Rallye Dakar 2022: Terranova gewinnt Etappe 6, Loeb verliert auf Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah hat die erste Hälfte der Rallye Dakar 2022 in Saudi-Arabien mit einem großen Vorsprung beendet. Nach sechs Etappen beträgt das Polster des Toyota-Fahrers 50 Minuten. Yazeed Al-Rajhi (Toyota) hat Sebastien Loeb (BRX) überholt und ist neuer Zweiter. Am Freitag sicherte sich Orlando Terranova (BRX) den Tagessieg.

Die sechste Etappe war wieder eine Schleife in der Umgebung von Riad. Die Autos, Side-by-Side und Trucks nahmen jene Strecke, die gestern die Motorräder gefahren sind. Die gewertete Speziale betrug 348 Kilometer.

Loeb stand als Zweiter an der Startlinie, während Al-Attiyah als Siebter einen kleinen Vorteil hatte. Schon zu Beginn waren Loeb und Henk Lategan (Toyota) an der Spitze des Feldes etwas abseits der korrekten Route. Die Navigation war schwierig.

Nach 190 Kilometern hatte Loeb bereits 25 Minuten auf Al-Attiyah eingebüßt. Hintere Startpositionen waren ein Vorteil. Auch Audi attackierte wieder. Stephane Peterhansel hatte aber ein Problem und stand nach 30 Kilometern für rund zehn Minuten.

Carlos Sainz ritt nach dem Dämpferschaden am Vortag wieder eine Attacke, und auch Mattias Ekström war im dritten Audi gut unterwegs. Das erste Auto im Ziel war Al-Attiyah, aber einige spätere Starter hatten eine bessere Zeit.

Komfortabler Vorsprung für Al-Attiyah

Schließlich eroberte Loebs BRX-Teamkollege Terranova den Tagessieg. Der Argentinier war um rund eine Minute schneller als Ekström. Die Top 3 komplettierte Lokalmatador Al-Rajhi, der sich damit in der Gesamtwertung auf Rang zwei verbesserte.

Al-Attiyah büßte am Ende etwas Zeit ein und belegte Platz zehn. Loeb war nur 20. Der Franzose verlor schlussendlich eine Viertelstunde auf seinen Konkurrenten. Damit wuchs Al-Attiyahs Vorsprung in der Gesamtwertung auf 50 Minuten an.

Nasser Al-Attiyah hat nach der ersten Dakar-Woche 50 Minuten Vorsprung Foto: Red Bull Contentpool

Jakub Przygonski und Timo Gottschalk klassierten sich im Mini Buggy auf Platz 15. Die erste Woche beendete das polnisch, deutsche Duo in der Gesamtwertung auf Rang fünf. "Wir sind froh, dass wir ohne größere Probleme durch diese letzte Stage vor dem Ruhetag gekommen sind", sagt Gottschalk.

"Teilweise haben wir die Route mit eröffnet, was in einem großen Fight in den Dünen endete. Leider hatten wir in der zweiten Hälfte leichte Motorprobleme, aber wie man so schön sagt: Fehlende Leistung wird durch fahrerisches Können ausgeglichen - 'Kuba' war heute super."

Am Samstag steht in Riad der einzige Ruhetag der Rallye auf dem Programm.

Ergebnis der 6. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Orlando Terranova Daniel Oliveras BRX 3:06:45 Stunden 2 Mattias Ekström Emil Bergqvist Audi +1:06 Minuten 3 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Toyota +1:49 4 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century +3:06 5 Nani Roma Alex Haro Bravo BRX +3:34 6 Bernhard ten Brinke Sebastien Delaunay Toyota +4:06 7 Shameer Variawa Danie Stassen Toyota +4:06 8 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +5:45 9 Wei Han Li Ma SMG +5:58 10 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +6:16

Gesamtwertung nach 6 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota 20:37:14 Stunden Stunden 2 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr BRX +50:19 Minuten 3 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Toyota +50:25 4 Lucio Alvarez Armand Monleon Toyota +1:06:58 Stunden 5 Jakub Przygonski Timo Gottschalk BMW +1:16:25 6 Wladimir Wasiljew Oleg Uperenko Mini Buggy +1:22:08 7 Orlando Terranova Daniel Oliveras Mini Buggy +1:24:00 8 Martin Prokop Viktor Chytka BRX +1:30:30 9 Sebastian Halpern Bernardo Graue Ford +1:37:25 10 Vaidotas Zala Paulo Fiuza Century +2:11:17

Mit Bildmaterial von A.S.O..