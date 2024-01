Überblick: Die Sieger in allen Klassen bei der Rallye Dakar 2024

Die Rallye Dakar 2024 war ein harter Kampf. Die 46. Ausgabe bestand aus insgesamt zwölf Etappen, darunter eine neue Marathon-Etappe über 48 Stunden. In 14 Tagen legten die Teilnehmer insgesamt 7.891 Kilometer zurück, davon 4.727 Kilometer als gewertete Prüfung. In allen Klassen, vom Auto über Truck und Quad bis zum Motorrad, wurde bis zum Zieleinlauf um die Gesamtsiege gekämpft.

In der Automobilwertung feierte Carlos Sainz den ersten Sieg für Audi. Erst im dritten und letzten Anlauf haben es die Ingolstädter geschafft, den Audi RS Q e-tron zum Erfolg zu bringen. Sainz lieferte sich ein enges Duell mit Sebastien Loeb, das erst auf der vorletzten Etappe entschieden wurde, als der Franzose einen Aufhängungsschaden an seinem Prodrive Hunter erlitt.

Für Sainz ist es der vierte Dakar-Sieg mit dem vierten Hersteller, nachdem er 2010 mit Volkswagen, 2018 mit Peugeot und 2020 mit X-raid Mini den Gesamtsieg erzielte. Das ist bislang noch keinem Fahrer gelungen. Selbst Stephane Peterhansel, der mit acht Siegen als "Monsieur Dakar" bezeichnet wird, war nur mit Mitsubishi (2004, 2005 und 2007), Mini (2012, 2013 und 2021) und Peugeot (2016 und 2017) erfolgreich.

Sainz zieht mit dem Finnen Ari Vatanen gleich, der ebenfalls auf vier Gesamtsiege (1987, 1989, 1990 und 1991) kommt. Nasser Al-Attiyah hält mit fünf Siegen (2011, 2015, 2019, 2022 und 2023) den zweiten Platz in der ewigen Bestenliste.

Bei den Motorrädern setzte Ricky Brabec ein Ausrufezeichen. Der US-Amerikaner, der 2020 schon einmal den Gesamtsieg bejubeln durfte, profitierte von der neuen Honda CRF 450 Rally, die KTM keine Chance ließ. Die Bilanz ist eindeutig: Sieben der zwölf Etappen bei der Rallye Dakar 2024 wurden von Honda-Fahrern gewonnen.

In der Quad-Wertung feiert Manuel Andujar nach 2021 seinen zweiten Dakar-Erfolg. Für den Argentinier war der Sieg mit seiner Yamaha Raptor 700 allerdings kein Selbstläufer: Andujar musste sich gegen Alexandre Giroud erwehren, der gerne seinen dritten Gesamtsieg in Folge gefeiert hätte. Am Ende fehlten dem Franzosen knapp acht Minuten zum Sieg.

In der T3-Klasse der leichten Prototypen darf eine Frau jubeln: Cristina Gutierrez gewinnt gemeinsam mit Beifahrer Pablo Moreno Huet im Taurus T3 Max vom Can-Am Red Bull Werksteam. Im Vorjahr landete das Duo auf dem vierten Platz in der Klasse.

In dieser Klasse war auch Lukas Lauda, der Sohn von Formel-1-Legende Niki Lauda, am Start. Der Österreicher, der sich "einen Lebenstraum erfüllte", erreichte das Ziel auf einem respektablen 15. Gesamtrang. Die Deutsche Annett Quandt (Yamaha) erreichte das Ziel auf dem 19. Platz.

Über seinen ersten Dakar-Sieg durfte sich Xavier de Soultrait in der T4-Klasse freuen. Der Polaris-Fahrer aus dem Team von Sebastien Loeb ist schon seit 2014 bei der Rallye-Dakar am Start, anfangs jedoch auf dem Motorrad. Seit 2023 fährt der Franzose, der gemeinsam mit Beifahrer Martin Bonnet am Start war, bei den Vierrädern.

In der Truck-Wertung darf Martin Macik seinen ersten Dakar-Erfolg bejubeln, nachdem er im Vorjahr den zweiten Platz belegt hat. Der Tscheche war gemeinsam mit Navigator Frantisek 'Frank' Tomasek und Mechaniker David Svanda im Iveco Powerstar dabei. Das Trio dominiert mit einem Vorsprung von knapp zwei Stunden vor Ales Loprais (Praga).

