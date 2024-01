Rallye Dakar 2024: Ricky Brabec übernimmt in Etappe 6 die Führung

Honda-Fahrer Adrien van Beveren meisterte die sechste Etappe der Rallye Dakar 2024, die in Saudi-Arabien über zwei Tage führte, am besten und sicherte sich den vierten Tagessieg seiner Karriere. KTM-Routinier Toby Price zeigte mit Platz zwei eine starke Etappe. In der Gesamtwertung setzte sich Ricky Brabec (Honda) knapp vor Ross Branch (Hero) an die Spitze.

Für die Motorräder begann die neue 48-Stunden-Etappe am Donnerstag um 08:00 Uhr Ortszeit. Sie reihten sich hintereinander auf der rechten Seite vor der Startlinie auf, die Autos standen links. Beide Klassen fuhren eine unterschiedliche Route durch das "Empty Quarter".

Die Speziale der Motorräder betrug insgesamt 626 Kilometer und war somit um 77 Kilometer länger als jene der Automobile. Um 16:00 Uhr Ortszeit wurde das Rennen eingefroren. Die Motorräder waren am ersten Tag bis zu acht Stunden unterwegs.

Die RallyGP-Klasse startete aber in umgekehrter Reihenfolge. Pablo Quintanilla, der mit seiner Honda die fünfte Etappe gewonnen hatte, startete als 17. Direkt dahinter gab als 18. der Österreicher Tobias Ebster mit seiner KTM Gas.

Aufgrund der Länge der Strecke riskierten die Topfahrer nicht alles. Quintanilla strandete bei Kilometer 184 ohne Benzin. Spritmanagement war ein Thema. Die restlichen Fahrer kamen weitestgehend problemlos durch die unendlichen Weiten der Sanddünen.

Die meisten Topfahrer erreichten auch das provisorische Biwak F bei Kilometer 513. Nur Quintanilla war nach seinem Missgeschick nur bis Biwak D (Kilometer 424) gekommen. Am Freitag wurde die restliche Strecke zum großen Biwak in Shubaytah zurückgelegt.

Hero erlebte den nächsten Rückschlag. Bei Kilometer 529 blieb Joan Barreda Bort stehen. Wegen eines technischen Problems musste der Spanier das Handtuch werfen. Da auch schon Joaquim Rodrigues und Sebastian Bühler ausgeschieden sind, hat Hero nur noch Branch im Rennen.

Bei van Beveren lief alles am Schnürchen. Nach insgesamt knapp acht Stunden Fahrzeit sicherte sich der Franzose den Etappensieg. Vier Minuten dahinter folgte Price als Zweiter. Brabec brachte seine Honda als Dritter ins Ziel.

Die weiteren Plätze gingen an Daniel Sanders (GasGas) und Branch. Jose Ignacio Cornejo (Honda) und Kevin Benavides (KTM) büßten auf der langen Etappe rund 16 Minuten ein. Das Gesamtklassement änderte sich erneut, aber es bleibt spannend.

Brabec, der Gesamtsieger von 2020, hat erstmals in diesem Jahr die Spitze übernommen. Aber der Vorsprung des US-Amerikaners auf Branch beträgt weniger als eine Minute. Das Honda-Duo Cornejo und van Beveren liegt mit weniger als zehn Minuten Rückstand auch in Schlagdistanz.

Adrien van Beveren hat den vierten Etappensieg seiner Karriere erobert Foto: Honda

"Ich bin bereit für die zweite Woche", demonstriert Brabec breite Brust. "Meine Finger sind von den vergangenen beiden Tagen in bisschen wund von der Kupplung, aber insgesamt hat es Spaß gemacht. Ich habe es genossen."

"Ich weiß, dass einige der anderen Jungs sagen, es sei zu viel. Aber hey, es ist die Dakar! Es ist nicht einfach. Ich freue mich auf den Ruhetag. Ich bin wirklich zufrieden mit meiner ersten Woche. Ziel Nummer 1 war es, den Ruhetag zu erreichen. Und Ziel Nummer 2 ist es, ins Ziel zu kommen.

Auf den Plätzen fünf bis acht folgen in der Gesamtwertung die Fahrer der Pierer Mobility AG: Price, Kevin Benavides, Sanders und Luciano Benavides. Price fehlen allerdings schon 27 Minuten auf die Spitze.

In der "Malle Moto"-Wertung (Original by Motul) sicherte sich Ebster den zweiten Platz. Er führt diese Gesamtwertung souverän an. Im Gesamtergebnis ist der Österreicher 21.

Nachdem die Fahrer Shubaytah erreicht hatten, ging es mit dem Flugzeug nach Riad. Die Motorräder werden vom Veranstalter nachgebracht. Am Samstag steht in Saudi-Arabiens Hauptstadt der einzige Ruhetag der Rallye auf dem Programm.

Ergebnis der 6. Etappe (Top 10):

01. Adrien van Beveren (Honda) - 7:57:29 Stunden

02. Toby Price (KTM) +4:13

03. Ricky Brabec (Honda) +5:02

04. Daniel Sanders (GasGas) +6:55

05. Ross Branch (Hero) +9:40

06. Luciano Benavides (Husqvarna) +10:39

07. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +15:49

08. Kevin Benavides (Honda) +16:05

09. Stefan Svitko (KTM) +21:19

10. Jeanloup Lepan (KTM) +26:24

Gesamtwertung nach 6 von 12 Etappen (Top 10):

01. Ricky Brabec (Honda) - 27:11:21 Stunden

02. Ross Branch (Hero) +0:51 Minuten

03. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +8:14

04. Adrien van Beveren (Honda) +9:21

05. Toby Price (KTM) +27:00

06. Kevin Benavides (KTM) +28:33

07. Daniel Sanders (GasGas) +35:50

08. Luciano Benavides (Husqvarna) +47:26

09. Stefan Svitko (KTM) +1:07:42 Stunden

10. Jeanloup Lepan (KTM) +1:31:42 Stunden

Mit Bildmaterial von Honda.