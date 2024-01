Rallye Dakar 2024: Tagessieg für Quintanilla, Gesamtführung für Branch

Bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien sind fünf von zwölf Etappen absolviert. Am Mittwoch ging es für die Teilnehmer von Hofuf nach Shubaytah im "Empty Quarter", der riesigen Sandwüste im südlichen Teil des Landes.

In der Motorrad-Wertung ging der Tagessieg an Pablo Quintanilla (Honda), während Ross Branch (Hero) mit der sechstschnellsten Zeit die Führung im Gesamtklassement zurückerobert hat. Der als Gesamtführender losgefahrene Jose Ignacio Cornejo (Honda) verpasste die Top 10 der Tageswertung und ist im Gesamtklassement der Rallye auf den zweiten Rang zurückgefallen.

FOTOS: Rallye Dakar 2024

Zu Beginn der Mittwochsetappe führte zunächst Bruno Santos (Husqvarna) das Feld an. In den Dünen aber schlug Quintanilla nach zuvor zwei schwierigen Tagen zurück. Der Chilene errang den Tagessieg. Für Honda ist es der dritte bei der laufenden Dakar-Rallye.

Quintanillas Honda-Teamkollege Adrien van Beveren schloss mit 37 Sekunden Rückstand als Zweiter ab. Toby Price (KTM) kam als Drittschnellster ins Etappenziel in Shubayatah. Tobias Ebster (KTM) beendete den Tag als Zehntschnellster ebenfalls in den Top 10.

Indes verzeichnete Joan Barreda Bort (Hero) im "Empty Quarter" einen Sturz. Der Spanier erreichte das Etappenziel mit mehr als zehn Minuten Rückstand und musste im Biwak medizinisch versorgt werden.

Laut Informationen des Teams war Barreda nach einem missglückten Sprung in den Dünen mit seinem Körper auf dem Lenker seines Motorrads aufgeschlagen und klagte über Schmerzen unter anderem im Brustbereich.

Als nächstes steht für die Dakar-Teilnehmer die erstmals ausgetragene 48-Stunden-Etappe auf dem Programm. Am Donnerstag und Freitag wird das "Empty Quarter" in einer langen Schleife durchquert, wobei es kein einheitliches Biwak zur Übernachtung aller Teilnehmer gibt.

Es wurden mehrere provisorische Biwaks errichtet. In welchem übernachtet wird, das hängt davon ab, wie weit der jeweilige Teilnehmer bis Donnerstagnachmittag 16:00 Uhr gekommen ist. Von dort geht es am nächsten Morgen weiter. Das Ziel der Marathonetappe über zwei Tage ist am Freitagabend wieder Shubaytah.

Ergebnis der 5. Etappe (Top 10):

01. Pablo Quintanilla (Honda) - 1:32:53 Stunden

02. Adrien van Beveren (Honda) +0:37 Minuten

03. Toby Price (KTM) +1:39

04. Daniel Sanders (GasGas) +2:58

05. Mason Klien (Kove) +3:01

06. Ross Branch (Hero) +3:42

07. Ricky Brabec (Honda) +3:48

08. Stefan Svitko (KTM) +4:10

09. Luciano Benavides (Husqvarna) +4:22

10. Tobias Ebster (KTM) +4:33

Gesamtwertung nach 5 von 12 Etappen (Top 10):

01. Ross Branch (Hero) - 19:05:03 Stunden

02. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +1:14 Minuten

03. Ricky Brabec (Honda) +3:47

04. Adrien van Beveren (Honda) +18:10

05. Kevin Benavides (KTM) +21:17

06. Pablo Quintanilla (Honda) +26:47

07. Toby Price (KTM) +31:36

08. Daniel Sanders (GasGas) +37:44

09. Romain Dumontier (Husqvarna) +38:52

10. Martin Michek (KTM) +39:52

Mit Bildmaterial von Honda.