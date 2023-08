NitrOlympX 2023 - Welcome to the Nitro-Zone!

Vom 25. bis 27. August 2023 treffen sich die europäischen Top-Vertreter des schnellsten Motorsports der Welt dort, wo die Geschwindigkeit zuhause ist - bei den NitrOlympX auf dem Hockenheimring. Im Rahmen der diesjährigen FIA- und FIM-Drag-Racing-Europameisterschaftsläufe werden die Giganten des Motorsports wieder drei Tage lang die Rico Anthes Quartermile der badischen Traditionsstrecke beben lassen.

Seit 1986 bietet das Event eine explosive Mischung aus professionellem Motorsport und Show. Die NitrOlympX haben sich zu einer der größten und bekanntesten Drag-Racing-Veranstaltungen außerhalb der USA entwickelt und konnten im letzten Jahr nach coronabedingter zweijähriger Pause ein fulminantes Comeback vor 45.000 Fans feiern.

Rund 250 Teams aus ganz Europa werden am letzten Augustwochenende im Hockenheimer Motodrom an der Startampel stehen. Für die FIA- und FIM-Klassen ist Hockenheim nach einem Lauf in Santa Pod und zwei Läufen in Tierp die vierte von insgesamt fünf Etappen auf dem Weg zum Europameisterschaftstitel 2023.

Premiere der "Extreme Outlaw Challenge"

Neben den Publikumslieblingen Top Fuel und Top Methanol sind bei den FIA-Autoklassen auch Pro Modified und Pro Stock mit starken Feldern vertreten. Bei den Motorrädern stellen sich die Profi-Klassen Top Fuel Bike, Super Twin Bike, Pro Stock Bike, Super Street Bike und Junior Drag Bike der Konkurrenz im Kampf um FIM-Meisterschaftspunkte.

Zahlreiche Auto- und Motorradklassen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm Foto: Hockenheim-Ring GmbH

Auch in den Amateur- beziehungswese sogenannten Sportsman-Klassen wird es wieder richtig wild. Hier findet man eine Vielzahl an Fahrzeugen, die nicht nur Schauwerte zu bieten haben, sondern auch mit ausgetüftelter Technik glänzen. Mit Competition Cars, Super Pro ET, Super Comp, Super Gas, Pro ET oder Junior Dragster ist die Palette riesig.

In diesem Jahr gibt es zudem eine hochkarätige Premiere: Erstmalig wird die neue "Extreme Outlaw Challenge" ins Streckenprogramm der NitrOlympX aufgenommen. Diese Gruppe von erfahrenen Drag Racern bildet eine neue nach DMSB-Reglement aufgebaute Rennklasse für Fahrzeuge, die mit Turbolader, ProCharger oder Kompressor ausgestattet sind.

Nicht weniger motiviert geht es bei den Sportsman-Klassen in der Kategorie Motorräder zur Sache: Die Teilnehmer der Klassen Funny Bike, Super Twin Top Gas, Super Comp und ET Bike werden aus ihren Maschinen das absolut Letzte rauszuholen, um einmal vor den vollen Tribünen der Rico Anthes Quartermile zu gewinnen.

Alle Tickets mit Zutritt zum Fahrerlager

Neben den spannenden Zweikämpfen mit Spitzengeschwindigkeiten von teilweise über 500 km/h zeichnen sich die NitrOlympX durch das frei zugängliche Fahrerlager, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie die beliebte Nightshow am Samstagabend aus. Hier wird ein atemberaubender Mix aus grandiosem Entertainment mit viel Action und Geschwindigkeit geboten. Wer danach noch weiter feiern möchte, der kann beim anschließenden Live-Auftritt der Rock-Coverband "Dougie & The Blind Brothers" im Fahrerlager ausgelassene Partystimmung genießen.

Jet-Dragster bei Nacht - ein heißes Spektakel! Foto: Hockenheim-Ring GmbH

Freitagtickets sind ab 29,00 Euro erhältlich und ein Wochenendticket für drei Tage Action kostet ab 75,00 Euro. Alle Tickets beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager und sind über die Ticket-Hotline des Hockenheimrings +49 (0)6205 950 222 oder im Online-Ticketshop erhältlich. Den besonderen Adrenalin-Kick direkt an der Startlinie können sich Fans mit einem Hot-Seat-Ticket sichern. Und erstmals wird Campern die Möglichkeit geboten, direkt im Fahrerlager zu übernachten.

Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: www.nitrolympx.de

Mit Bildmaterial von Hockenheim-Ring GmbH.