Rallye Dakar 2023: Toby Price erobert in Etappe 12 die Führung

Audio-Player laden

Nächster Führungswechsel in der Motorrad-Kategorie bei der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien. Toby Price (KTM) setzte sich an Tag zwölf an die Spitze. Der zweimalige Gesamtsieger (2016, 2019) führt zwei Etappen vor dem Ziel eine halbe Minute vor Skyler Howes (Husqvarna) und zweieinhalb Minuten vor Kevin Benavides (KTM).

Honda-Fahrer Ignacio Cornejo eroberte am Freitag seinen ersten Etappensieg in diesem Jahr. Der Österreicher Matthias Walkner (KTM) durfte sich mit Platz vier über sein bestes Tagesergebnis freuen.

Die zwölfte Etappe war der zweite Teil der Marathon-Stage. Es ging in nördlicher Richtung durch die Sandwüste "Empty Quarter" nach Schaiba. Die gewertete Speziale umfasste 185 Kilometer. Für die Motorradfahrer begann der Tag sehr früh.

¿pbshowheroespb¿Luciano Benavides (Husqvarna) fuhr schon um 06:00 Uhr Ortszeit los und stand um 06:50 Uhr an der Startlinie für die Speziale. Es zeigte sich rasch, dass die ersten Fahrer wieder einmal im Nachteil waren. Benavides wurde bald von Daniel Sanders (GasGas) eingeholt.

Price startete gut in den Tag und führte die Zwischenwertung nach 87 Kilometern an. Zu diesem Zeitpunkt hatte Howes schon etwas mehr als eine Minute verloren. Im engen Rennen der Motorräder ging es um die Platzierungen in der Gesamtwertung.

Die virtuelle Zwischenwertung änderte sich auch laufend. Nach 128 Kilometern hatte "Nacho" Cornejo die beste Zeit, wenige Sekunden vor dem KTM-Duo Kevin Benavides und Price. Letzterer sammelte auch Zeitgutschriften, weil er bei den ersten Fahrern auf der Strecke war.

Honda-Fahrer "Nacho" Cornejo sichert sich am Freitag den Tagessieg Foto: Honda

Sanders belegte vor Price Platz zwei. Kevin Benavides folgte als Fünfter und Howes büßte als Siebter etwas Boden ein. Der US-Amerikaner verlor knapp drei Minuten auf den Tagessieger und eine auf seinen direkten Konkurrenten Price.

Mit seinen Zeitgutschriften übernahm Price die Führung in der Gesamtwertung. Sein Vorsprung auf Howes beträgt nun 28 Sekunden. Kevin Benavides ist mit 2:40 Minuten Rückstand Dritter. Der Dreikampf um den Sieg bleibt spannend.

Einen guten Tag hatte Walkner. Der Österreicher verpasste den Etappensieg um zwei Minuten. Platz vier war für Walkner das beste Tagesergebnis in diesem Jahr. In der Gesamtwertung verbesserte er sich auf Rang neun.

Matthias Walkner erobert sein bestes Etappenergebnis in diesem Jahr Foto: KTM

Morgen geht es in nördlicher Richtung von Schaiba nach Hofuf. Die 13. und vorletzte Etappe umfasst 669 Kilometer, wobei der gewertete Abschnitt 154 Kilometer beträgt.

Ergebnis der 12. Etappe (Top 10):

01. Jose Ignacio Cornejo (Honda) - 1:57:27 Stunden

02. Daniel Sanders (GasGas) +0:49 Minuten

03. Toby Price (KTM) +1:58

04. Matthias Walkner (KTM) +2:05

05. Kevin Benavides (KTM) +2:22

06. Skyler Howes (Husqvarna) +2:54

07. Pablo Quintanilla (Honda) +3:06

08. Sebastian Bühler (Hero) +3:08

09. Adrien van Beveren (Honda) +3:16

10. Ross Branch (Hero) +3:21

Gesamtwertung nach 12 von 14 Etappen (Top 10):

01. Toby Price (KTM) - 40:47:36 Stunden

02. Skyler Howes (Husqvarna) +0:28 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +2:40

04. Pablo Quintanilla (Honda) +14:54

05. Adrien van Beveren (Honda) +16:14

06. Luciano Benavides (Husqvarna) +20:00

07. Daniel Sanders (GasGas) +20:03

08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +23:14

09. Matthias Walkner (KTM) +44:24

10. Mason Klein (KTM) +54:58

Mit Bildmaterial von KTM.