Rallye Dakar 2024: Ross Branch gewinnt Etappe 1 nach Zeitgutschrift

Hero-Pilot Ross Branch ist der Sieger der ersten Etappe in der Motorrad-Wertung bei der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien. Der Fahrer aus Botswana sah das Ziel der Tagesetappe zwar nicht als Erster, bekam aber nachträglich eine Zeitgutschrift, weil er einem gestürzten Mitbewerber - Honda-Pilot Tosha Schareina - Erste Hilfe leistete.

Nach dem Prolog hatte sich Mason Klein (Kove) für Startposition 1 entschieden, während die meisten Mitfavoriten Plätze knapp hinter den Top 10 gewählt hatten. Etappe 1 führte 541 Kilometer von Al-'Ula nach Al-Henakiyah, das sich rund 100 Kilometer östlich von Medina befindet.

Die Navigation war von Beginn an schwierig. Es ging durch ein Terrain, das die Dakar in Saudi-Arabien bisher noch nie gefahren ist. Die Teilnehmer mussten sich auch ihren Weg zwischen etlichen erloschenen Vulkankratern suchen.

Der gewertete Abschnitt umfasste 414 Kilometer. Schon nach 82 Kilometern musste das Hero-Team einen herben Rückschlag hinnehmen. Joaquim Rodrigues war gestürzt. Seine Teamkollegen Sebastian Bühler und Joan Barreda Bort hielten an, um Erste Hilfe zu leisten.

Als der Helikopter mit den Ärzten zur Stelle war, war Rodrigues bei Bewusstsein. Laut ersten Informationen könnte sich der Portugiese etwas gebrochen haben. Er wurde per Helikopter nach Al-'Ula ins Krankenhaus geflogen. Seine Rallye ist damit vorbei.

Bühler und Barreda werden nach der Etappe die Zeit für ihre Erste-Hilfe-Leistung gutgeschrieben bekommen. Nach 225 Kilometern führte Branch die virtuelle Zwischenwertung vor Pablo Quintanilla (Honda) an.

Klein eröffnete weiterhin die Strecke und konnte bis zu diesem Checkpunkt schon einen Zeitbonus von 3:37 Minuten sammeln. Damit war Klein in der virtuellen Zwischenwertung Dritter. Nur wenig später, ungefähr bei Kilometer 240, stürzte Schreina.

Branch und Quintanilla hielten an, um Schareina, der den Prolog gewonnen hat, zu helfen. Laut ersten Informationen hat sich Schareina das linke Handgelenk gebrochen. Er musste die Rallye aufgeben.

Spätere Starter waren bei der schwierigen Navigation im Vorteil, weil sie sich an den Spuren orientieren konnten. Bei Kilometer 281 führte Rally2-Fahrer Michael Docherty, der mit seiner privaten KTM vom BAS-Team als 40. in den Tag gestartet war, das Zwischenergebnis an.

Aber auch Docherty stürzte und hat sich nach ersten Informationen die Hüfte geprellt. Quintanilla hatte ebenfalls einen Sturz, konnte aber weiterfahren. Nachdem alle 414 Kilometer der Tagesetappe bewältigt waren, hatte Ricky Brabec (Honda) die Nase vorn.

Der Tagessieg aber ging an Branch, und zwar aufgrund der Zeitgutschrift für die Hilfe nach dem Schareina-Sturz. In der Tageswertung schloss Branch mit knapp elf Minuten Vorsprung auf Brabec. Dritter wurde Klein, der als Erster in den Tag gestartet war.

Die zweite Etappe am Sonntag führt von Al-Henakiyah über 662 Kilometer in östlicher Richtung weiter nach Ad-Dawadimi. Es gibt eine lange Verbindungsstrecke, gefolgt von einer 470 Kilometer langen Speziale. Es warten die ersten Dünengürtel.

Ergebnis der 1. Etappe (Top 10):

01. Ross Branch (Hero) - 4:56:01 Stunden

02. Ricky Brabec (Honda) +10:54 Minuten

03. Mason Klein (Kove) +11:19

04. Bradley Cox (KTM) +12:54

05. Jose Cornejo Florimo (Honda) +13:43

06. Roman Dumontier (Husqvarna) +14:06

07. Lorenzo Santolino (Sherco) +14:11

08. Kevin Benavides (KTM) +15:37

09. Daniel Sanders (GasGas) +16:54

10. Martin Michek (KTM) +17:12

Gesamtwertung nach der 1. von 12 Etappen (Top 10):

01. Ross Branch (Hero) - 5:13:55 Stunden

02. Ricky Brabec (Honda) +11:54 Minuten

03. Mason Klein (Kove) +11:58

04. Jose Cornejo Florimo (Honda) +14:48

05. Bradley Cox (KTM) +14:53

06. Lorenzo Santolino (Sherco) +15:08

07. Roman Dumontier (Husqvarna) +15:55

08. Kevin Benavides (KTM) +16:14

09. Daniel Sanders (GasGas) +16:47

10. Martin Michek (KTM) +18:04

Mit Bildmaterial von A.S.O..