Zitzewitz ist der Traum von einem guten Ergebnis vorbei. Der Beifahrer von Khalid Al-Qassimi strandete am Vortag bei Kilometer 68. Der Peugeot 3008 DKR hatte einen Getriebeschaden. Sie mussten auf den Assistenztruck warten.

Nach mehreren Stunden war schließlich ein neues Getriebe verbaut. Al-Qassimi/von Zitzewitz setzten in der Dunkelheit ihre Fahrt vor. Schließlich erreichten sie Sonntag am späten Abend erst nach der vorgegebenen Maximalzeit das Ziel und flogen aus der Wertung.

Ergebnis der 2. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Sebastien Loeb Fabian Lurquin BRX 3:25.00 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +3:28 Minuten 3 Carlos Sainz Lucas Cruz Audi +5:52 4 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Audi +7:56 5 Nani Roma Alex Haro Bravo BRX +8:02 6 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Toyota +8:41 7 Henk Lategan Brett Cummings Toyota +9:44 8 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota +11:07 9 Mattias Ekström Emil Bergkvist Audi +13:30 10 Bernhard ten Brinke Sebastien Delaunay Toyota +15:36

Gesamtwertung nach 2 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota 6:59.21 Stunden 2 Sebastien Loeb Fabian Lurquin BRX +9:16 Minuten 3 Lucio Alvarez Armand Monleon Toyota +40:53 4 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota +41:22 5 Wladimir Wasiljew Oleg Uperenko BMW +43:39 6 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +44:53 7 Sebastian Halpern Bernardo Graue Mini Buggy +47:17 8 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Toyota +48:53 9 Jakub Przygonski Timo Gottschalk Mini Buggy +59:21 10 Orlando Terranova Daniel Oliveras BRX +1:05.03 Stunden