Die Sieger der Rallye Dakar

Automobilwertung

in Afrika

1979 - Francois Genestrier/Jacques Lemordant (Frankreich) Range Rover

1980 - Freddy Kottulinsky/Hans Löffelmann (Deutschland) VW Iltis

1981 - Rene Metge/Bernard Giroux (Frankreich) Range Rover

1982 - Bernard Marreau/Jean-Louis Marreau (Frankreich) Renault 20

1983 - Jacky Ickx/Claude Brasseur (Belgien/Frankreich) Mercedes 280

1984 - Rene Metge/Dominique Lemoyne (Frankreich) Porsche 911

1985 - Patrick Zaniroli/Jean da Silva (Frankreich) Mitsubishi Pajero

1986 - Rene Metge/Dominique Lemoyne (Frankreich) Porsche 959

1987 - Ari Vatanen/Bernard Giroux (Finnland/Frankreich) Peugeot 205

1988 - Juha Kankkunen/Juha Piironen (Finnland) Peugeot 205

1989 - Ari Vatanen/Bruno Berglund (Finnland/Schweden) Peugeot 405

1990 - Ari Vatanen/Bruno Berglund (Finnland/Schweden) Peugeot 405

1991 - Ari Vatanen/Bruno Berglund (Finnland/Schweden) Citroen ZX

1992 - Hubert Auriol/Philippe Monnet (Frankreich) Mitsubishi Pajero

1993 - Bruno Saby/Dominique Serieys (Frankreich) Mitsubishi Pajero

1994 - Pierre Lartigue/Michel Perin (Frankreich) Citroen ZX

1995 - Pierre Lartigue/Michel Perin (Frankreich) Citroen ZX

1996 - Pierre Lartigue/Michel Perin (Frankreich) Citroen ZX

1997 - Kenjiro Shinozuka/Henri Magne (Japan/Frankreich) Mitsubishi Pajero

1998 - Jean-Pierre Fontenay/Gilles Picard (Frankreich) Mitsubishi Pajero

1999 - Jean-Louis Schlesser/Henri Magne (Frankreich) Schlesser-Buggy

2000 - Jean-Louis Schlesser/Henri Magne (Frankreich) Schlesser-Buggy

2001 - Jutta Kleinschmidt/Andreas Schulz (Deutschland) Mitsubishi Pajero

2002 - Hiroshi Masuoka/Pascal Maimon (Japan/Frankreich) Mitsubishi Pajero

2003 - Hiroshi Masuoka/Andreas Schulz (Japan/Deutschland) Mitsubishi Pajero

2004 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA) Mitsubishi Pajero

2005 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA) Mitsubishi Pajero

2006 - Luc Alphand/Gilles Picard (Frankreich) Mitsubishi Pajero

2007 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA) Mitsubishi Pajero

2008 - abgesagt

ab 2009 in Südamerika

2009 - Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (Südafrika/Deutschland) VW Touareg

2010 - Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanien) VW Touareg

2011 - Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk (Katar/Deutschland) VW Touareg

2012 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) X-raid Mini

2013 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) X-raid Mini

2014 - Joan Roma/Michel Perin (Spanien/Frankreich) X-raid Mini

2015 - Nasser-Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Katar/Frankreich) X-raid Mini

2016 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) Peugeot 2008 DKR16

2017 - Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Frankreich) Peugeot 3008 DKR

2018 - Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanien) Peugeot 3008 DKR Maxi

2019 - Nasser Al-Attiyah/Mattieu Baumel (Katar/Frankreich) Toyota Hilux

ab 2020 in Saudi-Arabien

2020 - Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanien) X-raid Mini Buggy

2021 - Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger (Frankreich) X-raid Mini Buggy

2022 - Nasser Al-Attiyah/Mattieu Baumel (Katar/Frankreich) Toyota Hilux

2023 - Nasser Al-Attiyah/Mattieu Baumel (Katar/Frankreich) Toyota Hilux

2024 - Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanien) Audi RS Q e-tron

Motorradwertung

in Afrika

1979 - Cyril Neveu (Frankreich) Yamaha

1980 - Cyril Neveu (Frankreich) Yamaha

1981 - Hubert Auriol (Frankreich) BMW

1982 - Cyril Neveu (Frankreich) Honda

1983 - Hubert Auriol (Frankreich) BMW

1984 - Gaston Rahier (Belgien) BMW

1985 - Gaston Rahier (Belgien) BMW

1986 - Cyril Neveu (Frankreich) Honda

1987 - Cyril Neveu (Frankreich) Honda

1988 - Edi Orioli (Italien) Honda

1989 - Gilles Lalay (Frankreich) Honda

1990 - Edi Orioli (Italien) Cagiva

1991 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1992 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1993 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1994 - Edi Orioli (Italien) Cagiva

1995 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1996 - Edi Orioli (Italien) Yamaha

1997 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1998 - Stephane Peterhansel (Frankreich) Yamaha

1999 - Richard Sainct (Frankreich) BMW

2000 - Richard Sainct (Frankreich) BMW

2001 - Fabrizio Meoni (Italien) KTM

2002 - Fabrizio Meoni (Italien) KTM

2003 - Richard Sainct (Frankreich) KTM

2004 - Nani Roma (Spanien) KTM

2005 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2006 - Marc Coma (Spanien) KTM

2007 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2008 - abgesagt

ab 2009 in Südamerika

2009 - Marc Coma (Spanien) KTM

2010 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2011 - Marc Coma (Spanien) KTM

2012 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2013 - Cyril Despres (Frankreich) KTM

2014 - Marc Coma (Spanien) KTM

2015 - Marc Coma (Spanien) KTM

2016 - Toby Price (Australien) KTM

2017 - Sam Sunderland (Großbritannien) KTM

2018 - Matthias Walkner (Österreich) KTM

2019 - Toby Price (Australien) KTM

ab 2020 in Saudi-Arabien

2020 - Ricky Brabec (USA) Honda

2021 - Kevin Benavides (Argentinien) Honda

2022 - Sam Sunderland (Großbritannien) GasGas

2023 - Kevin Benavides (Argentinien) KTM

2024 - Ricky Brabec (USA) Honda

