Rallye Dakar 2023: Ross Branch gewinnt Etappe 8, Skyler Howes verteidigt Spitze

Die Motorradwertung bleibt bei der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien auch nach der achten Etappe spannend. Hero-Fahrer Ross Branch eroberte den zweiten Etappensieg überhaupt für die indische Marke. Und Skyler Howes (Husqvarna) geht als Gesamtführender in den Ruhetag. Aber sieben Fahrer befinden sich in der Gesamtwertung innerhalb von acht Minuten.

Nachdem am Vortag die siebte Etappe für Motorrad und Quads abgesagt werden musste, ging es am Sonntag von Ad-Dawadimi zurück Richtung Hauptstadt Riad. Die acht Etappe umfasste 822 Kilometer, wobei die gewertete Speziale 346 Kilometer betrug.

Luciano Benavides (Husqvarna) eröffnete den Tag. Im ersten Drittel bildete sich an der Spitze des Feldes eine dreiköpfige Gruppe, die die Navigation übernahm. Das waren neben dem Argentinier noch sein Teamkollege Howes und Toby Price (KTM).

Die Verfolgergruppe machte Boden gut, da sie sich wie gewohnt an den Spuren orientieren konnten. Nach 90 Kilometern lagen Mason Klein (KTM), Branch und Daniel Sanders (GasGas) im virtuellen Klassement vorne.

Der US-Amerikaner Skyler Howes geht als Führender in den Ruhetag Foto: Husqvarna

Zum ersten Mal bei dieser Dakar büßte die erste Gruppe richtig Zeit ein. Selbst die Zeitgutschriften konnten das nicht kompensieren. Beim Tankstopp nach 203 Kilometern ergab sich ein klareres Bild. Klein führte das Klassement wenige Sekunden vor Branch und Sanders an.

Luciano Benavides hatte zu diesem Zeitpunkt schon mehr als zwölf Minuten eingebüßt. Selbst die gesammelte Zeitgutschrift von dreieinhalb Minuten half ihm nicht, um beim Tagessieg ein Wort mitreden zu können. Auch Howes und Price verloren Zeit auf die Verfolgergruppe.

Im zweiten Teil der Etappe schloss Joan Barreda (Honda) auf die Führungsgruppe Benavides/Howes/Price auf. Somit eröffneten fortan vier Fahrer an der Spitze des Feldes die Route. Bei den Verfolgern hielt Branch das Tempo hoch.

Nach einer Fahrtzeit von fast vier Stunden sicherte sich der Fahrer aus Botswana den Etappensieg. Für das Hero-Team war es überhaupt erst der zweite Tagessieg. Das Motorrad der indischen Marke wird komplett in Deutschland entwickelt.

Zunächst übernahm Klein die Führung im Gesamtklassement. Aber der US-Amerikaner erhielt zwei Strafminuten, weil er auf einer Verbindungsstrecke das Geschwindigkeitslimit nicht eingehalten hat. Dadurch hielt Howes Platz eins, aber das Feld blieb auch vor dem Ruhetag eng beisammen.

Howes hat lediglich einen Vorsprung von 13 Sekunden auf Kevin Benavides (KTM) und Klein. Auf den weiteren Plätzen folgen Price sowie das Honda-Duo Pablo Quintanilla und Adrien van Beveren. Sanders ist Sechster und Barreda hält Platz sieben.

Diese acht Fahrer befinden sich innerhalb von acht Minuten. Damit ist das Rennen um den Gesamtsieg bei den Motorrädern weiterhin komplett offen. Nach dem Ruhetag stehen noch sechs lange Etappen auf dem Programm.

Matthias Walkner (KTM) beendete den Sonntag mit knapp neun Minuten Rückstand auf Platz acht. In der Gesamtwertung ist der Österreicher Zehnter. Auf die Spitze fehlen ihm nach der ersten langen Woche etwas mehr als 22 Minuten.

Matthias Walkner spürt sein Handgelenk wieder

"Mir tut das Handgelenk jetzt wieder gescheit weh", berichtet Walkner nach Etappe acht. "Heute sind wir extrem viele spitze Steine gefahren und ich musste den Lenker so festhalten, dass mir teilweise die Hände brennen."

"Ich bin froh, dass ich in den letzten Tagen irgendwie Schadensbegrenzung betreiben konnte. Es wird aber schwierig, dass ich mich bei dieser Dakar noch erfange, weil die Pace wirklich extrem hoch ist."

Matthias Walkner freut sich auf den Ruhetag, um neue Kraft zu tanken Foto: Red Bull Contentpool

Sebastian Bühler (Hero) zeigte am Sonntag wieder seinen Speed und beendete die Etappe als Siebter. In der Gesamtwertung ist der Deutsche aufgrund der technischen Probleme in Etappe vier mit fast vier Stunden Rückstand 26.

Am Montag steht der einzige Ruhetag der Rallye in Riad auf dem Programm. Weiter geht es dann am Dienstag mit der neunten Etappe. Die Route führt weiter nach Osten zur Stadt Haradh.

Ergebnis der 8.Etappe (Top10):

01. Ross Branch (Hero) - 3:46:18 Stunden

02. Mason Klein (KTM) +1:33 Minuten

03. Daniel Sanders (GasGas) +3:15

04. Pablo Quintanilla (Honda) +6:29

05. Adrien van Beveren (Honda) +6:35

06. Michael Docherty (Husqvarna) +8:00

07. Sebastian Bühler (Hero) +8:13

08. Matthias Walkner (KTM) +8:40

09. Lorenzo Santolino (Sherco) +8:49

10. Kevin Benavides (KTM) +9:18

Motorrad-Gesamtwertung nach 8 von 14 Etappen (Top 10):

01. Skyler Howes (Husqvarna) - 30:33:16 Stunden

02. Kevin Benavides (KTM) +13 Sekunden

03. Mason Klein (KTM) +13

04. Toby Price (KTM) +1:58 Minuten

05. Pablo Quintanilla (Honda) +2:45

06. Adrien van Beveren (Honda) +2:49

07. Daniel Sanders (GasGas) +7:03

08. Joan Barreda (Honda) +7:21

09. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +19:32

10. Matthias Walkner (KTM) +22:35

Mit Bildmaterial von Hero MotoSports.