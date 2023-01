Rallye Dakar 2023: Tagessieg für Sebastien Loeb nach Strafe gegen Sainz

Audio-Player laden

Auf der Strecke der Schnellste, doch am Ende nur Dritter: Eine Zeitstrafe hat Audi-Pilot Carlos Sainz am Sonntag um den Tagessieg bei der achten Etappe der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien gebracht. Profiteur war Sebastien Loeb (Prodrive Hunter), der damit seinen zweiten Tagessieg bei der diesejährigen Dakar feiern darf.

In der Gesamtwertung der Rallye Dakar führt vor dem morgigen Ruhetag weiter deutlich Nasser Al-Attiyah (Toyota), der heute nach der Strafe gegen Sainz auf Rang zwei gewertet wurde.

Auf dem 367 Kilometer Wertungs-Abschnitt von Al Duwadimi in die Hauptstadt Riad legte Sainz von Beginn an das Tempo vor und hatte im Ziel 1:39 Minuten Vorsprung auf Loeb. Doch nach den herben Rückschlägen der vergangenen Tage blieb der Audi-Werksmannschaft auch heute ein Erfolgserlebnis verwehrt.

Sainz mit 40 km/h in der Tempo-30-Zone

Weil er auf der Verbindungsetappe im öffentlichen Straßenverkehr zu schnell gefahren war, erhielt Sainz eine Zeitstrafe von fünf Minuten, die "El Matador" in der Tageswertungs auf Rang drei zurückwarf. In einer Tempo-30-Zone war der Spanier mit 40 km/h gemessen worden.

Carlos Sainz brachte sich selbst um den möglichen Tagessieg Foto: Red Bull Content Pool

So durfte sich im Tagesziel letztlich Loeb freuen. "Bis auf einen langsamen Plattfuß am Anfang der Sonderprüfung lief alles perfekt. Gute Arbeit von Fabian", lobt der WRC-Rekordsieger seinen Beifahrer Lurquin.

Durch den Tagessieg schob sich Loeb in der Gesamtwertung an Toyota-Pilot Giniel de Villiers vorbei auf Rang vier. An der Spitze liegt weiterhin souverän Al-Attiyah, der mit einem Vorsprung von 1:03:36 Stunden auf seinen Markenkollegen Henk Lategan am Dienstag in die letzten sechs Etappen geht.

Gottschalk und Moraes weiter auf Gesamtrang drei

Mit Rang sieben in der Tageswertung verteidigen Lucas Moraes und sein deutscher Beifahrer Timo Gottschalk (Toyota) Gesamtrang drei. "Heute mussten wir ein bisschen clever sein. Wir hatten uns auf den spitzen Steinen einen Plattfuß eingehandelt und haben es danach ruhig angehen lassen", berichtet Gottschalk.

"Wir waren dann lange hinter Nasser Al-Attiyah und konnten seinen Speed über weite Strecken mitgehen. Lucas hatte eine tolle Pace, auch als wir wieder allein waren. Teilweise war es ein bisschen gefährlich mit schnellen Kuppen in den Dünen, aber alles in allem war es eine schöne Prüfung", so Gottschalk weiter. "Wir haben eine gute Ausgangslage für die zweite Woche und sind mit der ersten natürlich super-happy."

Nach dem gestrigen Tagessieg landeten Yazeed Al-Rajhi und sein deutscher Beifahrer Dirk von Zitzewitz heute auf Position neun. "Kurz vor dem Ziel hatten wir zwei Plattfüße, die wir wechseln mussten. Ansonsten wären wir nicht nur als erste auf die Route gegangen, sondern auch als erstes Auto im Ziel gewesen", meint von Zitzewitz.

Nach dem Ruhetag am Montag führt die neunte Etappe am Dienstag von Riad nach Haradh. Von den insgesamt 686 Kilometern werden 358 auf Zeit gefahren.

Ergebnis der 8.Etappe (Top10):

01. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) - 3:34:24 Stunden

02. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) +2:11 Minuten

03. Sainz/Cruz (Audi) +3:31

04. Lategan/Cummings (Toyota) +4:43

05. Przygonski/Monleon (Mini) +10:19

06. Chicherit/Winocq (Prodrive Hunter) +10:21

07. Moraes/Gottschalk (Toyota) +11:09

08. Dumas/Delfino (Rebellion) +16:52

09. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +17:05

10. Zala/Fiuza (Prodrive Hunter) +18:15

Gesamtwertung nach 8 von 14 Etappen (Top 10):

01. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) - 31:02:58 Stunden

02. Lategan/Cummings (Toyota) +1:03:36 Stunden

03. Moraes/Gottschalk (Toyota) +1:20:22

04. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) +1:52:06

05. de Villiers/Murphy (Toyota) +2:04:20

06. Dumas/Delfino (Rebellion) +2:27:11

07. Prokop/Chytka (Ford) +2:37:00

08. Baragwanath/Cremer (Century) +2:24:06

09. Han/Li (Hanwei) +3:15:03

10. Yacopini/Oliveras Carreras (Toyota) +3:40:22

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.