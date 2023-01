Rallye Dakar 2023: Tagessieg für Daniel Sanders - Ricky Brabec muss aufgeben

Audio-Player laden

Daniel Sanders (GasGas) hat am Dienstag in der Motorradwertung die dritte Etappe der Rallye Dakar 2023 gewonnen. Der Australier absolvierte den 447 Kilometer langen Abschnitt zwischen Al Ula und Ha'il in einer Zeit von 4:24.15 Minuten und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung.

Sanders gewann die Etappe mit einem Vorsprung von 4:08 Minuten auf Kevin Benavides (KTM), Dritter der Tageswertung wurde Skyler Howes (Husqvarna). Howes profitierte dabei ebenso wie der Viertplatzierte Mason Klein (KTM), der als Gesamtführender in den Tag gestartet war, von einer Zeitgutschrift für die ersten drei Fahrer, welche die Etappe in Angriff nahmen. Howes erhielt 3:14, Klein 5:52 Minuten gutgeschrieben.

Update 16:00 Uhr: Nachdem die Spitze der Motorradfahrer bereits im Ziel war, wurde die Etappe aufgrund der schlechten Wetterbedingungen abgebrochen. Später entschied die Rennleitung, den Stand nach Kilometer 240 zu werten. Sanders bleibt damit Sieger, allerdings rutscht Kevin Benavides hinter Howes und Klein auf Rang vier zurück.

Sebastian Bühler fällt aus den Top 10 heraus

Bereits bei der ersten Zwischenzeit nach 47 Kilometern lag der Australier in Führung, nach 147 Kilometern betrug sein Vorsprung auf Kevin Benavides rund drei Minuten. Dieser blieb lange Zeit konstant, ehe sich Sanders im Schlussabschnitt der Etappe noch etwas weiter von seinem Verfolger absetzte.

Sebastian Bühler (Hero), der einzige deutsche Starter in der Top-Klasse der Motorräder, erlitt nach der starken Vorstellung vom Montag heute einen Rückschlag. Der Hero-Pilot verlor 28:15 auf Sanders und fiel damit von Rang zwei der Gesamtwertung auf Position 13 zurück.

KTM-Pilot Matthias Walkner ging heute stark angeschlagen in die Etappe, kämpfte sich aber ins Ziel. Der Österreicher war am Montag während der zweiten Etappe gestürzt und hatte sich dabei neben Schürfwunden, Prellungen und Fleischwunden auch eine knöcherne Absprengung am Handgelenk zugezogen.

Ricky Brebec nach Sturz im Krankenhaus

Am Montagabend hatte Walkner aufgrund der großen Schmerzen noch offen gelassen, ob er am Dienstag starten würde. Letztlich nahm der Sieger von 2018 die Etappe aber in Angriff und beendete sie mit einem Rückstand von 16:39 Minuten auf Rang elf. In der Gesamtwertung belegt Walkner mit 22:02 Minuten Rückstand Position acht.

Ricky Brabec, Dakar-Sieger von 2020, musste nach einem Sturz aufgeben Foto: HRC

Für Honda-Pilot Ricky Brabec nahm die diesjährige Ausgabe der Rallye Dakar am Dienstag ein vorzeitiges Ende. Der US-Amerikaner, Sieger des Jahres 2020, stürzte bei Kilometer 274 und klagte im Anschluss über Nackenschmerzen, weshalb zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Brabec war als Gesamt-Fünfter in die Etappe gestartet.

Am Mittwoch erwartet die Fahrer als vierte Etappe eine Schleife rund um Ha'il von insgesamt 573 Kilometern, von denen 425 auf Zeit gefahren werden.

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

01. Daniel Sanders (GasGas) - 4:24:15 Stunden

02. Skyler Howes (Husqvarna) +6:19 Minuten

03. Mason Klein (KTM) +6:59

04. Kevin Benavides (KTM) +7:23

05. Joan Barreda (Honda) +11:29

06. Toby Price (KTM) +12:14

07. Pablo Quintanilla (Honda) +14:35

08. Adrien van Beveren (Honda) +15:28

09. Joaquim Rodrigues (Hero) +16:05

10. Jose Cornejo (Honda) + 16:08

Gesamtwertung nach 3 von 14 Etappen (Top 10):

01. Daniel Sanders (GasGas) - 14:05:38 Stunden

02. Mason Klein (KTM) +4:04 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +4:53

04. Skyler Howes (Husqvarna) +8:35

05. Joan Barreda (Honda) +10:37

06. Toby Price (KTM) +11:00

07. Pablo Quintanilla (Honda) +16:56

08. Adrien van Beveren (Honda) +21:30

09. Matthias Walkner (KTM) +22:02

10. Ross Branch (Hero) +23:42

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.