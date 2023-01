Rallye Dakar 2023: van Beveren gewinnt Etappe 5, Walkner Vierter

Audio-Player laden

Adrien van Beveren hat bei der fünften Etappe der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien seinen ersten Tagessieg für Honda erobert. Matthias Walkner (KTM) trotzte den Schmerzen in seinem Handgelenk und eroberte Platz vier. In der Gesamtwertung ist der Österreicher Elfter. Neuer Gesamtführender ist Skler Howes (Husqvarna).

Am fünften Tag stand eine zweite Schleife in der Nähe der Stadt Ha'il auf dem Programm. Diesmal wurde in westlicher Richtung gefahren. Sand, Sand und noch mehr Sand prägte das Terrain. Der Untergrund war aber auch mit vielen Bodenwellen sehr wellig. Wieder ein Härtetest!

Insgesamt umfasste die fünfte Etappe 645 Kilometer. 373 davon wurden gewertet. Joan Barreda, der weiterhin mit einer gebrochenen Zehe kämpft, eröffnete den Tag, aber der Honda-Fahrer verlor erwartungsgemäß schon bis zum ersten Checkpunkt rund zwei Minuten.

Bei der Zwischenwertung nach 140 Kilometern hatte Toby Price (KTM) die beste Zeit, aber aufgrund von Zeitgutschriften für die ersten Fahrer lag noch Pablo Quintanilla (Honda) im virtuellen Klassement vorne.

Auch Barreda und Skyler Howes (Husqvarna) erhielten heute bis zum ersten Tankstopp Zeitgutschriften. Aber 20 Kilometer vor der neutralisierten Zone für den Tankstopp verfuhren sich die auf der Piste führenden vier Fahrer.

Adrien van Beveren (Honda), der hinter dieser Gruppe fuhr, vermied den Navigationsfehler. Barreda, Quintanilla, Howes und Price verloren durch ihre Missinterpretation des Roadbooks mehr als zehn Minuten.

Auch "Nacho" Cornejo vermied den Fehler. Nach 282 Kilometern führte der Honda-Fahrer die Zwischenwertung vor van Beveren an. Mason Klein (KTM) folgte als Dritter. Pech hatte Ross Branch. Schon gestern hatte es technische Probleme an seiner Hero gegeben.

Der US-Amerikaner Skyler Howes hat die Führung der Gesamtwertung übernommen Foto: Husqvarna

Heute blieb er nach rund 200 Kilometern stehen, konnte nach einer Reparatur das Rennen aber wieder fortsetzen. Nach 335 Kilometern hatte sich an der Spitze des Feldes eine fünfköpfige Gruppe formiert: Barreda, Quintanilla, van Beveren, Price und Howes.

Dahinter folgten in der zweiten Gruppe Cornejo und Klein. Etwa 20 Kilometer vor dem Ziel hatte Barreda einen Sturz. Die anderen Fahrer dieser Spitzengruppe halfen dem Spanier, der sein Rennen fortsetzen konnte.

Als die ersten Fahrer die Ziellinie erreicht hatten, musste deshalb gewartet werden, welche Zeitgutschrift es für die Hilfestellung gab. Schließlich durfte sich van Beveren über den Tagessieg freuen. Es war sein erster für Honda und der dritte in seiner Karriere.

Mit lediglich 13 Sekunden Rückstand belegte Cornejo Rang zwei und machte die Honda-Doppelführung komplett. Klein folgte als Dritter und Walkner wurde mit der viertbesten Zeit gewertet.

Matthias Walkner trotzt den Schmerzen

Der Österreicher hat weiterhin große Schmerzen in seinem verletzten Handgelenk. Jeder Tag ist für den Gesamtsieger von 2018 ein "Kampf gegen sich selbst", um die Strapazen zu überstehen und nicht das Handtuch zu werfen. Auch heute besiegte er den inneren Schweinehund.

In der Gesamtwertung hat Howes die Führung vor dem KTM-Trio Kevin Benavides, Klein und Price übernommen. Somit sind vier Fahrer der Pierer Mobility AG auf den ersten vier Plätzen. Die Honda-Fahrer van Beveren, Barreda und Quintanilla sind Fünfter, Sechster und Siebter.

Matthias Walkner belegte im Tagesergebnis den vierten Rang Foto: KTM

Daniel Sanders hat heute fast 27 Minuten eingebüßt. Deshalb verlor der GasGas-Fahrer die Gesamtführung und ist nur noch Achter. Entschieden ist noch lange nichts, denn die Top 5 befinden sich innerhalb von fünf Minuten.

Walkner hat in der Gesamtwertung 22 Minuten Rückstand und ist Elfter. Der Deutsche Sebastian Bühler (Hero) hat am Vortag wegen Benzinproblemen mehr als drei Stunden verloren. Am Donnerstag erreichte er das Ziel mit 14 Minuten Rückstand als 13. Gesamt ist Bühler auf Platz 27.

Update 16:30 Uhr: Einige Stunden nach der Etappe bekamen Price, Howes und Quintanilla Zeitgutschriften, weshalb sich die Platzierungen im Tagesergebnis (siehe unten) etwas änderten. Im Gesamtergebnis änderten sich nur die Zeitabstände leicht.

Morgen führt die sechste Etappe in südlicher Richtung weiter nach Ad-Dawadimi. Mit einer Länge von 877 Kilometern ist es die längste Tagesstrecke in diesem Jahr. Die gewertete Speziale umfasst 466 Kilometer.

Ergebnis der 5. Etappe (Top 10):

01. Adrien van Beveren (Honda) – 4:27:28 Stunden

02. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +0:13 Minuten

03. Toby Price (KTM) +3:56

04. Mason Klein (KTM) +5:13

05. Skyler Howes (Husqvarna) +5:33

06. Matthias Walkner (KTM) +7:30

07. Pablo Quintanilla (Honda) +8:27

08. Kevin Benavides (KTM) +10:17

09. Lorenzo Santolino (Sherco) +11:16

10. Rui Goncalves (Sherco) +12:22

Gesamtwertung nach 5 von 14 Etappen (Top 10):

01. Skyler Howes (Husqvarna) – 23:16:37 Stunden

02. Kevin Benavides (KTM) +2:07 Minuten

03. Mason Klein (KTM) +5:16

04. Toby Price (KTM) +6:12

05. Adrien van Beveren (Honda) +8:54

06. Joan Barreda (Honda) +9:24

07. Pablo Quintanilla (Honda) +10:26

08. Daniel Sanders (GasGas) +17:50

09. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +22:04

10. Luciano Benavides (Husqvarna) +25:03

Mit Bildmaterial von Honda.