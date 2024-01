Trucks bei der Rallye Dakar: Teams der Niederlande und Tschechien Favoriten

Die Truck-Kategorie entwickelte sich im Vorjahr in Saudi-Arabien zu einem spannenden Rennen. Noch nie zuvor konnten acht verschiedene Teams bei einer Rallye Dakar Etappensiege feiern. Die Gesamtführung wechselte viermal. Schließlich eroberte der Niederländer Janus van Kasteren mit einem Iveco Powerstar seinen ersten Gesamtsieg.

Als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verzichtete das erfolgreiche Kamaz-Team im Vorjahr auf die Teilnahme. Kamaz wird auch 2024 in Saudi-Arabien nicht am Start stehen. Es ist der erfolgreichste Rennstall in der LKW-Wertung.

Somit lautet das Duell um den Gesamtsieg wieder Niederlande gegen Tschechien. Beide Nationen haben mehrere heiße Eisen im Feuer. Van Kasteren tritt wieder mit seinem Iveco des Teams de Rooy an. Seine Beifahrer sind erneut Darek Rodewald und Marcel Snijders.

Ein Star der Zukunft ist Mitchel van den Brink. Der Niederländer steuert mit seinem Landsmann Jarno van den Pol und dem Spanier Moises Torrallardona einen Iveco vom Eurol-Team. Im Vorjahr sorgte Mitchel van den Brink im Alter von 20 Jahren für den jüngsten Truck-Etappensieger.

In der Gesamtwertung belegte er hinter seinem Teamkollegen und Vater Martin van den Brink den vierten Platz. Nur Martin Macik konnte ein komplettes niederländisches Podium verhindern. Der Tscheche fuhr seinen Iveco des Teams MM-Technology auf den zweiten Platz.

Macik teilt sich die Kabine des Powerstar mit seinen Landsleuten Frantisek Tomasek und David Svanda. Auch die tschechischen Fans können mit mehreren Besatzungen auf Topergebnisse hoffen. Ein weiterer Kandidat ist Ales Loprais, der im Vorjahr in Führung liegend nach einem tödlichen Unfall mit einem Zuschauer aufgegeben hat.

Loprais steuert einen Praga des Instaforex-Teams. Seine Kollegen sind Jaroslav Valtr jun. und Jiri Stross. Seit 2007 hat Loprais, der Neffe des sechsmaligen Siegers Karel Loprais, elf Etappen gewonnen, aber noch nie einen Gesamtsieg.

Und dann gibt es noch das tschechische Buggyra-Team, das zwei Tatra einsetzt. Die Besatzungen sind Martin Soltys, Tomas Sikola, Petr Schweiner sowie Jaroslav Valtr, Rene Kilian, David Kilian. Beide waren im Vorjahr in den Top 10.

Insgesamt stehen 47 Trucks auf der Nennliste. Darunter ist ein Damenteam. Im vergangenen Jahr bestritt Anja van Loon ihre erste Dakar in der T3-Klasse für leichte Prototypen. Die Niederländerin ist Tochter von Fried van de Laar und Ehefrau von Erik van Loon.

Erstmals in der Geschichte der Dakar treten drei Damen in einem Truck an. Die Kolleginnen von van Loon sind Marije van Ettekoven und Floor Maten. Sie fahren einen Iveco Powerstar des Teams de Rooy.

Es gibt auch eine rein deutsche Besatzung. Michael Baumann, Philipp Beier und Sebastian Lindner steuern einen MAN von Q Motorsport.

Mit Bildmaterial von ASO.