Rallye Dakar 2023: Sunderland scheidet in Etappe 1 aus, Sanders holt Tagessieg

Die erste Etappe der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien sorgte bei den Motorrädern für den ersten Ausfall eines Mitfavoriten. Vorjahressieger Sam Sunderland stürzte schon nach 52 Kilometern von seiner GasGas. Der Brite war laut ersten Informationen bei Bewusstsein und konnte alles bewegen.

Aber er hatte Rückenschmerzen und wurde per Helikopter in ein Krankenhaus nach Yanbu gebracht. Damit ist die Rallye für Sunderland zu Ende. Auch 2018 ist er als amtierender Dakar-Sieger früh (damals in Etappe 4) durch Sturz ausgeschieden.

Die erste Etappe führte am Neujahrstag vom "Sea Camp" in südlicher Richtung an der Küstenstadt Yanbu vorbei. Der gewertete Abschnitt betrug 367 Kilometer. Die Piste war von Sand, aber auch von harten, steinigen Abschnitten geprägt.

Nach der gewerteten Speziale führte die Verbindungsstrecke rund 200 Kilometer an der Küste des Roten Meeres entlang Richtung Norden, damit die Teilnehmer zurück ins Biwak kamen. Die Topfahrer hatten sich für hintere Startpositionen zwischen 20 und 28 entschieden.

Das war auch ein Vorteil, wie sich bald zeigen würde. "Nacho" Cornejo setzte sich früh an die Spitze des Feldes, aber nach 186 Kilometern beziehungsweise zwei Stunden Fahrzeit hatte der Honda-Fahrer im virtuellen Timing schon mehr als sechs Minuten eingebüßt.

Mason Klein, der beste Rookie des Vorjahres, gab mit seiner KTM Gas. Der US-Amerikaner lieferte sich mit seinem Landsmann Ricky Brabec (Honda) und dem Australier Daniel Sanders (GasGas) einen Dreikampf um die Führung im virtuellen Klassement.

Klein führte die Zwischenwertung nach 277 Kilometern an. Aber auf den letzten 90 Kilometern änderte sich das Bild. Honda griff an, aber den Tagessieg sicherte sich nach einer Fahrtzeit von dreieinhalb Stunden Sunderlands Teamkollege Sanders.

Daniel Sanders übernimmt Gesamtführung

Für den Australier war es der dritte Etappensieg seiner Karriere. Er gewann wenige Sekunden vor dem Honda-Trio Pablo Quintanilla, Brabec und Joan Barreda. Anschließend folgte im Tagesergebnis das KTM-Trio Kevin Benavides, Klein und Toby Price.

Der Australier Daniel Sanders übernimmt die Führung im Gesamtklassement Foto: GasGas

Sanders führt vor Barreda, Brabec, Quintanilla und Kevin Benavides. Die Abstände sind nach dem ersten Tag noch minimal, denn die Top 6 befinden sich innerhalb von zwei Minuten. Das Hero-Team hat am Sonntag nicht ganz mit Honda und GasGas sowie KTM mithalten können.

Matthias Walkner hilft Sam Sunderland

Der Deutsche Sebastian Bühler büßte acht Minuten ein und landete im Tagesergebnis auf Platz 13. In der Gesamtwertung ist er Elfter. Damit hat Bühler für die zweite Etappe als weiter hinterer Starter eine bessere Ausgangsposition.

Matthias Walkner (KTM) startete direkt hinter Sunderland als 23. in den Tag. Der Österreicher fuhr zwei Minuten nach seinem Kollegen los und kam als Erster an die Unfallstelle. Walkner hielt an und half Sunderland, bis die medizinischen Spezialisten vor Ort waren.

Matthias Walkner war als Erster an Sunderlands Unfallstelle Foto: KTM

Morgen geht es weiter ins Landesinnere nach Al'Ula. Die zweite Etappe beträgt 590 Kilometer, wobei der gezeitete Abschnitt 431 Kilometer umfasst. Es geht durch Canyons, aber die ersten Dünen werden diesen Tag entscheiden.

(Update: Im Anschluss an die Etappe wurden mehrere Strafen ausgesprochen, wodurch sich das Ergebnis änderte. Alle Infos dazu hier!

Ergebnis der 1. Etappe (Top 10):

01. Daniel Sanders (GasGas) - 3:31:00 Stunden

02. Pablo Quintanilla (Honda) +0:07 Minuten

03. Ricky Brabec (Honda) +0:10

04. Joan Barreda (Honda) +0:20

05. Kevin Benavides (KTM) +0:54

06. Mason Klein (KTM) +0:54

07. Toby Price (KTM) +1:59

08. Skyler Howes (Husqvarna) +3:17

09. Adrien van Beveren (Honda) +3:57

10. Ignacio Cornejo (Honda) +6:25

Gesamtwertung nach der 1. von 14 Etappen (Top 10):

01. Daniel Sanders (GasGas) - 4:12:55 Stunden

02. Joan Barreda (Honda) +1:00 Minuten

03. Ricky Brabec (Honda) +1:15

04. Pablo Quintanilla (Honda) +1:22

05. Kevin Benavides (KTM) +1:34

06. Toby Price (KTM) +1:54

07. Mason Klein (KTM) +2:29

08. Adrien van Beveren (Honda) +5:32

09. Skyler Howes (Husqvarna) +6:27

10. Joaquim Rodrigues (Hero) +8:25

Mit Bildmaterial von GasGas.