Rallye Dakar 2024: Mattias Ekström im Prolog vor Seth Quintero Schnellster

Die 46. Ausgabe der Rallye Dakar und die fünfte in Saudi-Arabien hat am Freitag mit einem kurzen Prolog begonnen. Audi peilt beim dritten Start mit dem Elektroantrieb den ersten Podestplatz an. Mattias Ekström zeigte beim Prolog mit der Bestzeit den Speed des RS Q e-tron.

Der Prolog war ein kurzes Aufwärmen, um die Startreihenfolge für die erste Etappe festzulegen. Rund 130 Kilometer vom Biwak in Al-'Ula entfernt, gab es eine 27 Kilometer kurze Speziale auf Zeit. 70 Automobile standen an der Startlinie.

Im Gegensatz zu den Motorrädern, die in umgekehrter Reihenfolge starteten, begannen die Topfavoriten den Prolog. Sie waren direkt nach den Spitzenfahrern der Motorräder auf der Strecke. Das Terrain war anspruchsvoll, denn es ging rund um größere Felsen und über sandigen Boden.

Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah rollte nach seinem Wechsel von Toyota zu Prodrive als Erster über die Startrampe und markierte als erster Fahrer im Ziel Bestzeit. Aber lange hielt die Marke des Sportstars aus Katar, der auch an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen will, nicht.

Audi-Pilot Mattias Ekström meisterte den kurzen Auftakt mit 16:30 Minuten als Schnellster. Seth Quintero, der nach seinem Wechsel von der T3-Klasse erstmals in der Topklasse fährt und bei Toyota den Platz von Al-Attiyah übernommen hat, zeigte sofort sein Talent.

Der US-Amerikaner reihte sich als Zweiter ein. Rallye-Rekordweltmeister Sebastien Loeb (Prodrive) fuhr die drittschnellste Zeit. Dahinter folgten die Baumgart-Brüder Marcos und Cristian Die beiden Brasilianer fahren je einen Prodrive Hunter im X-Rally-Team.

Der Pole Krzysztof Holowczyc, der seine erste Dakar seit 2015 bestreitet, belegte mit dem T1+ Boliden von X-raid, dem Mini JCW Plus, den sechsten Platz. Rekordsieger Stephane Peterhansel nimmt mit dem Audi seine bereits 35. Dakar in Angriff. Er begann mit Rang sieben.

Seth Quintero hat den Toyota-Platz von Nasser Al-Attiyah übernommen Foto: Red Bull Contentpool

Lionel Baud bestreitet die Dakar mit seiner Tochter Lucie in einem Overdrive-Toyota. Sie fuhren sich mit Rang acht ins Rampenlicht. Neunter wurde der Tscheche Martin Prokop, der mit einem privat aufgebauten Ford Raptor ins Rennen geht.

Brian Baragwanath aus Südafrika rundete mit dem neuen allradgetriebenen Century CR7-T die Top 10 ab. Al-Attiyah belegte in der Prolog-Wertung Rang zwölf. Carlos Sainz im dritten Audi landete mit 2:18 Minuten Rückstand auf Platz 48. Damit haben die beiden Routiniers eine optimale Ausgangslage für Etappe 1.

Denn es gibt einen neuen Ablauf: Für die Autos und Trucks zählen die Prolog-Zeiten (im Gegensatz zu den Motorrädern) nicht für die Gesamtwertung. Trotzdem waren die Zeiten wichtig, denn die Top 10 dürfen am Abend auf der Bühne im Biwak in Al-'Ula die Startposition für Etappe 1 wählen.

Der Schnellste sucht sich als letzter Fahrer seine Position aus und kann sich für die vermeintlich beste Ausgangslage (Platz zehn) entscheiden. Im Gegensatz zu den Motorrädern gibt es bei den Autos keine Zeitboni für Fahrer, die eine Strecke eröffnen. Demnach ist das in der Regel ein Nachteil. Hintere Starter sind im Vorteil.

Am Samstag steht die erste richtige Etappe auf dem Programm. Auf dem Weg von Al-'Ula Richtung Al-Henakiyah müssen insgesamt 532 Kilometer zurückgelegt werden. Die gewertete Speziale beträgt bereits 405 Kilometer.

Ergebnis des Prologs (Top 10):

01. Ekström/Bergkvist (Audi RS Q e-tron) - 16:30 Minuten

02. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +0:23 Minuten

03. Loeb/Lurquin (Prodrive-Hunter) +0:38

04. Baumgart/Cincea (X-Rally-Hunter) +0:38

05. Baumgart/Andreotti (X-Rally-Hunter) +0:44

06. Holowczyc/Kurzeja (X-raid Mini JCW Plus) +0:44

07. Peterhansel/Boulanger (Audi RS Q e-tron) +0:45

08. Baud/Baud (Overdrive-Toyota Hilux) +0:47

09. Prokop/Chytka (MP-Sports-Ford Raptor) +0:49

10. Baragwanath/Cremer (Century CR7-T) +0:55

