Rallye-Dakar-Neuling Tobias Ebster fährt in "Malle Moto"-Klasse von Sieg zu Sieg

Tobias Ebster ist bei seiner ersten Teilnahme bei der Rallye Dakar ein starker Einstand gelungen. Der Österreicher geht in Saudi-Arabien in der "Malle Moto"-Klasse (Original by Motul) an den Start. In dieser Kategorie sind die Motorradfahrer komplett auf sich alleine gestellt und sind nicht in einer Teamstruktur eingebettet.

Den kurzen Prolog beendete Ebster mit seiner KTM an der ersten Stelle. Dann gab der Zillertaler in der ersten langen Etappe Gas und eroberte mit über einer Viertelstunde Vorsprung den Sieg in seiner Klasse. In der zweiten Etappe knüpfte Ebster mit einem weiteren Klassensieg daran an.

"Heute Vormittag bin ich echt stark gefahren. Ich habe fünf, sechs Fahrer eingeholt und habe richtig gut navigiert", berichtet Ebster nach Etappe 2 im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Aber ich habe gewusst, dass es zu viel Risiko wäre, wenn ich dieses Tempo weiterfahren würde."

"Wenn ich stürze, muss ich am Bike alles selbst reparieren. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich vom Gas runtergehe. Ich wurde 29. gesamt und in meiner Klasse Erster. Ich habe meine Führung ausgebaut. Was will man mehr?"

Nach den ersten beiden Etappen hat Ebster in der "Malle Moto"-Gesamtwertung schon 20 Minuten Vorsprung. Hat er als Rookie erwartet, dass er an seinen ersten Dakar-Tagen so eine Leistung zeigen wird können? "Eigentlich schon", demonstriert der 26-Jährige Selbstvertrauen.

"Vom Fahren weiß ich, dass ich ganz vorne mitfahren kann. Ich muss aber etwas zurückschrauben, weil ich beim Motorrad alles selber machen muss. Die Topfahrer können voll reingehen. Wenn sie ankommen, wird ihr Motorrad gemacht und sie haben Physio."

"Das habe ich alles nicht." Denn wenn die "Malle Moto"-Fahrer nach einer langen Etappe ins Biwak zurückkehren, müssen sie alle Arbeiten beim Motorrad selbst durchführen. Vom Veranstalter wird eine Kiste mit Werkszeug ins jeweils nächste Biwak gebracht.

Geschlafen wird im Zelt. "Ich möchte das professionell machen und finde, das ist der beste Einstieg", sagt Ebster, warum er die schwierigste Klasse für die Dakar-Premiere gewählt hat. "Natürlich spare ich mir auch 30.000 Euro an Servicekosten."

In der "Malle Moto"-Klasse müssen die Fahrer ihre Motorräder selbst reparieren Foto: smg/Dirnbeck

"Aber auch die RallyGP-Fahrer müssen etwas selbst reparieren, wenn draußen etwas passiert. Viele können das zum Beispiel gar nicht. Deshalb finde ich, dass es ein guter Einstieg ist, weil es die härteste Klasse ist. Das sagen auch die GP-Fahrer."

"Natürlich muss ich jeden Tag das Zelt selbst aufbauen. Aber ich bin in den Bergen daheim und wandere gerne. Da schläft man auch ab und zu auf dem Berg im Zelt und macht das freiwillig." Ebster hat im Motorsport mit Motocross-Rennen in Österreich begonnen.

Zum Rallye-Sport ist er auf Empfehlung seines Onkels gekommen - ein gewisser Heinz Kinigadner. "Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Tunesien kommen will, um in der Wüste zu fahren. Das war 2019." Die Corona-Pandemie hat die Rallye-Pläne dann etwas verzögert.

"Ich bin vor zweieinhalb Jahren überhaupt erst meine erste Rallye gefahren. Und jetzt bei der Dakar zu sein, ist schon atemberaubend", sagt Ebster über den rasanten Werdegang. "Ich investiere alles dafür! Ich habe meinen Job gekündigt, meine Familie unterstützt mich."

"Mein Vater hat zwei Jobs und ich liefere nebenbei Pizza aus, um alles hier zu finanzieren. Es gibt keinen Plan B. Deshalb bin ich hier. Es ist auf jeden Fall das härteste Rennen der Welt. So heißt es nicht umsonst."

Rasanter Aufstieg und ambitionierte Ziele

Entscheidend ist Ebsters Sieg beim Baja Weltcupfinale in Dubai im Dezember 2022 gewesen. Mit der Siegerprämie konnte er seinen Start bei der Abu Dhabi Desert Challenge 2023 finanzieren. Dort gab es ein "Road to Dakar"-Programm für den besten Neueinsteiger.

"Am vorletzten Tag war ich Zweiter, drei Minuten hinter einem Franzosen. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und hab noch einmal ordentlich Gas gegeben. Das war dann sozusagen das goldene Ticket für die Dakar."

Ebster gewann bei der ADDC die Rally2-Wertung und musste somit für die Rallye Dakar kein Startgeld bezahlen. Beinahe hätte es aber nicht mit einem Start geklappt. Im Oktober verletzte er sich bei der Marokko-Rallye an der Schulter und musste operiert werden.

Der Zillertaler will sich bei der Rallye Dakar ins Rampenlicht fahren Foto: Red Bull Contentpool

Anfang November brach sich Ebster bei einem unglücklich Sturz zu Fuß das linke Kahnbein und musste wieder operiert werden. Aktuell bereitet ihm die Schulter beim Fahren keine Probleme mehr. Gegen die Schmerzen im Kahnbein helfen Schmerzmittel.

Derzeit ist der aus Fügen in Tirol stammende Rennfahrer ein Privatier. Für die Zukunft hat er langfristige und große Ambitionen. Ein Platz im KTM-Werksteam wäre ein großer Traum. "Natürlich, auf jeden Fall", lacht der 26-Jährige.

"Bei der Desert Challenge habe ich alle bei KTM kennengelernt und wir verstehen uns wirklich gut. Das war ganz witzig. Ich musste mir selbst die Reifen präparieren. Die ganzen Werksfahrer haben gemeint, ich bin der Mechaniker."

"Dann bin ich bei der Desert Challenge mitgefahren und war direkt schneller als Skyler Howes. Dann habe ich eine Sprachnachricht von KTM bekommen, wer ich eigentlich bin: 'Wir wissen, dass du Motocross fährst, aber du bist als No Name gleich vorm Skyler' Das war schon cool!"

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.