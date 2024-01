Rallye Dakar 2024: Al-Attiyah gewinnt Etappe 5 - Loeb kassiert Strafe

Für die Teilnehmer der Rallye Dakar in Saudi-Arabien stand am Mittwoch die kürzeste der insgesamt zwölf Wertungsprüfungen auf dem Programm. Auf Etappe 5, die von Hofuf nach Shubaytah führte, betrug der gewertete Teil der Strecke lediglich 118 Kilometer.

Eine noch kürzere Wertungsprüfung gab es einzig am vergangenen Freitag im Rahmen des Prologs, der aber keine der zwölf offiziellen Dakar-Etappen 2024 war.

FOTOS: Rallye Dakar 2024

In der Auto-Wertung haben Yazeed Al-Rajhi und Beifahrer Timo Gottschalk (Overdrive-Toyota) die Führung im Gesamtklassement verteidigt. Der Tagessieg aber ging an Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel (Prodrive). Sie haben damit im Klassement der Rallye die zweite Position von Carlos Sainz und Lucas Cruz (Audi) übernommen und sind bis auf neun Minuten an Al-Rajhi/Gottschalk herangerückt.

Auf der kurzen Wertungsprüfung am Mittwoch machte Al-Attiyah von Beginn an das Tempo und fuhr souverän den 48. Etappensieg seiner Dakar-Karriere ein. Weniger gut lief es derweil für seinen Teamkollegen Sebastien Loeb. Der Franzose verpasste einen der vorgeschriebenen Wegpunkte und kassierte dafür eine 15-Minuten-Strafe.

In der Tageswertung ging der zweite Platz an Guerlain Chicherit (Overdrive-Toyota), der dritte Platz an Juan Cruz Yacopini, der ebenfalls für Overdrive-Toyota fährt. Auch die im Gesamtklassement der Rallye weiterhin führenden Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk kommen aus dem Overdrive-Lager. Sie belegten auf der Mittwochsetappe den vierten Platz.

Hinter den Top 3 im Gesamtklassement - Al-Rajhi, Al-Attiyah, Sainz - hat sich Mattias Ekström (Audi) auf die vierte Position verbessert. Dakar-Rekordsieger Stephane Peterhansel, der ebenfalls für Audi fährt, rangiert kurz vor Halbzeit der Rallye an sechster Stelle. Derweil ist Sebastien Loeb mit seiner Strafe vom sechsten auf den neunten Rang abgerutscht. Ihm fehlen schon fast 45 Minuten auf die Spitze.

So geht es nun in die Marathonetappe über zwei Tage im "Empty Quarter". Es handelt sich um eine Schleife rund um Shubaytah, die am Donnerstagmorgen in Angriff genommen und am Freitagabend abgeschlossen wird.

Die Übernachtung von Donnerstag auf Freitag erfolgt in einem der Biwaks, die provisorisch errichtet wurden. Ausschlaggebend dafür, welches das Übernachtungsbiwak wird, ist für jeden Teilnehmer die bis Donnerstag 16:00 Uhr geschaffte Teildistanz der zweitägigen Etappe.

Ergebnis der 5. Etappe (Top 10):

01. Al-Attiyah/Baumel (Prodrive) - 1:37:25 Stunden

02. Chicherit/Winocq (Toyota) +1:51 Minuten

03. Yacopini/Oliveras Carreras (Toyota) +1:58

04. Al-Rajhi/Gottschalk (Toyota) +2:00

05. Quintero/Zenz (Toyota) +2:52

06. de Mevius/Panseri (Toyota) +3:08

07. de Villiers/Murphy (Toyota) +4:20

08. Ekström/Bergkvist (Audi) +5:16

09. Prokop/Chytka (Ford) +5:41

10. Zala/Fiuza (Mini) +6:15

Gesamtwertung nach 5 von 12 Etappen (Top 10):

01. Al-Rajhi/Gottschalk (Toyota) - 17:24:04 Stunden

02. Al-Attiyah/Baumel (Prodrive) +9:03 Minuten

03. Sainz/Cruz (Audi) +11:31

04. Ekström/Bergkvist (Audi) +22:58

05. Serradori/Minaudier (Century) +31:00

06. Peterhansel/Boulanger (Audi) +34:12

07. Zala/Fiuza (Mini) +37:07

08. de Mevius/Panseri (Toyota) +41:51

09. Loeb/Lurquin (Prodrive) +43:03

10. Moraes/Monleon (Toyota) +54:47

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.