Rallye Dakar 2024: All-Star-Team mit Nasser Al-Attiyah und Sebastien Loeb

Prodrive bringt bei der Rallye Dakar 2024 ein echtes All-Star-Team an den Start. Der fünfmalige Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah wechselt von Toyota zum britischen Rennstall und wird Teamkollege des neunmaligen Rallye-Weltmeisters Sebastien Loeb. Damit werden der diesjährige Sieger und der Zweitplatzierte ein Team bilden.

Al-Attiyah und sein Beifahrer Mathieu Baumel werden in den Farben von Sponsor Red Bull und unter der Bewerbung von Nasser Racing mit dem Prodrive Hunter T1+ nicht nur bei der Rallye Dakar an den Start gehen, sondern auch in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft, in der sich der Katari 2023 zum zweiten Mal den Titel sicherte.

"Es ist ein ganz besonderes Gefühl, zu Prodrive zu kommen, denn ich habe in den vergangenen drei Jahren gesehen, wie hart das Team gearbeitet hat, um mit dem Hunter dorthin zu kommen, wo es heute steht", sagt Al-Attiayh.

"Im Laufe der Jahre habe ich mit drei verschiedenen Herstellern im Rallye-Raid gewonnen, aber mit einem vierten Auto zu siegen, ist ein großes Ziel für uns. Wir freuen uns darauf", so Al-Attiyah weiter.

"Dass Nasser und Mathieu, die amtierenden Rallye-Raid-Weltmeister, für die Saison 2024 im Prodrive Hunter zu uns stoßen, ist eine großartige Nachricht", sagt Prodrive-Chef David Richards. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den beiden. Nassers Erfolge sprechen für sich und mit so vielen Titeln auf seinem Konto bin ich mir sicher, dass die beiden im Hunter eine starke Leistung zeigen werden".

Seinen ersten Einsatz für Prodrive im Hunter T1+ wird Al-Attiyah bereits an diesem Wochenende bei der Baja Portalegre 500 in Portugal absolvieren. Im November steht dann die Dubai International Baja auf dem Programm.

Die 46. Ausgabe der Rallye Dakar findet vom 5. bis 19. Januar 2024 in Saudi-Arabien statt und führt über insgesamt zwölf Etappen.

Mit Bildmaterial von Prodrive.