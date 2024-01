Rallye Dakar 2024 im TV und Stream: Wo Highlights der Etappen gezeigt werden

Im Januar 2024 findet die Rallye Dakar zum 46. Mal statt. Zum fünften Mal ist Saudi-Arabien der Austragungsort dieses Marathonklassikers. Insgesamt müssen die Teilnehmer in zwei Wochen knappe 8.000 Kilometer zurücklegen. Es sind insgesamt zwölf Etappen geplant.

Am 5. Januar wird im Prolog rund um den Startort Al-'Ula die Reihenfolge für die erste Etappe festgelegt. Das richtige Rennen beginnt dann am 6. Januar. Die Härteprüfung findet am 11. und 12. Januar statt, wenn die sechste Etappe über zwei Tage erfolgt.

Am 13. Januar ist in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad der einzige Ruhetag geplant. Das Ziel erreichen die Teilnehmer am 19. Januar. In der Hafenstadt Yanbu am Roten Meer dürfen sich die Fahrer, die die Distanz gemeistert haben, feiern lassen.

Die malerischen Bilder aus der Wüste werden auch diesmal im Fernsehen im Free-TV zu sehen sein. Eurosport zeigt wie in den vergangenen Jahren Zusammenfassungen von jedem Tag. Diese werden jeweils rund eine Stunde dauern. Kommentator ist wieder Norbert Ockenga.

Los geht es mit dem ersten Magazin am 4. Januar um 23:30 Uhr. Zu dieser Uhrzeit sind auch an den weiteren Tagen die Sendungen geplant. Am 14. Januar ist die Sendung bereits für 23:00 Uhr geplant. Am 15. Januar rückt das Magazin bereits auf 21:00 Uhr nach vor.

Am 16., 17. und 18. Januar ist die Ausstrahlungszeit ab Mitternacht. Die letzte Etappe am 19. Januar ist dann wieder um 23:30 Uhr. Eine Alternative ist die Streaming-Plattform discovery+. Dort sind die Eurosport-Inhalte auch on demand abrufbar. Ein Monatsabo kostet 3,99 Euro.

Auf Motorsport-Total.com gibt es ebenfalls die Highlights von jedem Tag online zu sehen. Es handelt sich dabei um Zusammenfassungen von rund zehn Minuten. Diese Clips sind nur in englischer Sprache verfügbar.

Außerdem kann die Rallye Dakar wie in den vergangenen Jahren beiverfolgt werden. Es werden wieder eigene Sendungen produziert, die im Rhythmus von jedem zweiten Tag unter diesem Link gestreamt werden können. Auch diese Magazine sind in englischer Sprache.

Mit Bildmaterial von X-raid.