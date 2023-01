Rallye Dakar 2023 im TV und Stream: Wo Highlights der Etappen gezeigt werden

Audio-Player laden

Im Januar 2023 findet die Rallye Dakar zum 45. Mal statt. Es ist die vierte Ausgabe in Saudi-Arabien. Am 31. Dezember geht es mit einem kurzen Prolog los, um die Startreihenfolge für die erste Etappe am 1. Januar festzulegen.

Insgesamt müssen 14 Tagesetappen bewältigt werden. Am 9. Januar steht in der Hauptstadt Riad der einzige Ruhetag auf dem Programm. Die Sieger der verschiedenen Kategorien werden am 15. Januar in Dammam feststehen und geehrt werden.

Die malerischen Bilder aus der Wüste werden auch diesmal im Fernsehen im Free-TV zu sehen sein. Eurosport zeigt wie in den vergangenen Jahren Zusammenfassungen von jedem Tag. Diese werden jeweils rund eine Stunde dauern. Kommentator ist wieder Norbert Ockenga.

Los geht es mit der ersten Folge am 01. Januar ab 21:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sind auf Eurosport auch die weiteren Zusammenfassungen in der ersten Dakar-Woche geplant. Ab dem 8. Januar sind die Sendungen auf Eurosport jeweils ab 23:30 Uhr zu sehen.

Dafür werden die Zusammenfassungen ab dem 8. Januar im kostenpflichtigen Eurosport 2 um 21:00 Uhr ausgestrahlt. Eine Alternative ist der Eurosport Player, wo die Folgen auch On-Demand gestreamt werden können.

Auf Motorsport.com gibt es ebenfalls die Highlights von jedem Tag online zu sehen. Es handelt sich dabei um Zusammenfassungen von rund zehn Minuten. Diese Clips sind nur in englischer Sprache verfügbar. (Link zu den Videos sobald online)

Außerdem kann die Rallye Dakar wie in den vergangenen Jahren bei Red Bull TV verfolgt werden. Es werden wieder eigene Sendungen produziert, die täglich unter diesem Link gestreamt werden können. Auch diese Magazine sind in englischer Sprache.

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.