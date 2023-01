Rallye Dakar 2023: Sebastian Bühler erobert in Etappe zwei den zweiten Platz Der Deutsche Sebastian Bühler zeigt in der zweiten Dakar-Etappe in Saudi-Arabien groß auf und wird hinter Mason Klein Zweiter - Auch Matthias Walkner in den Top 10

Die zweite Etappe der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien wurde nach mehr als fünf Stunden Fahrzeit von Mason Klein gewonnen. Der KTM-Fahrer übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Sebastian Bühler, der einzige Deutsche in der Topklasse der Motorräder, fuhr mit seiner Hero auf den zweiten Tagesrang. Nachdem die Teilnehmer die vergangenen Tage im "Sea Camp" am Roten Meer verbracht hatten, ging es am Montag ins Landesinnere nach Al'Ula. 590 Kilometer standen auf dem Programm. Die gewertete Speziale umfasste 431 Kilometer. Das Terrain war abwechslungsreich. Es ging durch steinige Canyons, aber auch über kleinere Dünengürtel. Da es in den vergangenen Tagen in dieser Region stark geregnet hat, bildeten sich tiefe Spuren, woran sich die späteren Starter orientieren konnten. Ricky Brabec eröffnete den Tag, aber es war klar, dass der Honda-Fahrer Zeit verlieren würde. Auf den ersten 230 Kilometern - also etwa bis zur Hälfte - büßte er bereits mehr als zehn Minuten ein. Dafür fuhr sich ein Außenseiter ins Rampenlicht. Dakar-Rookie Michael Docherty, der mit einer Husqvarna in der Rally2-Klasse fährt, stahl den Profis der RallyGP-Klasse die Show. Der Südafrikaner führte das virtuelle Klassement nach 105 und auch nach 150 Kilometern an. Es entwickelte sich ein Fernduell um die virtuelle Führung. Nach 186 Kilometern hatte Daniel Sanders (GasGas) die Führung eine knappe halbe Minute vor Docherty inne. Auch das Hero-Team war wieder stark unterwegs. Bühler war zu diesem Zeitpunkt Dritter. Sanders geht vom Gas, Klein triumphiert An der Spitze des Feldes formierte sich eine Gruppe mit dem KTM-Trio Toby Price, Klein und Kevin Benavides sowie mit Brabec, die gemeinsam die weitere Route eröffneten. Es war eine sehr schwierige und körperlich anstrengende Etappe. Beim zweiten Tankstopp bei Kilometer 269 führte Sanders die Zwischenwertung drei Minuten vor Docherty an. Sanders war am Morgen als Sechster gestartet und Docherty als 29. - fast eine Stunde nach dem ersten Starter Brabec. Das war ein Vorteil für den Rookie. Mit dem Tagessieg übernahm Mason Klein auch die Gesamtführung Foto: A.S.O. Und Sanders ging am Ende absichtlich vom Gas, um die morgige Etappe nicht eröffnen zu müssen. Somit feierte der US-Amerikaner Klein den ersten Etappensieg seiner Karriere. Im Vorjahr ist Klein der beste Motorrad-Rookie gewesen. Mit einer Minute Rückstand eroberte Bühler mit Platz zwei das beste Tagesergebnis seiner Dakar-Karriere. Rang drei sicherte sich Skyler Howes mit einer Husqvarna. Trotz der langen Fahrtzeit waren die Zeitabstände eng beisammen. Matthias Walkner (KTM) verlor am Montag vier Minuten auf Klein. Damit klassierte sich der Österreicher im Tagesergebnis auf Platz zehn. In der Gesamtwertung hält Walkner Rang neun. Bühler ist neuer Zehnter. Morgen geht es von Al'Ula weiter in östlicher Richtung nach Ha'il. Die dritte Etappe umfasst 669 Kilometer. Auf Zeit müssen 447 Kilometer bewältigt werden. Ergebnis der 2. Etappe (Top 10): 01. Mason Klein (KTM) - 5:23:04 Stunden 02. Sebastian Bühler (Hero) +1:09 Minuten 03. Skyler Howes (Husqvarna) +1:13 04. Ross Branch (Hero) +1:58 05. Toby Price (KTM) +2:16 06. Joan Barreda (Honda) +2:32 07. Lorenzo Santolino (Sherco) +3:10 08. Kevin Benavides (KTM) +3:20 09. Daniel Sanders (GasGas) +3:24 10. Matthias Walkner (KTM) +4:06 Gesamtwertung nach 2 von 14 Etappen (Top 10): 01. Mason Klein (KTM) - 9:38:26 Stunden 02. Toby Price (KTM) +1:41 Minuten 03. Joan Barreda (Honda) +2:03 04. Kevin Benavides (KTM) +2:25 05. Daniel Sanders (GasGas) +2:55 06. Ricky Brabec (Honda) +4:21 07. Skyler Howes (Husqvarna) +5:11 08. Pablo Quintanilla (Honda) +5:16 09. Matthias Walkner (KTM) +8:18 10. Sebastian Bühler (Hero) +8:34