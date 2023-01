Rallye Dakar 2023: Skyler Howes erobert Gesamtführung zurück

Audio-Player laden

Nächster Führungswechsel bei der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien in der Motorrad-Kategorie. Skyler Howes (Husqvarna) setzte sich wieder an die Spitze und führt knapp vor dem KTM-Duo Toby Price und Kevin Benavides. Luciano Benavides (Husqvarna) gewann die Etappe am Donnerstag.

Die elfte Etappe führte in südlicher Richtung von Schaiba tief ins "Empty Quarter" hinein. Die unendlichen Weiten der Sandwüste prägten das Terrain. Insgesamt mussten 426 Kilometer bewältigt werden, wobei die gewertete Speziale 275 Kilometer umfasste.

Es war der erste Teil einer Marathon-Etappe. Am Abend erhielten die Fahrer keine Unterstützung ihrer Teams. Für die Motorradfahrer bedeutete das auch, dass sie die heutige und morgige Etappe mit einem Reifensatz bewältigen mussten.

Deshalb war am ersten Tag Vorsicht angesagt, um das Material zu schonen. Ross Branch (Hero) eröffnete die Strecke, aber wieder waren hintere Starter im Vorteil. Gestern vermied es Daniel Sanders (GasGas) bewusst, nicht in den Top 10 zu sein.

Nach den ersten 20 Kilometern führten die beiden Husqvarna-Fahrer Howes und Luciano Benavides die Zwischenwertung an. Auch Sebastian Bühler (Hero) mischte im Spitzenfeld mit. Howes, der als 18. gestartet war, führte auch nach 89 Kilometern.

Beim Tankstopp nach 142 Kilometern blieb das Bild ähnlich. Luciano Benavides führte die Zwischenzeit knapp vor Howes, Pablo Quintanilla (Honda), Kevin Benavides und Sanders an. Diese Top 5 befanden sich innerhalb von zwei Minuten.

Dritter Etappensieg für Luciano Benavides

Dieser Trend setzte sich fort. Auch nach 189 Kilometern waren diese Fahrer im virtuellen Zwischenergebnis vorne. Nach rund drei Stunden Fahrzeit erreichten die ersten Teilnehmer das Ziel. Luciano Benavides sicherte sich seinen dritten Tagessieg in diesem Jahr.

Die Taktik von Sanders ging auf, denn er wurde Zweiter. Und sein australischer Kumpel Price, dessen Transponder nicht immer die korrekten Zwischenzeiten sendete, wurde schließlich als Dritter gewertet.

Mit drei Tagessiegen ist Luciano Benavides bisher der erfolgreichste Fahrer Foto: A.S.O.

Howes büßte heute knappe zwei Minuten auf seinen Teamkollegen ein. Aber Kevin Benavides verlor sechs Minuten. Damit wechselte auch wieder die Führung in der Gesamtwertung. Howes ist wieder an der Spitze. Sein Vorsprung auf Price beträgt lediglich 28 Sekunden.

Kevin Benavides ist auf Platz drei zurückgefallen. Dem Argentinier fehlen knappe drei Minuten. Es kristallisiert sich ein Dreikampf heraus, denn Quintanilla hat als Vierter bereits einen Rückstand von einer Viertelstunde.

Einen guten Tag hatte wieder Bühler. Der Deutsche klassierte sich als Sechster. Und der Österreicher Matthias Walkner (KTM) wurde mit achteinhalb Minuten Rückstand 13. In der Gesamtwertung ist Walkner weiterhin Zehnter.

Am Freitag findet der zweite Teil der Marathon-Etappe statt. Die Schleife führt in den Norden zurück nach Schaiba. Die gewertete Speziale umfasst 185 Kilometer.

Ergebnis der 11. Etappe (Top 10):

01. Luciano Benavides (Husqvarna) - 2:57.59 Stunden

02. Daniel Sanders (GasGas) +1:38 Minuten

03. Toby Price (KTM) +1:56

04. Skyler Howes (Husqvarna) +2:09

05. Pablo Quintanilla (Honda) +2:54

06. Sebastian Bühler (Hero) +5:06

07. Romain Dumontier (Husqvarna) +5:34

08. Lorenzo Santolino (Sherco) +5:43

09. Franco Caimi (Hero) +5:56

10. Kevin Benavides (KTM) +6:22

Gesamtwertung nach 11 von 14 Etappen (Top 10):

01. Skyler Howes (Husqvarna) - 38:47:43 Stunden

02. Toby Price (KTM) +0:28 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +2:44

04. Pablo Quintanilla (Honda) +14:14

05. Adrien van Beveren (Honda) +15:24

06. Luciano Benavides (Husqvarna) +18:06

07. Daniel Sanders (GasGas) +21:40

08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +25:40

09. Mason Klein (KTM) +31:35

10. Matthias Walkner (KTM) +44:45

Mit Bildmaterial von Husqvarna.