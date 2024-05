Überraschung: Rallye-Dakar-Sieger Carlos Sainz fährt 2025 im Ford Raptor!

Carlos Sainz startet bei der Rallye Dakar 2025 für Ford! Der amtierende Dakar-Sieger wird im kommenden Jahr einen Ford Raptor T1+ pilotieren und versuchen, seinen fünften Gesamtsieg einzufahren. "Ich freue mich sehr darauf, den Raptor zu fahren und diese große Herausforderung mit vielen Zielen anzugehen", sagt der 62-Jährige. "Eines davon ist, Ford zu helfen, die Rallye Dakar zu gewinnen."

Nach dem Ausstieg von Audi aus dem Rallyesport war klar, dass sich Sainz für die Ausgabe im Jahr 2025 nach Alternativen umsehen musste. Bei der Rallye-Raid Portugal im April startete der Spanier mit Beifahrer Alex Haro noch im MINI JCW Rally Plus des deutschen X-raid-Teams. Trotz Problemen am letzten Tag der Veranstaltung belegte das Duo den vierten Platz.

Sainz und X-raid blicken auf eine erfolgreiche Dakar-Vergangenheit zurück: 2020 feierte der Spanier im X-raid Mini seinen dritten Gesamtsieg bei der härtesten Rallye der Welt. Dennoch hat sich der Vater von Formel-1-Pilot Carlos Sainz jun. nun entschieden, gemeinsam mit Ford seinen fünften Dakar-Erfolg anzustreben.

Vierte Zusammenarbeit für Sainz & Ford

Aus gutem Grund: Für den Renneinsatz des Ford Raptor ist M-Sport verantwortlich - und auch hier blickt Sainz auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. In den Jahren 1987 und 1988 fuhr der Spanier einen Ford Sierra RS Cosworth, mit dem er spanischer Rallye-Meister wurde. Später kämpfte der zweimalige Weltmeister auch im Ford Escort (1996, 1997) und im Ford Focus RS WRC (2000 bis 2002) um die WM-Krone.

"Ich freue mich sehr auf dieses neue Rallye-Dakar-Projekt, auf die vierte Zusammenarbeit mit Ford, auf die Rückkehr zu M-Sport und auf die Rückkehr zu Malcolm, den ich sehr gut kenne", freut sich Sainz. "Meine Geschichte mit Ford reicht bis ins Jahr 1987 zurück, und ich glaube, ich war Malcolms [Wilsons, Gründer von M-Sport] erster Fahrer, sein erster Werksfahrer überhaupt, und darauf bin ich sehr stolz."

"Carlos ist eine Legende in unserem Sport und einer der erfolgreichsten Fahrer in allen Formaten des Offroad-Rennsports", lobt Matthew Wilson, Geschäftsführer von M-Sport und Leiter des Dakar-Teams. "Seine Entscheidung, nach so vielen Jahren zu Ford und M-Sport zurückzukehren, ist ein großer Gewinn für das Team, und es ist großartig, ihn wieder in der großen Ford-Familie zu haben, um sich der großen Herausforderung der Dakar zu stellen."

Sollte Sainz im kommenden Jahr tatsächlich den Gesamtsieg bei der Rallye Dakar feiern, wäre es der fünfte Erfolg im fünften Auto! 2010 triumphierte der Spanier im VW Race Touareg, 2018 im Peugeot 3008 DKR und 2020 im X-raid Mini. In diesem Jahr siegte Sainz im RS-Q-e-tron.

Auch Nani Roma bleibt 2025 bei Ford

"Jetzt, wo die Testfahrten in vollem Gange sind, haben wir die große Chance, von den Besten zu lernen und die Entwicklung des Ford Raptor weiter voranzutreiben", ist Wilson zuversichtlich. Die ersten Testfahrten mit dem Ford Raptor haben bereits begonnen. Neben Sainz bleibt auch Nani Roma, der bereits bei der diesjährigen Ausgabe im Ford gefahren ist, weiterhin im Team.

Neben Sainz bleibt auch Nani Roma weiter bei Ford Foto: Ford Performance

"Es ist eine große Freude, Nani nach seinem großartigen Einsatz im Raptor T1+ in Dakar wieder im Team begrüßen zu dürfen", sagt M-Sport-Direktor Wilson. "Seine Erfahrung und sein Wissen sind für uns von unschätzbarem Wert, und ich bin sicher, dass wir im Verlauf dieses spannenden Programms noch viel von ihm lernen werden."

"Mit einem Team wie M-Sport, mit seiner Geschichte und seinem Erbe im Sport, mit dem wir etwas völlig Neues schaffen können, kann ich sagen, dass es bereits einige sehr aufregende Monate waren", so Roma. "Die nächste Rallye Dakar ist nicht mehr weit, also ist es an der Zeit, wirklich hart zu arbeiten."

"Aber Alex [Haro] und ich sind so glücklich, von so engagierten und talentierten Ingenieuren, Mechanikern und dem gesamten Team umgeben zu sein - jeden Tag aufzustehen und das zu tun, was wir lieben, mit Menschen, die die gleiche Leidenschaft teilen, das ist das beste Gefühl!

Ford wird im kommenden Jahr mit vier Autos an der Rallye Dakar teilnehmen. Wer die beiden anderen Fahrer neben Sainz und Roma sein werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Mit Bildmaterial von Ford Performance.