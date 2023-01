Rallye Dakar 2023: Toby Price im Prolog der Schnellste, Sebastian Bühler Achter

Audio-Player laden

Ein kurzer Prolog fungierte als Auftakt für die Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien. Vier verschiedene Marken waren auf den ersten vier Plätzen zu finden. Toby Price (KTM) markierte Bestzeit. Der Deutsche Sebastian Bühler (Hero) und der Österreicher Matthias Walkner (KTM) sicherten sich Plätze in den Top 10.

Nördlich der Hafenstadt Yanbu am Roten Meer befand sich das "Sea Camp". In den Tagen vor Silvester wurden dort die letzten technischen Checks und administrativen Tätigkeiten erledigt. Schließlich fiel am Samstag der Startschuss zur 45. Rallye Dakar.

Nachdem die 121 Motorräder über die Startrampe gerollt waren, stand der lediglich 13 Kilometer kurze Prolog auf dem Programm. Es war eine Piste auf festgefahrenem Sand, die ziemlich schnell war. Die Motorräder starteten in gestürzter Reihenfolge, die Topfahrer kamen zuletzt.

Titelverteidiger Sam Sunderland fuhr als Letzter los. Zunächst zeigte das Timing bei dem Briten einen Fehler, aber schließlich klassierte er sich mit seiner GasGas als Zehnter. Mit 8:22 Minuten sicherte sich KTM-Ass Price die Bestzeit.

Der Australier war um eine Sekunde schneller als sein Landsmann Daniel Sanders (GasGas). Für das Gesamtergebnis werden die Prologzeiten mit dem Faktor fünf multipliziert. Das heißt, dass Price somit fünf Sekunden Vorsprung auf Sanders hat.

Bester Honda-Vertreter war Joan Barreda als Dritter. Der Spanier ist nicht mehr Teil des offiziellen Werksteams, aber er erhält Unterstützung und arbeitet mit seinen Kollegen wie in den vergangenen Jahren eng zusammen.

Auch das Hero-Team hatte mit drei Fahrern in den Top 10 einen guten Auftakt. Bühler, der einzige Deutsche in der Topklasse, beendete den Prolog als Achter. Er war zeitgleich mit dem Österreicher Walkner, aber der Dakar-Sieger von 2018 wurde im Klassement als Siebter geführt.

Das Ergebnis des Prologs dient in erster Linie dazu, die Startreihenfolge für die erste richtige Etappe festzulegen. Price darf als Erster seine Startposition wählen, Sunderland als Zehnter des Prologs als Letzter.

Morgen steht am Neujahrstag eine Schleife rund um das "Sea Camp" auf dem Programm. Die erste lange Etappe umfasst insgesamt 603 Kilometer, wovon der gewertete Abschnitt 386 Kilometer umfasst.

Ergebnis des Prologs (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Toby Price KTM 308:22 Minuten 2 Daniel Sanders GasGas +0,01 Minuten 3 Ross Branch Hero +0,08 4 Joan Barreda Honda +0,09 5 Kevin Benavides KTM +0,09 6 Joaquim Rodrigues Hero +0,10 7 Matthias Walkner KTM +0,11 8 Sebastian Bühler Honda +0,11 9 Michael Docherty Husqvarna +0,13 10 Sam Sunderland GasGas +0,13

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.