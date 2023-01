Rallye Dakar 2023: Zuschauer von Truck erfasst und tödlich verunglückt

Audio-Player laden

Die Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien wurde von einem tödlichen Unfall überschattet. Im Laufe der neunten Etappe wurde in den Dünen ein Zuschauer von einem LKW überfahren. Es handelte sich dabei um einen Italiener.

Veranstalter A.S.O. teilte keine Details mit. In einem kurzen Statement heißt es: "Ein Zuschauer aus Italien, der hinter einer Düne stand, war auf der Rallye-Piste in einen Unfall verwickelt. Er wurde per Helikopter evakuiert, aber er ist leider während des Transfers verstorben."

Es kamen Gerüchte auf, dass der Toyota von Lionel Baud und der Truck von Ales Loprais in den Unfall verwickelt gewesen waren. Der Zwischenfall hatte sich bereits nach sechs Kilometern ereignet. Es war der Bereich, wo auch Carlos Sainz (Audi) seinen Unfall hatte.

Ein Video in den Sozialen Netzwerken zeigt, dass Loprais den Zuschauer erwischt hat. Der Fan versuchte aus dem Weg zu laufen, aber er ist im Sand gestürzt. Veranstalter A.S.O. wollte bislang keine weiteren Details zum Unfall bekannt geben.

Loprais äußerte sich in einem Video auf Facebook dazu: "Ich habe sehr traurige Nachrichten. Sie haben es mir mitgeteilt, als wir von der neunten Etappe zurückgekommen sind. Wir waren schon im Bett. Die Rennkommissare haben uns ein Video vom Unfall gezeigt."

"Wir haben einen Mann erfasst, der Fotos von unserer Lady gemacht hat. Er wurde verletzt. Er fühlte sich schlecht und hatte während des Transports ins Krankenhaus einen Herzinfarkt. Ein Menschenleben wurde indirekt durch meinen Fehler beendet, weil ich gefahren bin."

"Ich muss zugeben, dass weder ich noch meine Crew etwas davon mitbekommen haben. Wir haben Onboard-Videos und andere Videos, die das beweisen. Aber das ändert nichts daran, dass ein Leben zu Ende ist."

"Der Mann war ein Italiener, aber ich kenne in diesem Moment seinen Namen noch nicht, weil die Untersuchung noch läuft. Ein 69-jähriger Fan, der die Dakar sehen wollte und unglücklicherweise nach einer Düne stand. Niemand von uns hat ihn gesehen."

"Ich möchte seiner Familie und seinen Freunden mein tiefstes Beileid ausrichten. Es tut mir sehr leid. Dieser Unfall wird mich den Rest meines Lebens begleiten." Loprais hat die Rallye nach diesem Unfall beendet und die zehnte Etappe nicht mehr in Angriff genommen. Der Tscheche führte die LKW-Gesamtwertung an.

In diesem Jahr wird die Rallye Dakar zum 45. Mal ausgetragen. Seit 2020 wird in Saudi-Arabien gefahren. Seither sind vier Fahrer tödlich verunglückt. In diesem Jahr zum Glück noch keiner.

Nun war es der erste tödliche Zwischenfall mit einem Zuschauer in Saudi-Arabien. Insgesamt wurden bei der Rallye Dakar seit 1979 78 tödliche Unfälle gezählt.

Mit Bildmaterial von A.S.O..