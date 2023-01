Rallye Dakar 2023: Ekström im Prolog um eine Sekunde schneller als Loeb

Audio-Player laden

Audi-Fahrer Mattias Ekström hielt Sebastien Loeb (BRX) im kurzen Prolog zur Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien um eine Sekunde auf Distanz. Alle drei Audi klassierten sich in den Top 6. Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Toyota) reihte sich als Vierter ein.

Nördlich der Hafenstadt Yanbu am Roten Meer befand sich das "Sea Camp". In den Tagen vor Silvester wurden dort die letzten technischen Checks und administrativen Tätigkeiten erledigt. Schließlich fiel am Samstag der Startschuss zur 45. Rallye Dakar.

Zum Auftakt stand ein 13 Kilometer kurzer Prolog auf dem Programm. Es war eine Piste auf festgefahrenem Sand, die ziemlich schnell war. Nach den Quads und Motorrädern waren die Automobile an der Reihe. 67 sind in der T1-Klasse gemeldet.

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Foto: A.S.O.

Im Gegensatz zu den Motorrädern wurde nicht in gestürzter Reihenfolge gestartet, sondern Titelverteidiger Al-Attiyah eröffnete die Strecke. Es folgten direkt dahinter die restlichen Topfahrer. Loeb unterbot die Zeit von Al-Attiyah auch gleich um elf Sekunden.

Dann kamen die drei Audi. Ekström markierte eine Zeit von genau acht Minuten. Damit war der zweimalige DTM-Champion und Rallycross-Weltmeister um eine Sekunde schneller als Rallye-Rekordweltmeister Loeb.

Somit sicherte sich Ekström den Sieg im Prolog. Hinter Loeb folgte mit Stephane Peterhansel auf Platz drei der nächste Audi. Der Rekordsieger der Rallye Dakar hatte elf Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen.

Für Al-Attiyah wurde es schließlich Rang vier. Die Top 5 rundete Guerlain Chicherit ab, der so wie Loeb einen Prodrive Hunter fährt, aber nicht im Team Bahrain-Raid-Xtreme, sondern für GCX Motorsport.

Carlos Sainz, der mit 60 Jahren der älteste Fahrer im Kreis der Sieganwärter ist, folgte mit dem dritten Audi als Sechster. X-raid hat einen neuen Mini für das T1+ Reglement aufgebaut. Die Rallye Dakar ist das Debüt für dieses neue Fahrzeug. Jakub Przygonski wurde Achter.

Beifahrer Dirk von Zitzewitz in den Top 10

Der Prolog diente in erster Linie dafür, die Startreihenfolge für die erste richtige Etappe festzulegen. Als Schnellster darf sich Ekström als Erster seine Startposition für den Sonntag aussuchen. Henk Lategan (Toyota) erhält als heutiger Zehnter den letzten noch nicht ausgewählten Startplatz.

In den Top 10 war auch ein Deutscher zu finden. Dirk von Zitzewitz ist Beifahrer von Yazeed Al-Rajhi. Sie sitzen in einem Toyota Hilux des Overdrive-Teams. Es handelt sich dabei um das gleiche Fahrzeug nach T1+ Reglement, wie es auch Al-Attiyah fährt.

Dirk von Zitzewitz ist Beifahrer von Yazeed Al-Rajhi in einem Toyota Hilux Foto: MCH Photo

"Wir haben den Prolog als Siebte beendet, was gut ist, aber nicht ideal", kommentiert von Zitzewitz. "Die ersten Zehn dürfen sich ihren Startplatz für die erste Prüfung wählen und werden typischerweise vermeiden, die Route zu eröffnen."

Morgen steht am Neujahrstag eine Schleife rund um das "Sea Camp" auf dem Programm. Die erste lange Etappe umfasst insgesamt 603 Kilometer, wovon der gewertete Abschnitt 386 Kilometer umfasst.

"Die erste lange Etappe wird von all dem etwas haben, was uns die kommenden Tage und Wochen erwarten werden", blickt von Zitzewitz voraus, "von kompaktem Schotter bis Sand und Dünen. Wir haben eine gute Ausgangslage dafür."

Ergebnis des Prologs (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Mattias Ekström Emil Bergkvist Audi 08:00 Minuten 2 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Prodrive Hunter +0,01 Minuten 3 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Audi +0,11 4 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +0,12 5 Guerlain Chicherit Alex Winocq Prodrive Hunter +0,13 6 Carlos Sainz Lucas Cruz Audi +0,14 7 Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz Toyota +0,16 8 Jakub Przygonski Armand Monleon X-raid Mini +0,16 9 Orlando Terranova Alex Haro Bravo Prodrive Hunter +0,20 10 Henk Lategan Brett Cummings Toyota +0,21

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.