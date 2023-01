Rallye Dakar 2023: Carlos Sainz gewinnt Etappe 1 vor Sebastien Loeb

Audio-Player laden

Audi-Fahrer Carlos Sainz hat die erste Etappe der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien für sich entschieden. Es war der 42. Tagessieg für "El Matador". Sebastien Loeb (BRX) verhinderte einen Audi-Doppelerfolg, denn der Franzose schob sich vor Mattias Ekström auf Rang drei.

(Update: Im Anschluss erhielt Ekström eine Zeitstrafe von 15 Minuten, weshalb er auf Platz 15 zurückfiel. Auch Guerlain Chicherit, Nasser Al-Attiyah und Brian Baragwanath erhielten Strafen, weshalb sich das Tagesergebnis bei diesem Trio auch minimal änderte.)

Die erste Etappe führte am Neujahrstag vom "Sea Camp" in südlicher Richtung im Landesinneren an der Küstenstadt Yanbu vorbei. Der gewertete Abschnitt betrug 367 Kilometer. Die Piste war von Sand, aber auch von harten, steinigen Abschnitten geprägt.

Nach der gewerteten Speziale führte die Verbindungsstrecke rund 200 Kilometer an der Küste des Roten Meeres entlang Richtung Norden, damit die Teilnehmer zurück ins Biwak kamen. Die Topfahrer hatten sich für hintere Startpositionen in den Top 10 entschieden.

Den Tag eröffnete Henk Lategan (Toyota) vor Orlando Terranova (BRX). Sainz war als Fünfter der erste Mitfavorit auf der Strecke. Nasser Al-Attiyah (Toyota) startete als Siebter direkt vor dem Audi-Duo Stephane Peterhansel und Ekstrom. Loeb folgte als Zehnter.

Es zeigte sich rasch das bekannte Bild. Je weiter hinten man losfuhr, desto größer war der Vorteil, da sich die Fahrer und Beifahrer an den Spuren orientieren konnten. Vor allem Ekström gab zunächst Gas. Der Schwede führte die Zwischenwertung nach 88 und 133 Kilometern an.

Sebastien Loeb machte am Neujahrstag Druck auf Audi Foto: Red Bull Contentpool

Von den Topfavoriten hatte Peterhansel am meisten Boden eingebüßt. Nach 277 Kilometern betrug sein Zeitverlust bereits rund neun Minuten. An der Spitze blieb es bis zum Ziel spannend, und Sainz zeigte eine starke Schlussphase.

Al-Attiyah und Peterhansel lassen Zeit liegen

Nach knapp drei Stunden und 20 Minuten Fahrzeit sicherte sich Sainz den Tagessieg. Im Biwak drückte übrigens Ferrari-Pilot Carlos Sainz jun. seinem Vater die Daumen. Mit lediglich 23 Sekunden Rückstand musste sich Loeb als Zweiter hauchdünn geschlagen geben.

Al-Attiyah hatte zum Schluss Probleme mit der Navigation Foto: Red Bull Contentpool

Dirk von Zitzewitz weiterhin im Spitzenfeld

Lokalmatador Yazeed Al-Rajhi und sein deutscher Beifahrer Dirk von Zitzewitz hatten einen starken Tag. Nachdem andere Fahrer Strafen erhalten hatten, rückten sie auf Tagesrang drei nach vor. In der Gesamtwertung fehlen dem Duo nur zwei Minuten auf Spitzenreiter Sainz.

Beifahrer Dirk von Zitzewitz ist der einzige Deutsche im Spitzenfeld Foto: MCH Photo

Morgen geht es weiter ins Landesinnere nach Al'Ula. Die zweite Etappe beträgt 590 Kilometer, wobei der gezeitete Abschnitt 431 Kilometer umfasst. Es geht durch Canyons, aber die ersten Dünen werden diesen Tag entscheiden.

Ergebnis der 1. Etappe (Top 10):

01. Sainz/Cruz (Audi) - 3:20:41 Stunden

02. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) +0:23 Minuten

03. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +1:59

04. Chicherit/Winocq (Prodrive Hunter) +2:04

05. Zala/Fiuza (Toyota) +5:28

06. Terranova/Harco Bravo (Prodrive Hunter) +6:59

07. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +7:19

08. Baragwanath/Cremer (Century) +7:33

09. Przygonski/Monleon (Mini JCW Plus) +8:52

10. Peterhansel/Boulanger (Audi) +8:54

Gesamtwertung nach der 1. von 14 Etappen (Top 10):

01. Sainz/Cruz (Audi) - 3:28:55 Stunden

02. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) +0:10 Minuten

03. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +2:01

04. Chicherit/Winocq (Prodrive Hunter) +2:04

05. Terranova/Haro Bravo (Prodrive Hunter) +7:05

06. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +7:17

07. Baragwanath/Cremer (Century) +7:51

08. Peterhansel/Boulanger (Audi) +8:51

09. Przygonski/Monleon (Mini JCW Plus) +8:54

10. Zala/Fiuza (Toyota) +10:57

Mit Bildmaterial von Audi.