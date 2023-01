Rallye Dakar 2023: Siebte Etappe für Motorräder abgesagt

Audio-Player laden

Die Pläne bei der Rallye Dakar müssen aufgrund der Wetterbedingungen in Saudi-Arabien mehrmals täglich angepasst werden. Freitagabend regnete es im Anschluss an die sechste Etappe immer wieder stark im Biwak in Riad.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass die Etappen sieben und acht eine Marathon-Stage sein werden. Für die Motorräder gilt das nun nicht mehr. Die siebte Etappe wird für die Motorradfahrer und Quads komplett gestrichen.

Als Grund dafür nennt Veranstalter A.S.O. die schwierigen Wetterbedingungen am Freitag. Nach den Anstrengungen der vergangenen Tage ist die Müdigkeit im Lager der Motorradfahrer groß. Deshalb wird die Etappe zwischen Riad und Ad-Dawadimi abgesagt.

Die Motorräder und Quads werden am Samstag trotzdem eine neutralisierte Verbindungsstrecke nach Ad-Dawadimi fahren, um dort zu übernachten.

Am Samstag werden sie dann die achte Etappe wie geplant in Angriff nehmen. Sie umfasst eine Schleife um Ad-Dawadimi. Anschließend geht es retour nach Riad.

Die Automobile, Trucks und die Dakar Classic werden die siebte Etappe fahren. Sie ist der erste Teil einer kurzfristig eingeplanten Marathon-Stage zusammen mit Etappe acht.

Motorrad-Gesamtwertung nach 6 von 14 Etappen (Top 10):

01. Skyler Howes (Husqvarna) - 26:31:52 Stunden

02. Toby Price (KTM) +3:31 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +7:01

04. Joan Barreda (Honda) +10:57

05. Mason Klein (KTM) +12:20

06. Pablo Quintanilla (Honda) +12:22

07 Adrien van Beveren (Honda) +12:46

08. Daniel Sanders (GasGas) +19:54

09. Luciano Benavides (Husqvarna) +24:07

10. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +24:23

Mit Bildmaterial von smg/Dirnbeck.