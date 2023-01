Rallye Dakar 2023: Sieben Favoriten verfahren sich, Barreda verletzt

Audio-Player laden

Zum ersten Mal kristallisiert sich bei der Rallye Dakar in der Motorradwertung ein engerer Favoritenkreis heraus. Auf dem navigationstechnisch anspruchsvollen neunten Teilstück verfuhr sich beinahe die komplette Top 10 der achten Etappe, womit zahlreiche Favoriten im Gesamtklassement Zeit verloren.

Den Tagessieg holte sich Luciano Benavides (Husqvarna), der als 18. in die Etappe gestartet war. Er ist der erste Fahrer, der zwei Etappen bei der diesjährigen "Dakar" für sich entschieden hat. Die großen Gewinner sind Toby Price (KTM) und Skyler Howes (Husqvarna), die als 15. und 17. gestartet die Plätze zwei und drei belegten.

Die große Nachricht der neunten Etappe ist jedoch das Aus für Joan Barreda (Honda). "Bang Bang", der auf dem achten Gesamtrang mit lediglich siebeneinhalb Minuten Rückstand noch Chancen auf den Gesamtsieg hatte, stürzte bereits nach 16 Kilometern. Weil er über Rückenschmerzen klagte, wurde der Spanier ins Krankenhaus ausgeflogen.

UPDATE 18:40 Uhr: Die Diagnose im Krankenhaus hat bei Barreda einen Bruch des zweiten Lendenwirbels (L2) hervorgebracht. Die Rallye ist damit für den Spanier vorzeitig beendet.

Nach dem Ruhetag führte die neunte Etappe über 686 Kilometer von der Hauptstadt Riad in Richtung des größten Ölfelds der Erde, Ghawar. Ziel war die Ölstadt Harad, die sich allerdings am Ende einer langen Verbindungsetappe befand. Die Speziale über 358 Kilometer führte östlich von Riad in Nord-Süd-Richtung.

Der überwiegende Teil wurde auf festem Untergrund in Canyons gefahren. Im hinteren Abschnitt standen einige Sanddünen auf dem Programm - ein Vorgeschmack auf die ab Mittwoch auf dem Programm stehende, berüchtigte Sandwüste Rub al-Chali. Um fünf Uhr morgens wurde Riad verlassen, Start zur Speziale war um 7 Uhr.

Sieben Fahrer verfahren sich zu Beginn

Howes und Price haben durch ihr starkes Abschneiden und die Fehler der Konkurrenz in der Gesamtwertung einen Vorsprung von fünf Minuten auf Kevin Benavides (KTM) herausgefahren, der die Etappe als Fünfter beendete. Vor ihm sortierte sich noch Jose Ignacio "Nacho" Cornejo ein. Diese Fahrer waren die Gewinner des neunten Teilabschnitts.

Update 16 Uhr: Es gibt nachträglich Zeitgutschriften für Tosha Schareina (KTM) und Romain Dumontier (Husqvarna), die Barreda nach dessen Sturz halfen. Das Tagesresultat wurde unten angepasst.

Toby Price liegt in der Gesamtwertung annähernd gleichauf mit Skyler Howes Foto: Red Bull Content Pool

Am anderen Ende des Spektrum landeten Ross Branch (Hero), Mason Klein (KTM) und Pablo Quintanilla (Honda). Sie taten sich zusammen, verfuhren sich aber schon im ersten Drittel und büßten 15 bis 20 Minuten ein, womit sie jenseits sämtlicher Zeitgutschriften landeten.

Mindestens vier Fahrer dahinter folgten den Spuren des Trios und rannten damit in dieselbe Falle, darunter Daniel Sanders (GasGas), Adrien van Beveren (Honda), Sebastian Bühler (Hero) und Matthias Walkner (KTM).

So kam es, dass von den Top 10 der achten Etappe, die die Neunte eröffneten, lediglich Kevin Benavides (KTM) und Lorenzo Santolino (Sherco) in die Top 10 der Tageswertung kamen. Sie waren als Zehnter und Neunter gestartet. Benavides ist auf Platz drei in der Gesamtwertung zurückgefallen, hat aber noch Anschluss an die Spitze. Dahinter klafft nun eine Lück von zehn Minuten.

Somit klafft plötzlich in der Gesamtwertung eine Lücke von zehn Minuten zwischen dem Spitzentrio und einem Paket von sechs Fahrern dahinter. Allerdings sind auch das Abstände, die den ganz harten Dünen-Etappen, die nun anstehen, auch wieder zugefahren werden können.

Am Mittwoch geht es wie angesprochen in die entscheidende Phase der Rallye Dakar 2023, wenn es in die Rub al-Chali geht. Dann wird Schaiba im Südosten des Landes angefahren, das Dreh- und Angelpunkt der wahrscheinlich entscheidenden Marathon-Etappe an den Tagen darauf sein wird.

Ergebnis der 9.Etappe (Top10):

01. Luciano Benavides (Husqvarna) - 3:18:44 Stunden

02. Toby Price (KTM) +1:02 Minuten

03. Skyler Howes (Husqvarna) +2:57

04. Tosha Schareina (KTM) +4:53

05. Romain Dumontier (Husqvarna) +6:10

06. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +6:12

07. Kevin Benavides (KTM) +7:53

08. Toni Mulec (Husqvarna) +8:46

09. Martin Michek (KTM) - +9:58

Motorrad-Gesamtwertung nach 9 von 14 Etappen (Top 10):

01. Skyler Howes (Husqvarna) - 33:55:57 Stunden

02. Toby Price (KTM) +3 Sekunden

03. Kevin Benavides (KTM) +5:09 Minuten

04. Adrien van Beveren (Honda) +15:40

05. Pablo Quintanilla (Honda) +18:24

06. Mason Klein (KTM) +18:42

07. Luciano Benavides (Husqvarna) +21:35

08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +22:47

09. Daniel Sanders (GasGas) +23:47

10. Lorenzo Santolino (Sherco) +40:38

Mit Bildmaterial von Husqvarna/Rally Zone.