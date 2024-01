Rallye Dakar 2024: Bühler scheidet durch Sturz aus, Quintanilla gewinnt Etappe 3

Honda-Fahrer Pablo Quintanilla gewinnt die dritte Etappe der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien, während Ross Branch mit seiner Hero die Gesamtführung verteidigt. Die Top 4 schieben sich in der Gesamtwertung zusammen. Kevin Benavides (KTM) meldet sich mit Tagesrang drei, aber im Gesamtklassement fehlen dem Titelverteidiger schon 21 Minuten.

Mit insgesamt 733 Kilometern war die dritte Etappe einer der längsten bei der diesjährigen Ausgabe. Auf dem Weg weiter in östlicher Richtung von Ad-Dawadimi nach Al-Salamiya gab es Verbindungsstrecken von 295 Kilometern und eine gewertete Speziale über 438 Kilometer.

Der Boden war geprägt von steinigen Wadis mit ausgewaschenen Löchern. Zwischen Felsformationen gab es auch schnelle, sandige Abschnitte und einige Dünen. Ab Kilometer 175 warteten enge, steinige Canyons, wo man auf Reifenschäden aufpassen musste.

Es war der erste Teil einer Marathonetappe. Für die RallyGP-Fahrer der Motorräder bedeutete das, dass sie auch den morgigen Tag mit dem gleichen Reifensatz durchfahren müssen. Vorsicht war trotz der Schwierigkeiten angesagt.

Als letzter Fahrer der Topklasse stand Mason Klein an der Startlinie. Gestern ist eine Ölleitung an seiner Kove gebrochen, wodurch Klein zwei Stunden verloren hatte. Nach der Speziale gab es auch noch einen Motorschaden. Klein entschied sich zum Motorwechsel (inklusive Zeitstrafe).

Schon nach elf Kilometern platzten die Hoffnungen auf einen dritten Gesamtsieg für Sam Sunderland. Er stand mit einem technischen Defekt an seiner GasGas. Reparaturversuche schlugen fehl. Nach drei Stunden warf der Brite das Handtuch und gab das Rennen auf.

Bei Kilometer 320 endete das Rennen für den einzigen Deutschen in der Topklasse RallyGP. Sebastian Bühler war von seiner Hero gestürzt. Er konnte sich bewegen, klagte aber über Schmerzen im unteren Rumpfbereich. Per Helikopter wurde Bühler in ein Krankenhaus gebracht.

So wie im Vorjahr endete die Rallye für Sam Sunderland früh Foto: GasGas

Honda-Fahrer Jose Ignacio Cornejo eröffnete die Speziale. Aber Klein, der als 27. losfuhr, begann eine Aufholjagd und führte bei den ersten Zwischenzeiten das Klassement an. An der Spitze des Feldes übernahmen Cornejo und sein Teamkollege Quintanilla die Navigation.

Dafür bekamen sie wieder Zeitboni gutgeschrieben. Bei Kilometer 135 übernahm Quintanilla die virtuelle Führung im Klassement. Klein verlor schließlich Zeit. Hinter Quintanilla sortierten sich in der Wertung Kevin Benavides (KTM) sowie das Hero-Duo Joan Barreda Bort und Branch ein.

Honda und Hero geben den Ton an

So wie am Vortag bestimmten Honda und Hero das Geschehen. Von der Pierer Mobility AG war nur ein Fahrer im Spitzenfeld dabei. Weiter hinten im Feld wurde Klein ab Kilometer 270 deutlich langsamer und cruiste nur noch. Es gab wieder ein technisches Problem an seiner Kove.

Bei Kilometer 310 führte weiter Quintanilla die Zwischenwertung vor dem Hero-Duo Barreda und Branch an. Es folgten die weiteren Honda-Fahrer Ricky Brabec und Adrien van Beveren. Es blieb bis zum Schluss spannend.

Pablo Quintanilla bescherte Honda den nächsten Tagessieg Foto: Honda

Nach etwas mehr als viereinhalb Stunden sicherte sich Quintanilla den siebten Etappensieg seiner Karriere. Damit zog er mit seinem chilenischen Landsmann Cornejo gleich, der heute inklusive Zeitboni den siebten Platz belegte.

Mit 1:38 Minuten Rückstand wurde Barreda Zweiter. Titelverteidiger Kevin Benavides fuhr mit seiner KTM als Dritter in die Spitzenphalanx von Honda und Hero hinein. Die Top 5 komplettierten Brabec und Branch.

KTM hat bereits Rückstand

In der Gesamtwertung verteidigte Branch die Führung vor Cornejo und Brabec. Sie befinden sich innerhalb von zehn Minuten. Quintanilla reduzierte seinen Rückstand auf elf Minuten. Auf den ersten vier Plätzen gab es keine Veränderungen.

Kevin Benavides hat als Sechster bereits 21 Minuten Rückstand. Daniel Sanders (GasGas) folgt im Gesamtklassement als Siebter. Toby Price (KTM) verlor alleine am heutigen Tag 26 Minuten, wodurch der Australier in der Gesamtwertung fast schon 42 Minuten Rückstand hat.

Ross Branch verteidigte einen weiteren Tag die Gesamtführung Foto: Hero

Aber Price und Skyler Howes (Honda) werden noch Zeitgutschriften erhalten, weil sie bei Bühlers Unfall angehalten und Erste Hilfe geleistet haben. Damit sollte Howes im Tagesergebnis Sechster werden und Price Zehnter, wodurch sich auch der Rückstand im Gesamtergebnis reduzieren wird.

Als die Fahrer das provisorische Biwak in Al-Salamiya erreichten, blieben zwei Stunden Zeit für die Wartung der Motorräder. Anschließend mussten sie im abgesperrten Parc ferme abgestellt werden. Die Fahrer sind am Abend unter sich und übernachten in Zelten.

Der zweite Teil der Marathonetappe führt am Dienstag über 631 Kilometer weiter nach Hofuf. Es steht eine gewertete Speziale über 299 Kilometer auf dem Programm. Der zweite Teil ist etwas einfacher. Trotzdem wird sich zeigen, wer sein Material am besten geschont hat.

[Update: Im Anschluss an die Etappe wurden einige Strafen ausgesprochen, auch gegen Quintanilla. Hier geht es zum neuen Ergebnis.]

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

01. Pablo Quintanilla (Honda) - 4:37:42 Stunden

02. Joan Barreda Bort (Hero) +1:38 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +1:46

04. Ricky Brabec (Honda) +1:57

05. Ross Branch (Hero) +4:04

06. Adrien van Beveren (Honda) +4:37

07. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +5:20

08. Stefan Svitko (KTM) +6:50

09. Martin Michek (KTM) +9:18

10. Romain Dumontier (Husqvarna) +9:22

Gesamtwertung nach 3 von 12 Etappen (Top 10):

01. Ross Branch (Hero) - 14:31:51 Stunden

02. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +4:11 Minuten

03. Ricky Brabec (Honda) +5:08

04. Pablo Quintanilla (Honda) +11:16

05. Adrien van Beveren (Honda) +21:16

06. Kevin Benavides (KTM) +21:32

07. Daniel Sanders (GasGas) +25:13

08. Joan Barreda Bort (Hero) +26:30

09. Luciano Benavides (Husqvarna) +28:00

10. Martin Michek (KTM) +28:12

Mit Bildmaterial von Hero.