Rallye Dakar 2024: Cornejo übernimmt mit Sieg in Etappe 4 die Gesamtführung

Honda kristallisiert sich in der ersten Woche der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien als stärkste Marke heraus. Mit Jose Ignacio Cornejo und Ricky Brabec eroberte das Honda-Team in der vierten Etappe die ersten beiden Plätze. Mit seinem zweiten Tagessieg verdrängte Cornejo auch Hero-Fahrer Ross Branch von der Spitze der Gesamtwertung.

Es war der zweite Teil der Marathonetappe. Die RallyeGP-Fahrer mussten heute mit dem gebrauchten Reifensatz von gestern weiterfahren. Von Al-Salamiya nach Hofuf ging es in östlicher Richtung 631 Kilometer weiter. Die gewertete Speziale betrug davon 299 Kilometer.

Die Route und das Terrain waren etwas einfacher als der Vortag. Generell war die Strecke etwas schneller, aber Rallye-Direktor David Castera hatte sich wieder einige schwierige Puzzle für die Navigation ausgesucht. Darauf lag der Schwerpunkt.

Am Dienstag feierte Kevin Benavides (KTM) seinen 35. Geburtstag. Als Sieger des Vortages durfte der Titelverteidiger die Etappe eröffnen. Der auf der Strecke führende Fahrer konnte heute bis zu 3:42 Minuten an Zeitgutschrift sammeln.

Nach technischen Problemen an den beiden Vortagen war auch Mason Klein mit seiner Kove wieder am Start. In der Gesamtwertung hat der US-Amerikaner rund neun Stunden verloren. Es sind nur noch Testkilometer mit dem relativ neuen Motorrad aus China.

Zunächst führte Branch bei der ersten Zwischenzeit, aber nach 82 Kilometern lag schon Cornejo vorne. An der Spitze des Feldes hatte Brabec zu Kevin Benavides aufgeschlossen. Somit sammelte auch Brabec Zeitboni.

Kevin Benavides feiert am Dienstag seinen 35. Geburtstag Foto: KTM

Auch bei der Marke von 188 Kilometern führte Cornejo das virtuelle Tagesklassement an. Branch verlor zusehends etwas Boden. Auch nach 233 Kilometern führte Cornejo die Wertung vor Brabec an, dessen Zeitboni nicht reichten, um seinen Teamkollegen zu überholen.

Nach fast drei Fahrstunden in der Speziale sicherte sich Cornejo seinen zweiten Tagessieg (nach Etappe 2) in diesem Jahr. Er hatte im Ziel knappe drei Minuten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Brabec. Kevin Benavides hielt die KTM-Flagge mit Rang drei hoch.

Branch wurde mit einem Rückstand von 4:26 Minuten Vierter. Als er im Ziel ankam, war sein Lenker verbogen. Dadurch verlor er die Führung in der Gesamtwertung. Cornejo setzte sich an die Spitze und hat nun 1:15 Minuten Vorsprung auf Branch.

"Ich bin zufrieden mit meinem Fahren und der Navigation", sagt Cornejo. "Ich bin eine Zeit lang mit Ross gefahren. Vielleicht ist er am Anfang in den Dünen steckengeblieben oder ist gestürzt, denn dann geriet er in Rückstand. Insgesamt denke ich, dass es ein solider Tag war."

Hero-Fahrer Ross Branch muss nach drei Tagen die Führung abgeben Foto: Hero

Brabec ist mit knapp fünf Minuten Rückstand Dritter. In der Gesamtwertung haben die Top 3 schon etwas Puffer. Kevin Benavides liegt als Vierter schon 20 Minuten zurück. Das Honda-Duo Adrien van Beveren und Pablo Quintanilla runden in der Gesamtwertung die Top 5 ab.

Schwierig verlief der Tag für zwei Australier. Kurz vor der 229 Kilometermarke stoppte Daniel Sanders (GasGas) für einige Minuten. Er ist im Gesamtergebnis nicht in den Top 10. Auch bei KTM-Fahrer Toby Price vergrößerte sich der Zeitverlust. Er ist mit 35 Minuten Rückstand Achter.

Am Mittwoch geht es weiter nach Shubaytah. Es gilt eine 526 Kilometer lange Verbindungsstrecke zu bewältigen. Die Speziale fällt mit 118 Kilometern relativ kurz aus. Allerdings geht es ins "Empty Quarter" in die große Sandwüste. Dünen soweit das Auge reicht sind zu bewältigen.

Ergebnis der 4. Etappe (Top 10):

01. Jose Ignacio Cornejo (Honda) - 2:51:11 Stunden

02. Ricky Brabec (Honda) +2:59 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +3:18

04. Ross Branch (Hero) +4:26

05. Adrien van Beveren (Honda) +5:25

06. Luciano Benavides (Husqvarna) +7:22

07. Joan Barreda Bort (Hero) +8:15

08. Rui Goncalves (Sherco) +9:51

09. Skyler Howes (Honda) +10:05

10. Romain Dumontier (Husvqarna) +11:54

Gesamtwertung nach 4 von 12 Etappen (Top 10):

01. Jose Ignacio Cornejo (Honda) - 17:27:13 Stunden

02. Ross Branch (Hero) +1:15 Minuten

03. Ricky Brabec (Honda) +4:56

04. Kevin Benavides (KTM) +20:39

05. Adrien van Beveren (Honda) +22:30

06. Luciano Benavides (Husvqarna) +31:11

07. Pablo Quintanilla (Honda) +31:44

08. Toby Price (KTM) +34:54

09. Martin Michek (KTM) +38:11

10. Romain Dumontier (Husqvarna) +38:44

Mit Bildmaterial von Honda.