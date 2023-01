Rallye Dakar 2023: Loeb übernimmt mit nächstem Tagessieg Platz zwei

Audio-Player laden

Mit seinem fünften Etappensieg in Folge übernimmt Sebastien Loeb (Prodrive Hunter) Platz zwei in der Gesamtwertung von Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota). Nasser Al-Attiyah (Toyota) hat auch am Freitag einen reibungslosen Tag und ist auf dem Weg zum Gesamtsieg der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien.

Die zwölfte Etappe war der zweite Teil der Marathon-Stage. Es ging in nördlicher Richtung durch die Sandwüste "Empty Quarter" nach Schaiba. Die gewertete Speziale umfasste 185 Kilometer. Loeb stand um 08:45 Uhr Ortszeit als Erster an der Startlinie.

So wie in den vergangenen Tagen war das für den Rallye-Rekordweltmeister kein Nachteil. Loeb gab Gas und attackierte von Beginn an. Nach 42 Kilometern hatte er sich schon drei Sekunden auf Moraes/Gottschalk herausgefahren.

Al-Attiyah setzte seine defensive Taktik fort und verwaltete seinen Vorsprung in der Gesamtwertung. Nach 42 Kilometern hatte er schon eine Minute auf Loeb verloren. Probleme gab es für Henk Lategan (Toyota), der mehr als 25 Minuten in der Wüste stehenblieb.

Der letzte Audi im Rennen kämpfte auch wieder um einen Podestplatz im Tagesergebnis. Nach 42 Kilometern hatte Mattias Ekström eine Minute Rückstand auf Loeb. Beim nächsten Checkpunkt wuchs sein Defizit auf zwei Minuten an.

Nach 128 Kilometern hatte sich Loeb schon sieben Minuten Vorsprung auf Moraes herausgefahren. Bis Kilometer 156 wuchs der virtuelle Abstand auf acht Minuten an. Loeb ließ sich nicht stoppen und drückte bis zur Ziellinie das Gaspedal durch.

Nasser Al-Attiyah hat für die letzten beiden Etappen eineinhalb Stunden Vorsprung Foto: Red Bull Contentpool

Ekström belegte mit etwas mehr als drei Minuten Rückstand Platz zwei. Al-Attiyah konsolidierte mit Rang drei seine Gesamtführung. Moraes/Gottschalk büßten heute mehr als elf Minuten auf Loeb ein, womit sie Platz zwei an den Franzosen verloren.

Zwei Etappen vor dem Ziel in Dammam hat Al-Attiyah in der Gesamtwertung einen Vorsprung von knapp eineinhalb Stunden auf Loeb. Moraes/Gottschalk sind nun zwei Minuten hinter Loeb auf Rang drei. Der Podestplatz sollte ihnen sicher sein, denn das Polster nach hinten ist groß.

"Der zweite Teil einer Marathon-Etappe ist immer etwas Besonderes", sagt Gottschalk. "Unser Toyota war tip-top in Schuss, aber die Prüfung hatte es mächtig in sich. Dadurch, dass wir in die entgegengesetzte Richtung von gestern gestartet sind, gab es viele steile Dünen-Anstiege."

Rookie Lucas Moraes ist auf den dritten Platz zurückgefallen Foto: Red Bull Contentpool

Morgen geht es in nördlicher Richtung von Schaiba nach Hofuf. Die 13. und vorletzte Etappe umfasst 669 Kilometer, wobei der gewertete Abschnitt 154 Kilometer beträgt.

Ergebnis der 12. Etappe (Top 10):

01. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) - 1:56:21 Stunden

02. Ekström/Bergkvist (Audi) +3:19 Minuten

03. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +3:31

04. Chicherit/Winocq (Prodrive Hunter) +7:13

05. Przygonski/Monleon (X-raid Mini JCW Plus) +8:02

06. Serradori/Minaudier (Century) +8:59

07. Prokop/Chytka (Ford) +9:58

08. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +10:46

09. de Villiers/Murphy (Toyota) +11:34

10. Moraes/Gottschalk (Toyota) +11:38

Gesamtwertung nach 12 von 14 Etappen (Top 10):

01. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) - 41:16:25 Stunden

02. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) +1:27:10 Stunden

03. Moraes/Gottschalk (Toyota) +1:29:11

04. de Villiers/Murphy (Toyota) +2:22:21

05. Lategan/Cummings (Toyota) +2:34:21

06. Prokop/Chytka (Ford) +3:00:26

07. Baragwanath/Cremer (Century) +3:34:23

08. Han/Li (Hanwei) +4:11:38

09. Serradori/Minaudier (Century) +4:17:38

10. Yacopini/Oliveiras Carreras (Toyota) +4:17:53

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.